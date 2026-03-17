Γεραπετρίτης: «Να γίνουν προσπελάσιμα τα στενά του Ορμούζ - Προτεραιότητα η ασφάλεια των ναυτικών»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ (δεξιά) και πίσω του ο Γιώργος Γεραπετρίτης πριν την κοινή συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στο Βερολίνο στις 17 Μαρτίου 2026

Η ασφάλεια των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στον Κόλπο αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση, όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, στο Βερολίνο.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι αυτή δεν αφορά μόνο τις τιμές του πετρελαίου, αλλά και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και συνοχή.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως η προστασία των ναυτικών και των ελληνικών πλοίων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένα στα νερά του Κόλπου αποτελεί βασική προτεραιότητα. Κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και να απέχουν από ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα συνδέεται άμεσα όχι μόνο με την ενεργειακή αγορά, αλλά και με την επισιτιστική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπογράμμισε ότι η διπλωματία πρέπει να αποτελέσει τον δρόμο για την αποκατάσταση της ελευθερίας αυτής, επισημαίνοντας πως κάθε απειλή εναντίον της είναι μη ανεκτή.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τα Στενά του Ορμούζ ως περιοχή με εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία και υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία απειλή για τα πλοία που τα διέρχονται. Υποστήριξε την ανάγκη δημιουργίας μιας ευρύτερης, παγκόσμιας συμμαχίας για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, που θα περιλαμβάνει τόσο τις χώρες του Κόλπου όσο και το Ιράν, με στόχο τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης διέλευσης πλοίων παρά τις ενδεχόμενες ένοπλες συρράξεις στην περιοχή.

Ο κ. Γεραπετρίτης απέκλεισε την ύπαρξη προσωρινών ή μεμονωμένων συμφωνιών για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται μια σταθερή, διαρκής λύση που θα διασφαλίζει την ειρήνη και θα λειτουργεί υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών, κυρίως των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε επίσης στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για την προώθηση αυτής της κατεύθυνσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, στη συνάντηση με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε και το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων. «Θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να αρθούν έμπρακτα και τα τελευταία βάρη του παρελθόντος» αρκέστηκε να δηλώσει σιβυλλικά ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στο ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων προς την Ελλάδα.