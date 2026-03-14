ΗΑΕ: Συνελήφθησαν 10 αλλοδαποί επειδή δημοσίευσαν βίντεο από επιθέσεις πυραύλων και drones στη χώρα

Άνθρωποι τραβούν φωτογραφίες καθώς υψώνεται καπνός από μια πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε από μια επιτυχημένη αναχαίτιση, στη βιομηχανική περιοχή Al Quoz του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026.

Δέκα αλλοδαποί συνελήφθησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς κατηγορούνται ότι δημοσίευσαν βίντεο στα social media με επιθέσεις πυραύλων και drones στη χώρα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων (WAM).

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, κατηγορούνται ότι μοιράστηκαν βίντεο που περιείχαν πραγματικές εικόνες συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζουν επιθέσεις, καθώς και περιεχόμενο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε υποτιθέμενες επιθέσεις σε γνωστά αξιοθέατα. Η αναφορά δεν αναφέρει τις εθνικότητές τους.

Η αναφορά αναφέρει ότι η κοινοποίηση τέτοιου υλικού «είτε πραγματικού είτε πλαστού, θα μπορούσε να επηρεάσει τη δημόσια ασφάλεια». Ο γενικός εισαγγελέας των ΗΑΕ, Χαμάντ Αλ Σαμσί, ανέφερε ότι τα εγκλήματα αυτά τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και πρόστιμο τουλάχιστον 100.000 ντιρχάμ (περίπου 23.000 ευρώ).