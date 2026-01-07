O Τραμπ οικοδομεί τον «Στρατό των Ονείρων» - Στο 1,5 τρισ. δολάρια ο αμυντικός προϋπολογισμό το 2027

Η αύξηση είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των δασμών που ακολούθησε ο πρόεδρος Τραμπ και η οποία απέφερε έσοδα στο αμερικανικό κράτος, ικανά να ενισχύσουν τις αμυντικές δαπάνες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

AP
Την αύξηση του στρατιωτικού προϋπολογισμού σε 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια για το 2027, από ένα τρισ. προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, που θα επιτρέψει, όπως αναφέρει, «σε αυτούς τους πολύ ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς να οικοδομήσουμε τον «Στρατό των Ονείρων», που θα μας κρατήσει ασφαλείς».

Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων, η ενίσχυση των αμυντικών δαπανών είναι αποτέλεσμα της νέας πολιτικής των δασμών, που στο παρελθόν είχαν «ξεσκίσει τις ΗΠΑ», όπως χαρακτηριστικά λέει, αλλά τώρα απέδωσαν τεράστιο εισόδημα.

Η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου

Μετά από μακρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις με Γερουσιαστές, Βουλευτές, Γραμματείς και άλλους Πολιτικούς Εκπροσώπους, αποφάσισα ότι, για το καλό της χώρας μας, ειδικά σε αυτούς τους πολύ ταραγμένους και επικίνδυνους καιρούς, ο Στρατιωτικός μας Προϋπολογισμός για το έτος 2027 δεν πρέπει να είναι 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, αλλά 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό θα μας επιτρέψει να οικοδομήσουμε τον «Στρατό των Ονείρων» που δικαιούμαστε εδώ και καιρό και, το πιο σημαντικό, που θα μας κρατήσει ΑΣΦΑΛΕΙΣ και ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥΣ, ανεξάρτητα από τον εχθρό. Αν δεν υπήρχαν οι τεράστιοι αριθμοί που παράγονται από δασμούς από άλλες χώρες, πολλές από τις οποίες, στο παρελθόν, έχουν «ξεσκίσει» τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί, θα έμενα στον αριθμό του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, αλλά, λόγω των δασμών και του τεράστιου εισοδήματος που φέρνουν, των ποσών που παράγονται, αυτό θα ήταν αδιανόητο στο παρελθόν (ειδικά μόλις πριν από ένα χρόνο κατά τη διάρκεια της νυσταγμένης κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, ο Χειρότερος Πρόεδρος στην Ιστορία της Χώρας μας!), είμαστε σε θέση να πετύχουμε εύκολα τον αριθμό των 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ενώ, ταυτόχρονα, παράγουμε μια απαράμιλλη Στρατιωτική Δύναμη και έχουμε τη δυνατότητα, ταυτόχρονα, να αποπληρώσουμε το χρέος και ομοίως να πληρώσουμε ένα σημαντικό μέρισμα σε πατριώτες μέτριου εισοδήματος στη χώρα μας!

