ΕΜΣΤ:(AGAINST) ANIMAL CAPITALISM - Διήμερο Συμπόσιο για τη θέση της μη ανθρώπινης ζωής στην κοινωνία

Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαρτίου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

ΕΜΣΤ - Μεσοπάτωμα | Αίθουσα Προβολών

Τα μη ανθρώπινα ζώα υφίστανται εκμετάλλευση σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής τροφίμων, της ιατρικής και της ψυχαγωγίας. Αυτή τη στιγμή, η κτηνοτροφία καταλαμβάνει πάνω από το 75% του συνόλου του καλλιεργήσιμου εδάφους στη Γη και αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες αποψίλωσης των δασών ενώ πάνω από το 90% των ζώων εκτρέφονται σε εντατικές, βιομηχανικού τύπου μονάδες παραγωγής, σε περιοριστικούς χώρους και κλουβιά, συχνά χωρίς να βλέπουν ποτέ το φως της ημέρας. Ταυτόχρονα, τα άγρια ζώα αντιμετωπίζουν το φάσμα της εξαφάνισης, λόγω της καταστροφής των βιοτόπων τους, και πεθαίνουν κατά χιλιάδες σε δασικές πυρκαγιές, καθώς και ως θύματα της υπεραλίευσης και του κυνηγιού. Εν ολίγοις, η χρήση και η κακοποίηση των μη ανθρώπινων ζώων είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας. Κι όμως, τα ηθικά προβλήματα που προκύπτουν μέσα σε αυτά τα συστήματα εκμετάλλευσης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αόρατα στο ευρύ κοινό.

Μέρος του Δημόσιου Προγράμματος της έκθεσης Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή, και σε συνομιλία με αυτή, το συμπόσιο αυτό εξετάζει καίρια ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των μη ανθρώπινων ζώων στη σύγχρονη κοινωνία: πώς τα νομικά πλαίσια επιτρέπουν την εκμετάλλευση των ζώων ως μη-ενσυναίσθητα αντικείμενα γραμμής παραγωγής σε μια κλίμακα που δεν χωράει ο νους; Πώς η βία κατά των ζώων συνδέεται με τη βία κατά των ανθρώπων και πώς η ανεξέλεγκτη ζωική εργασία παράγει αξία στον καπιταλισμό;

Οι ομιλητές του συμποσίου προτείνουν τρόπους για τη δημιουργία δικαιότερων νομικών πλαισίων και μορφών διακυβέρνησης, και συζητούν στρατηγικές για μια δικαιοσύνη που αγκαλιάζει όλα τα είδη.

Ομιλητές: Rimona Afana, Charlotte Blattner, Κατερίνα Γρέγου, Terike Haapoja, Tiziana Pers and Richard Twine.

Συμμετέχοντες εξ αποστάσεως: Jo-Anne McArthur, Shay Salehi, Pattrice Jones του VINE Sanctuary, Syl Ko, Dinesh Wadiwel.

Συντονιστές: Federica Timeto, Gizem Haspolat, Pablo P. Castello.

Την επιμέλεια του Συμποσίου έχει η Terike Haapoja. Πρόκειται για προέκταση της μακροχρόνιας έρευνάς της σχετικά με την εξάρτηση του καπιταλισμού από την εκμετάλλευση και τη “ζωοποίηση” των ζώων, την οποία η ίδια αποδίδει με τον όρο «Ζωικός Καπιταλισμός» (Animal Capitalism). Η Haapoja είναι διεπιστημονική καλλιτέχνις με έδρα το Βερολίνο. Η δουλειά της επικεντρώνεται στα δικαιώματα των ζώων και στη δυνατότητα αρμονικής συνύπαρξης των ειδών. Συμμετέχει στην έκθεση Why Look at Animals? Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή.

Στο πλαίσιο του Συμποσίου θα παρουσιαστεί επίσης το βιβλίο του David Brooks, Coralographies: the 7,500-year-old Coral Animalesque, σε συνεργασία με το Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας καθώς και η δράση της οργάνωσης A PROMISE TO ANIMALS για την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3

12:00 Εισαγωγική ομιλία Κατερίνα Γρέγου 20’
12:20 Εναρκτήρια τοποθέτηση Terike Haapoja 10’

1ο Πάνελ: Καθιστώντας ορατό το αόρατο 80’

12:30 Συμμετοχή μέσω βίντεο Jo-Anne McArthur 15’
12:45 Διάλεξη Richard Twine 35’
13:20 Συζήτηση Συντονισμός: Gizem Haspolat 20’
13:40 Συμμετοχή μέσω βίντεο Shay Salehi 10’

14:00 Διάλειμμα (Προβολή έργου της Shay Salehi) 45′

2o Πάνελ: Ζωική νομολογία και διαειδική διακυβέρνηση 90’

14:45 Προβολή βίντεο Vine Sanctuary / pattrice jones 15’
15:00 Διάλεξη Charlotte Blattner 35’
15:35 Συζήτηση Συντονισμός: Pablo P. Castello 20
15:55 Ζωντανή παρέμβαση Tiziana Pers 10’

16:10 Διάλειμμα 30’

3ο Πάνελ: Η ηθική μας ευθύνη 80’

16:40 Προβολή βίντεο Syl Ko 15’
16:55 Κεντρική ομιλία Rimona Afana 35’
17:30 Συζήτηση Συντονισμός: Federica Timeto 20’
17:50 Καλλιτεχνική παρεύμβαση 10’

18:00 Λήξη

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3

12:30-14:30 Κλειστό εργαστήριο (Workshop) με τη Rimona Afana

Παράλληλο πρόγραμμα 60’
15:00 Παρουσίαση βιβλίου David Brooks, Αναστασία Μήλιου 20’
15:20 Παρουσίαση βιβλίου Με το βλέμμα στα ζώα: Μία εγκυκλοπαίδεια για την κατανόηση της μη-ανθρώπινης ζωής,
Κατερίνα Γρέγου και Ιόλη Τζανετάκη, επιμελήτριες τόμου 10′
15:30 Παρουσίαση ΜΚΟ A Promise to Animals 30’

4o Πάνελ: Ζώα και πολιτική: Συν-αντίσταση 100’

16:30 Χαιρετισμός Κατερίνα Γρέγου 10’
16:35 Προβολή βίντεο Dinesh Wadiwel 10’
16:50 Διάλεξη Terike Haapoja 35′
17:30 Στρογγυλή Τράπεζα Rimona Afana 60’
Richard Twine
Charlotte Blattner
Federica Timeto
Gizem Haspolat
Tiziana Pers
Pablo P. Castello
Συντονισμός: Terike Haapoja

18:30 Λήξη

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Rimona Afana — Ερευνήτρια, λέκτορας, ακτιβίστρια και καλλιτέχνις πολυμέσων
Charlotte Blattner — Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημόσιου και Περιβαλλοντικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο της Λωζάννης
David Brooks — Kαλλιτέχνης
Pablo P. Castello — Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Πρόγραμμα Δικαίου των Ζώων, Πανεπιστήμιο του Ντένβερ, ΗΠΑ
Κατερίνα Γρέγου — Καλλιτεχνική Διευθύντρια, EMΣT | Επιμελήτρια της έκθεσης Why Look At Animals?
Terike Haapoja — Εικαστική καλλιτέχνις | Επιμελήτρια του συμποσίου
Gizem Haspolat — Πολιτισμική ανθρωπολόγος
Pattrice Jones — Οικοφεμινίστρια συγγραφέας, παιδαγωγός και ακτιβίστρια | Συνιδρύτρια του VINE Sanctuary, Σπρίνγκφιλντ, Βερμόντ, ΗΠΑ
Αναστασία Μήλιου — Θαλάσσια βιολόγος και Επιστημονική Διευθύντρια, Archipelagos Institute of Marine Conservation (Ελλάδα)
Tiziana Pers — Εικαστική καλλιτέχνις και ακτιβίστρια | Συνιδρύτρια, RAVE East Village Artist Residency
Richard Twine — Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας και Συνδιευθυντής, Centre for Human-Animal Studies (CfHAS), Πανεπιστήμιο Edge Hill, Ηνωμένο Βασίλειο
Federica Timeto — Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας των Τεχνών και Critical Animal Studies, Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας, Ιταλία
Dinesh Wadiwel — Αναπληρωτής Καθηγητής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικο-νομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ

Εισιτήρια: 4 ευρώ

Κράτηση Εισιτηρίων:

https://www.emst.gr/events/against-animal-capitalism#extra1

