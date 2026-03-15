«Τρώω πάντα ελληνικό γιαούρτι για πρωινό»: Η πιο διάσημη γαστρεντερολόγος τονίζει τη σημασία του

Η ειδικός αποκαλύπτει τι τρώει καθημερινά και γιατί το γιαούρτι αποτελεί βασικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί μία από τις τροφές που επιλέγουν συχνά οι ειδικοί για μια ισορροπημένη διατροφή και την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Η γνωστή γαστρεντερολόγος Trisha Pasricha αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ποιες είναι οι καθημερινές διατροφικές της συνήθειες και γιατί το γιαούρτι αποτελεί βασικό μέρος του πρωινού της.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για μια τροφή που είναι ιδιαίτερα χορταστική και εύκολη να συνδυαστεί με άλλα υγιεινά συστατικά, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη στήριξη της υγείας του εντέρου.

Η σημασία των φυτικών ινών

Σύμφωνα με την ειδικό, οι γυναίκες κάτω των 50 ετών θα πρέπει να καταναλώνουν περίπου 25 γραμμάρια φυτικών ινών καθημερινά, προκειμένου να διατηρούν καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια δημοφιλής διατροφική τάση, γνωστή ως «fibermaxxing», που βασίζεται στην κατανάλωση τροφών όπως όσπρια, λαχανικά, φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης.

Πώς συνδέεται το ελληνικό γιαούρτι

Παρότι το ελληνικό γιαούρτι δεν αποτελεί πηγή φυτικών ινών, θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο στη διατροφή που στοχεύει στην υγεία του εντέρου, καθώς περιέχει προβιοτικά που υποστηρίζουν το μικροβίωμα.

Για τον λόγο αυτό, η Trisha Pasricha συχνά ξεκινά τη μέρα της με ελληνικό γιαούρτι, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με φρούτα, ξηρούς καρπούς ή δημητριακά ολικής άλεσης, δημιουργώντας ένα γεύμα που ενισχύει τόσο την πρόσληψη φυτικών ινών όσο και την ισορροπία του πεπτικού συστήματος.

Τι είναι το «fibermaxxing» και γιατί γίνεται τάση στη διατροφή

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στα social media και στις συζητήσεις για τη διατροφή ο όρος Fibermaxxing, μια τάση που αφορά την αύξηση της κατανάλωσης φυτικών ινών στην καθημερινή διατροφή.

Η ιδέα πίσω από το fibermaxxing είναι απλή: να ενισχύσει κανείς την πρόσληψη φυτικών ινών μέσα από φυσικές τροφές, όπως λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης και ξηρούς καρπούς. Οι φυτικές ίνες θεωρούνται βασικές για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και τη διατήρηση της υγείας του εντέρου.

Γιατί θεωρείται σημαντικό

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταναλώνουν την απαραίτητη ποσότητα φυτικών ινών καθημερινά.

Η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εντέρου, καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, αλλά και μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού μετά το φαγητό.

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη

Το fibermaxxing δεν σημαίνει απαραίτητα δραστικές αλλαγές στη διατροφή. Συχνά αφορά μικρές καθημερινές επιλογές, όπως:

  • προσθήκη φρούτων ή ξηρών καρπών στο πρωινό

  • κατανάλωση περισσότερων οσπρίων μέσα στην εβδομάδα

  • επιλογή προϊόντων ολικής άλεσης αντί για επεξεργασμένα δημητριακά

  • περισσότερα λαχανικά στα κύρια γεύματα

Οι ειδικοί τονίζουν πάντως ότι η αύξηση των φυτικών ινών πρέπει να γίνεται σταδιακά, ώστε να προσαρμόζεται ο οργανισμός και να αποφεύγονται πεπτικές ενοχλήσεις.

Μια απλή αλλά ισορροπημένη διατροφή

Η ίδια τονίζει ότι η υγιεινή διατροφή δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Συνδυάζοντας τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες με προϊόντα που υποστηρίζουν το μικροβίωμα – όπως το ελληνικό γιαούρτι – μπορεί κανείς να υποστηρίξει αποτελεσματικά την υγεία του εντέρου μέσα από απλές καθημερινές επιλογές.

Διαβάστε επίσης

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Κρατούμενος απέδρασε από την αστυνομική διεύθυνση και έτρεχε ξυπόλυτος στον δρόμο

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Ήπιε 3 λίτρα μπύρα στο διάλειμμα και απολύθηκε: Το δικαστήριο τον δικαίωσε με αποζημίωση 47.000 ευρώ

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηρακλειά: Η δασκάλα που πήγε στο νησί «για να πάρει μόρια» - Έκανε οικογένεια και έμεινε για πάντα, έχοντας μία μόνο μαθήτρια

11:36ΥΓΕΙΑ

«Τρώω πάντα ελληνικό γιαούρτι για πρωινό»: Η πιο διάσημη γαστρεντερολόγος τονίζει τη σημασία του για τη διατροφή μας

11:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Γιαννακόπουλος… έφερε την Euroleague (vid)

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Χαλάει ο καιρός από την Τρίτη - Βροχές μέχρι την Παρασκευή

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία ζητά χρήματα και τεχνολογία ως αντάλλαγμα για παροχή βοήθειας στη Μέση Ανατολή

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαρός έτρεχε με 179χλμ/ώρα στη Μουδανιών - Το όριο είναι 90

11:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Αθηναϊκό ντέρμπι στο «T-Center», με Πανιώνιο ο Ολυμπιακός

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Γκιλφόιλ για τους Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν λόγω του πολέμου στο Ιράν: Να προσευχόμαστε γι' αυτούς και τις οικογένειές τους

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς από Ίλιον: «Παραδίδουμε στις γειτονιές ασφαλείς και σύγχρονους χώρους παιχνιδιού

10:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Κυριαρχία Αντονέλι και Mercedes στην Κίνα! Πρώτο βάθρο για Χάμιλτον με Ferrari

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Πώς απαντούν Κίνα και σύμμαχοι των ΗΠΑ στην έκκληση Τραμπ για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στο κέντρο της πόλης

10:42ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Ντόντσιτς πήρε την «τιτανομαχία» με Γιόκιτς - Τα αποτελέσματα

10:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό στα Χανιά - Βιντεοσκοπούσαν την άρρωστη πράξη τους

10:23LIFESTYLE

Χρυσά Βατόμουρα: Χειρότερη ταινία της χρονιάς το «War of the Worlds»

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας νεκρά από πυρά του ισραηλινού στρατού

10:05ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η αναπνοή συνδέεται με την επιτυχή ανάκληση πληροφοριών από μνήμης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Χαλάει ο καιρός από την Τρίτη - Βροχές μέχρι την Παρασκευή

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αντνάν Μεντερές: O ανθέλληνας Τούρκος, τα εγκλήματά του σε βάρος των Ελλήνων και ο απαγχονισμός του το 1961

10:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό στα Χανιά - Βιντεοσκοπούσαν την άρρωστη πράξη τους

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

09:44ΕΛΛΑΔΑ

«Βράζει η Θεσσαλονίκη»: Κηδεύεται σήμερα ο 20χρονος που πέθανε από τη μαχαιριά στην καρδιά – Αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές φίλος του

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Απείλησαν τη Νικολούλη στον αέρα της εκπομπής - Η viral απάντηση: «Και είναι και κόκκινη, άντε γεια»

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Τα ελληνικά diners της Νέας Υόρκης του 1970 - Εικόνες από την ιστορία της ομογένειας από τον φακό της Kay Zakariasen

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Απολογείται την Τρίτη ο 23χρονος – Απίστευτα τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

11:36ΥΓΕΙΑ

«Τρώω πάντα ελληνικό γιαούρτι για πρωινό»: Η πιο διάσημη γαστρεντερολόγος τονίζει τη σημασία του για τη διατροφή μας

10:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Κυριαρχία Αντονέλι και Mercedes στην Κίνα! Πρώτο βάθρο για Χάμιλτον με Ferrari

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές και στην Αθήνα - Πέφτει την ερχόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινά ο υποχρεωτικός καθαρισμός- Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

06:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Μπορεί να χτυπήσουμε ξανά το νησί Χαργκ «για πλάκα» - «Καλά στην υγεία του» ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, λέει το Ιράν

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηρακλειά: Η δασκάλα που πήγε στο νησί «για να πάρει μόρια» - Έκανε οικογένεια και έμεινε για πάντα, έχοντας μία μόνο μαθήτρια

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

11:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Γιαννακόπουλος… έφερε την Euroleague (vid)

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Σημαντική ιστορική ανακάλυψη: Βρέθηκε στη Γαλλία χαμένο χειρόγραφο του Αρχιμήδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ