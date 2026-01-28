ΕΜΣΤ: Ανοιχτή Πρόσκληση για έργα του Πάνου Βαλσαμάκη (1900-1986)

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) οργανώνει αναδρομική έκθεση του σπουδαίου κεραμίστα Πάνου Βαλσαμάκη (1900–1986), σε επιμέλεια της Καλλιτεχνικής του Διευθύντριας, Κατερίνας Γρέγου, και απευθύνει έκκληση στους/στις κατόχους έργων του να επικοινωνήσουν με το Μουσείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή και μελέτη του έργου του, καθώς και να ληφθούν υπόψιν για την πιθανή παρουσίασή τους στην έκθεση.

Η πρόσκληση αφορά αυτόνομα έργα κεραμικής που έχουν τουλάχιστον μία διάσταση ίση ή μεγαλύτερη του ενός (1) μέτρου, καθώς και ενσωματωμένα κεραμικά έργα σε κτίρια της Αθήνας, όπως υπέρθυρα, θύρες, προσόψεις ή άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία (έργα που χρονολογούνται μέχρι το 1985).

Συλλέκτες, φορείς και ιδιώτες που ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ΕΜΣΤ, αποστέλλοντας βασικές πληροφορίες για το έργο (διαστάσεις, χρονολογία, φωτογραφία και στοιχεία επικοινωνίας) έως τις 20 Φεβρουαρίου.

