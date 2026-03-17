Δημήτρης Παπαϊωάννου: Μεταμόρφωσε την Rosalía σε «Αφροδίτη της Μήλου»

Ένα εντυπωσιακό οπτικό υπερθέαμα παρουσιάζει η Rosalía στο «LUXTour», με την υπογραφή του Έλληνα δημιουργού Δημήτρη Παπαϊωάννου, ο οποίος σκηνοθετεί μια από τις πιο καλλιτεχνικές στιγμές της περιοδείας.

Η Ισπανίδα σταρ εμφανίστηκε επί σκηνής, στη Λυόν τη Δευτέρα (16/3), μεταμορφωμένη, με τη σκηνοθεσία να αντλεί έντονη έμπνευση από τη γλυπτική και το ανθρώπινο σώμα.

https://www.instagram.com/reel/DV9sVzJjLdS/

Μια σκηνή εμπνευσμένη από την Αφροδίτη της Μήλου

Στην ερμηνεία του τραγουδιού «La Perla», η Rosalía θυμίζει μια σύγχρονη εκδοχή της Αφροδίτης της Μήλου, με το σώμα της να πλαισιώνεται από χέρια και σώματα χορευτών.

Οι χορογραφίες δημιουργούν οπτικές ψευδαισθήσεις, καθώς πολλαπλά χέρια «ξεπηδούν» πίσω της, σχηματίζοντας ένα ζωντανό γλυπτό επί σκηνής.

Στιγμιότυπα από την εμφάνιση

Το αποτέλεσμα είναι μια σκηνή που ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική performance και την εικαστική τέχνη.

Το όραμα του Παπαϊωάννου στη σκηνή

Η αισθητική προσέγγιση του Παπαϊωάννου είναι εμφανής σε όλο το performance, με έμφαση στη γεωμετρία του σώματος, το φως και τη σκιά.

https://www.instagram.com/reel/DV9u3HFjHXW/

Η σκηνή μετατρέπεται σε έναν μινιμαλιστικό αλλά έντονα συμβολικό χώρο, όπου το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί ως βασικό εκφραστικό μέσο.

https://www.instagram.com/reel/DV9qXukjBV7/

Ένα viral performance που εντυπωσιάζει

Τα στιγμιότυπα από το συγκεκριμένο act έχουν ήδη κάνει τον γύρο των social media, με το κοινό να αποθεώνει τη συνεργασία της Rosalía με τον Έλληνα δημιουργό.

Πολλοί χρήστες μιλούν για μια από τις πιο ιδιαίτερες σκηνικές παρουσίες που έχουν δει σε συναυλία, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που τη χαρακτηρίζουν «ζωντανό έργο τέχνης».

