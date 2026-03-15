«Τρώω πάντα ελληνικό γιαούρτι για πρωινό»: Η πιο διάσημη γαστρεντερολόγος τονίζει τη σημασία του

Το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί μία από τις τροφές που επιλέγουν συχνά οι ειδικοί για μια ισορροπημένη διατροφή και την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Η γνωστή γαστρεντερολόγος Trisha Pasricha αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ποιες είναι οι καθημερινές διατροφικές της συνήθειες και γιατί το γιαούρτι αποτελεί βασικό μέρος του πρωινού της.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για μια τροφή που είναι ιδιαίτερα χορταστική και εύκολη να συνδυαστεί με άλλα υγιεινά συστατικά, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη στήριξη της υγείας του εντέρου.

Η σημασία των φυτικών ινών

Σύμφωνα με την ειδικό, οι γυναίκες κάτω των 50 ετών θα πρέπει να καταναλώνουν περίπου 25 γραμμάρια φυτικών ινών καθημερινά, προκειμένου να διατηρούν καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια δημοφιλής διατροφική τάση, γνωστή ως «fibermaxxing», που βασίζεται στην κατανάλωση τροφών όπως όσπρια, λαχανικά, φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης.

Πώς συνδέεται το ελληνικό γιαούρτι

Παρότι το ελληνικό γιαούρτι δεν αποτελεί πηγή φυτικών ινών, θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο στη διατροφή που στοχεύει στην υγεία του εντέρου, καθώς περιέχει προβιοτικά που υποστηρίζουν το μικροβίωμα.

Για τον λόγο αυτό, η Trisha Pasricha συχνά ξεκινά τη μέρα της με ελληνικό γιαούρτι, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με φρούτα, ξηρούς καρπούς ή δημητριακά ολικής άλεσης, δημιουργώντας ένα γεύμα που ενισχύει τόσο την πρόσληψη φυτικών ινών όσο και την ισορροπία του πεπτικού συστήματος.

Τι είναι το «fibermaxxing» και γιατί γίνεται τάση στη διατροφή

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στα social media και στις συζητήσεις για τη διατροφή ο όρος Fibermaxxing, μια τάση που αφορά την αύξηση της κατανάλωσης φυτικών ινών στην καθημερινή διατροφή.

Η ιδέα πίσω από το fibermaxxing είναι απλή: να ενισχύσει κανείς την πρόσληψη φυτικών ινών μέσα από φυσικές τροφές, όπως λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης και ξηρούς καρπούς. Οι φυτικές ίνες θεωρούνται βασικές για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και τη διατήρηση της υγείας του εντέρου.

Γιατί θεωρείται σημαντικό

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταναλώνουν την απαραίτητη ποσότητα φυτικών ινών καθημερινά.

Η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εντέρου, καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, αλλά και μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού μετά το φαγητό.

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη

Το fibermaxxing δεν σημαίνει απαραίτητα δραστικές αλλαγές στη διατροφή. Συχνά αφορά μικρές καθημερινές επιλογές, όπως:

προσθήκη φρούτων ή ξηρών καρπών στο πρωινό

κατανάλωση περισσότερων οσπρίων μέσα στην εβδομάδα

επιλογή προϊόντων ολικής άλεσης αντί για επεξεργασμένα δημητριακά

περισσότερα λαχανικά στα κύρια γεύματα

Οι ειδικοί τονίζουν πάντως ότι η αύξηση των φυτικών ινών πρέπει να γίνεται σταδιακά, ώστε να προσαρμόζεται ο οργανισμός και να αποφεύγονται πεπτικές ενοχλήσεις.

Μια απλή αλλά ισορροπημένη διατροφή

Η ίδια τονίζει ότι η υγιεινή διατροφή δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Συνδυάζοντας τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες με προϊόντα που υποστηρίζουν το μικροβίωμα – όπως το ελληνικό γιαούρτι – μπορεί κανείς να υποστηρίξει αποτελεσματικά την υγεία του εντέρου μέσα από απλές καθημερινές επιλογές.

