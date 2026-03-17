Τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Βουλή: Προσωρινά κρατούμενος ο 43χρονος αστυνομικός

Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο έξω από τη Βουλή

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 43χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή, με θύμα έναν 63χρονο άνδρα.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, καθώς φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και να κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα, καθώς και για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ο αστυνομικός, οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα, φέρεται να παραβίασε το κόκκινο φανάρι, να μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρούστηκε μετωπικά με τη μηχανή του 63χρονου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

Βίντεο με τη στιγμή της σύγκρουσης

