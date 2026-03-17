Ανακαλύφθηκε ένας νέος τύπος πλανήτη που δεν εμπίπτει σε καμία από τις γνωστές μέχρι τώρα κατηγορίες

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων εντόπισε έναν εξωπλανήτη που δεν ταιριάζει σε καμία από τις μέχρι σήμερα γνωστές κατηγορίες, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κατανόηση των κόσμων πέρα από το Ηλιακό μας Σύστημα.

Ο πλανήτης L 98-59 d, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 35 ετών φωτός από τη Γη, παρουσιάζει έναν ασυνήθιστο συνδυασμό χαρακτηριστικών: εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα και ατμόσφαιρα πλούσια σε ενώσεις θείου. Η ανακάλυψη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Astronomy και ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα.

Τα ευρήματα που μπέρδεψαν τους επιστήμονες

Ο L 98-59 d έχει μέγεθος περίπου 1,6 φορές μεγαλύτερο από τη Γη, ωστόσο η δομή και η σύστασή του δεν μοιάζουν με καμία γνωστή κατηγορία πλανητών. Δεν πρόκειται ούτε για τυπικό βραχώδη κόσμο, ούτε για πλανήτη πλούσιο σε νερό ή αέριο νάνο με ατμόσφαιρα υδρογόνου. Αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο τους αστρονόμους ήταν η παρουσία υδρόθειου και άλλων ενώσεων θείου στην ατμόσφαιρά του, ένα φαινόμενο εξαιρετικά σπάνιο για εξωπλανήτες που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα.

Για την ανάλυση των χαρακτηριστικών του, οι ερευνητές αξιοποίησαν δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, σε συνδυασμό με παρατηρήσεις από επίγεια αστεροσκοπεία. Τα στοιχεία αυτά επέτρεψαν μια πιο λεπτομερή «ανάγνωση» της ατμόσφαιρας, αποκαλύπτοντας χημικές διεργασίες που μέχρι τώρα δεν είχαν παρατηρηθεί σε αντίστοιχους κόσμους.

Ένας ωκεανός μάγματος κρυμμένος κάτω από την επιφάνεια

Για να εξηγήσουν αυτή την ιδιόμορφη εικόνα, οι επιστήμονες προχώρησαν σε προηγμένες προσομοιώσεις που αναπαριστούν την εξέλιξη του πλανήτη σε βάθος περίπου πέντε δισεκατομμυρίων ετών. Τα μοντέλα έδειξαν ότι το εσωτερικό του L 98-59 d πιθανότατα αποτελείται από λιωμένα πυριτικά υλικά, παρόμοια με τη λάβα που υπάρχει στη Γη.

Αυτό μεταφράζεται στην ύπαρξη ενός τεράστιου παγκόσμιου ωκεανού μάγματος, ο οποίος ενδέχεται να εκτείνεται σε βάθος χιλιάδων χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια. Ο ωκεανός αυτός λειτουργεί σαν μια γιγαντιαία «δεξαμενή» θείου, ικανή να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες του στοιχείου για δισεκατομμύρια χρόνια.

Η ύπαρξη αυτού του λιωμένου εσωτερικού φαίνεται πως παίζει καθοριστικό ρόλο και στη διατήρηση της ατμόσφαιρας του πλανήτη. Κανονικά, αέρια όπως το υδρόθειο θα χάνονταν στο διάστημα λόγω της ακτινοβολίας από το άστρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται. Ωστόσο, η συνεχής χημική ανταλλαγή ανάμεσα στον ωκεανό μάγματος και την ατμόσφαιρα επιτρέπει την αναπλήρωση αυτών των αερίων, διατηρώντας τα για τεράστια χρονικά διαστήματα.

Παρατηρήσεις που έγιναν το 2024 εντόπισαν επίσης διοξείδιο του θείου στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το αέριο αυτό παράγεται όταν η υπεριώδης ακτινοβολία του άστρου προκαλεί χημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μοναδικότητα του πλανήτη.

Ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση των εξωπλανητών

Η ανακάλυψη του L 98-59 d αναγκάζει τους επιστήμονες να επανεξετάσουν τα μέχρι σήμερα μοντέλα ταξινόμησης των μικρών πλανητών. Αν και ένας τέτοιος κόσμος θεωρείται εξαιρετικά αφιλόξενος για ζωή, η σημασία του είναι τεράστια, καθώς αποδεικνύει ότι η ποικιλία των πλανητών στον γαλαξία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πιστεύαμε.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται ο κρίσιμος ρόλος των σύγχρονων και μελλοντικών διαστημικών αποστολών. Προγράμματα όπως τα Ariel και PLATO της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας αναμένεται να μελετήσουν εκατοντάδες εξωπλανήτες τα επόμενα χρόνια, προσφέροντας νέα στοιχεία για το πώς σχηματίζονται και εξελίσσονται αυτοί οι μακρινοί κόσμοι.

Η περίπτωση του L 98-59 d δείχνει ξεκάθαρα ότι το σύμπαν κρύβει ακόμη πολλές εκπλήξεις και ότι η εξερεύνησή του βρίσκεται μόλις στην αρχή.