Η Rosalía ντύθηκε «η πριγκίπισσα και το... μαργαριτάρι» για να ερμηνεύσει το νέο της τραγούδι

Η Rosalia φτάνει στην 24η ετήσια τελετή απονομής των Latin Grammy Awards στη Σεβίλλη της Ισπανίας, στις 16 Νοεμβρίου 2023.

Η Rosalía έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία.

Η Ισπανίδα τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο «The Tonight Show» του Jimmy Fallon, για να παρουσιάσει το νέο της στούντιο άλμπουμ, «LUX», έναν δίσκο που έχει ήδη γνωρίσει παγκόσμια αναγνώριση χάρη στη συναρπαστική επιλογή της 33χρονης να ερμηνεύσει σε 16 γλώσσες.

Στην εκπομπή εμφανίστηκε ζωντανά και για πρώτη φορά ερμήνευσε το «La Perla».

Πιστή στο ύφος της να επεκτείνει τη μουσική αφήγηση πέρα από το ίδιο το τραγούδι, η τραγουδίστρια εμπνεύστηκε από το κλασικό παραμύθι «Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (1835), για να δημιουργήσει τη σκηνική της παρουσία.

Δείτε βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DRJmKI5COpa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το «Perla» αφηγείται την ιστορία ενός πρίγκιπα που αναζητά μια «αληθινή» πριγκίπισσα. Έτσι μια νεαρή φτάνει στο κάστρο ισχυριζόμενη ότι είναι πριγκίπισσα, και η βασίλισσα αποφασίζει να τη δοκιμάσει τοποθετώντας ένα μπιζέλι (σε αυτή την περίπτωση ένα μαργαριτάρι (Perla)) κάτω από πολλά στρώματα. Κατά την διάρκεια της νύχτας, η κοπέλα νιώθει το μαργαριτάρι και έτσι αποδεικνύει ότι είναι πράγματι «αληθινή» πριγκίπισσα.

Την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, το «LUX» έσπασε κάθε ρεκόρ καταγράφοντας 42,1 εκατομμύρια αναπαραγωγές μόνο στο Spotify.