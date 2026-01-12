CineFIX στο ΕΜΣΤ: Why Look at Animals? - Σινεμά και συζήτηση για τα δικαιώματα των ζώων

Στο πλαίσιο του Δημοσίου Προγράμματος της έκθεσης Why Look at Animals? – Δικαιοσύνη για τη μη ανθρώπινη ζωή, το ΕΜΣΤ παρουσιάζει δύο βραδιές προβολών CineFIX στις 15 και 22 Ιανουαρίου και την Ομιλία της Mine Yildirim στις 29 Ιανουαρίου.

Τρεις δράσεις που πλαισιώνουν ιδανικά την έκθεση συμπληρώνοντας τον στόχο της να αναδείξει τα δικαιώµατα των ζώων, την ανάγκη αναγνώρισης και υπεράσπισης της ζωής τους ως κεντρικού θέµατος του πολιτισµού µας και να φωτίσει παράλληλα τις αδικίες, την εκμετάλλευση και την βία που υφίστανται στα χέρια των ανθρώπων.

CINEFIX

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

No Animals

Πρόγραμμα προβολών σε επιμέλεια της Μike Mia Höhne

Κανόνας 1ος: Ποτέ μη φτιάξετε μια ταινία με ζώα ή παιδιά. Και γιατί όχι; Επειδή είναι εξαντλητικό και χρονοβόρο – προφανώς. Γιατί όμως; Επειδή τόσο τα ζώα όσο και τα παιδιά ζουν σε διαφορετικές διαστάσεις και κόσμους από τους ενήλικες, και όταν οι κόσμοι τους επικαλύπτονται, αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες των ενηλίκων. «Γιατί να κοιτάμε τα ζώα;» Ακριβώς επειδή έχουν δίκιο. Έχουν το δικαίωμα στον δικό τους χώρο, τον οποίο τους παίρνουμε. Έχουν το δικαίωμα να επιμένουν ότι είμαστε ενοχλητικοί. Έχουν το δικαίωμα να γίνουν ορατά, όπως είναι.



Ένα πρόγραμμα ταινιών πέρα από τη συναισθηματική ανθρωπομορφική προσέγγιση των ζώων σε επιμέλεια της Μike Mia Höhne, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Kurzfilm Festival Hamburg.



Με μικρού μήκους ταινίες από τους: Chris Marker, Matthias Müller & Christoph Girardet, Jeanette Muñoz, Kerstin Honeit, Evgenia Arbugaeva + Maxim Arbugaev και Vergine Keaton

The Rescue of Firuze, Collective, 2024

CINEFIX

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Essential Animals

Μια expanded cinema βραδιά με φιλμ 16 χιλ., βίντεο και live ηχητική περφόρμανς

Μια πολυμορφική κινηματογραφική βραδιά σε επιμέλεια του Βασίλη Μπούρικα, επιμελητή κινηματογράφου και κινούμενης εικόνας. 13 έργα που καλύπτουν 111 χρόνια πειραματικού κινηματογράφου και βιντεοτέχνης θα παρουσιαστούν στα αυθεντικά τους φορμά – φιλμ σελιλόιντ, αναλογικό και ψηφιακό βίντεο – με οπτικό και ψηφιακό ήχο, και ζωντανή μουσική συνοδεία από τη Nika Son για μια βωβή ταινία. Οι προβολές θα γίνουν με τρεις προβολείς φιλμ 16 χιλ. και δύο βιντεοπροβολείς, σε δύο διαφορετικά σετ οθονών.

Maxim Arbugaev & Evgenia Arbugaeva, Haulout, 2022 Evgenia Arbugaeva



Καλλιτέχνες: Joseph Beuys & Helmut Wietz, Stan Brakhage, Christoph Girardet & Matthias Müller, Malcolm Le Grice (& Brian Eno, πρωτότυπο σάουντρακ σε οπτικό ήχο), Georges Rey, Hans Richter (& Nika Son, ζωντανή ηχητική περφόρμανς), Ladislas Starevich, William Wegman & Man Ray (ο σκύλος, όχι ο φωτογράφος).



Οθόνη 1 (Χώρος Εκπαίδευσης, Μεσοπάτωμα): 90’ (Ώρα έναρξης: 20:00, 12 μικρού μήκους έργα)

Οθόνη 2 (Αίθουσα Προβολών, Μεσοπάτωμα): 40’ (Ώρες έναρξης: 18:00, 19:00, 21:00)

ΜΕΤΑΞΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣ: ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 19:00

Ομιλία της Mine Yildirim

Η Mine Yildirim καταγράφει την ιστορία των αδέσποτων σκυλιών της Κωνσταντινούπολης από το 1910 έως τις μέρες μας. Πρόκειται για μια μελέτη που αποτελεί μέρος της έρευνας που διεξήγαγε στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής και που εστιάζει στα συγκινησιακά και πολιτικά τοπία εντός των οποίων διαμορφώνεται η μοίρα των αδέσποτων σκυλιών της πόλης.

Maxim Arbugaev & Evgenia Arbugaeva, Haulout, 2022 Evgenia Arbugaeva

Με αφετηρία της ένα περιστατικό του 1910, όταν 80.000 αδέσποτα σκυλιά οδηγήθηκαν στο μικρό νησί Οξειά (ένα από τα μικρότερα του συμπλέγματος των Πριγκηπονήσων στον κόλπο του Μαρμαρά) και εγκαταλείφθηκαν εκεί στη μοίρα τους και σε βέβαιο θάνατο, η μελέτη αυτή εξετάζει την αδιάκοπη εναλλαγή φροντίδας και βίας που χαρακτηρίζει τη σχέση ανθρώπου και σκύλου όπως αυτή εγγράφεται στο σκηνικό της πόλης. Αρχειακά έγγραφα και προσωπικές μαρτυρίες αποκαλύπτουν πώς οι αντιθετικές αυτές δυνάμεις διαμορφώνουν η μια την άλλη σε μια αδιάκοπη διελκυστίνδα.

Vergine Keaton, Le Tigre de Tasmanie, 2018

Η διάλεξη διερευνά την επίμονη παρουσία των διαφόρων πολιτικών αποκυνοποίησης, τις αντιφάσεις και ανατροπές τους, καθώς και τον προοδευτικό περιορισμό του χώρου και των ελευθεριών των αδέσποτων ζώων σε πείσμα μιας εξίσου μακράς παράδοσης μέριμνας και προστασίας.

Kerstin Honeit, Panda Moonwalk or Why Meng Meng Walks Backwards, 2018

Η διάλεξη προσεγγίζει τις συνθήκες που καθόρισαν τη ζωή και τον θάνατο των αδέσποτων σκυλιών, τις στρατηγικές φροντίδας και αντίστασης και την ευρύτερη δυναμική της σχέσης ανθρώπων-ζώων.

Joseph Beuys, I Like America and America Likes Me, 1974

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Αίθουσα Προβολών | Μεσοπάτωμα

Ώρα Έναρξης: 19.00

Joyce Wieland, Rat Life and Diet in North America, 1968

