Καιρός: Αυξάνονται οι ενδείξεις για ένα Super El Niño - Ο «σβώλος» που επιβεβαιώνει όσα έρχονται

Η παρακολούθηση των πλανητικών κλιματικών συστημάτων έχει εντοπίσει ένα προειδοποιητικό σήμα τεράστιας σημασίας στα βάθη των ωκεανών.

Όπως αποκαλύπτει αποκλειστική επιστημονική έρευνα που δημοσίευσε η Washington Post, μια κολοσσιαία μάζα θερμού νερού συσσωρεύεται κάτω από την επιφάνεια του ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού.

Η τεράστια αυτή υποθαλάσσια θερμική ανωμαλία, που οι επιστήμονες περιγράφουν ως ένα πραγματικό «blob» ή απλά «σβώλο», εκτείνεται σε βάθος εκατοντάδων μέτρων, παραμένοντας αόρατη για τους δορυφόρους αλλά ανιχνεύσιμη με εξαιρετική ακρίβεια μέσω ωκεανογραφικών σημαδούρων και υποθαλάσσιων αισθητήρων.

Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου όγκου αποθηκευμένης θερμότητας θεωρείται ιδανικό «καύσιμο» για την ενεργοποίηση ατμοσφαιρικών μηχανισμών πλανητικής κλίμακας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ειδικούς του κλίματος σε όλο τον κόσμο.

Η δυναμική των ωκεανών και ο μηχανισμός των κυμάτων Kelvin

Η συμπίεση και μετατόπιση αυτής της θερμικής ενέργειας δεν είναι τυχαία, αλλά ακολουθεί πολύπλοκους φυσικούς μηχανισμούς γνωστούς ως ωκεάνια κύματα Kelvin. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι αληγείς άνεμοι πνέουν από ανατολικά προς δυτικά, σπρώχνοντας τα θερμά επιφανειακά νερά προς την Ινδονησία και διατηρώντας ψυχρότερες συνθήκες στις ακτές της Νότιας Αμερικής.

Όταν όμως οι άνεμοι αυτοί εξασθενούν ή αλλάζουν κατεύθυνση, η τεράστια θερμική ανωμαλία αρχίζει να μετακινείται ανατολικά, ταξιδεύοντας κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας σαν ένα γιγάντιο, αόρατο κύμα θερμότητας.

Οι επιστήμονες της NOAA παρακολουθούν στενά την εξέλιξη αυτού του θερμού μετώπου, επισημαίνοντας ότι η έντασή του θυμίζει μόνο τις περιόδους που προηγήθηκαν από τα πιο καταστροφικά κλιματικά επεισόδια του παρελθόντος, όπως εκείνα στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και το 2015.

Τα κλιματικά σενάρια και ο φόβος για ένα Super El Niño

Η ανάδυση αυτής της τεράστιας δεξαμενής θερμότητας στην επιφάνεια τους επόμενους μήνες θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο πρωτοφανούς έντασης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα Super El Niño.

Τα μαθηματικά και προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι, εφόσον η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον θερμαινόμενο ωκεανό και την ατμόσφαιρα εξελιχθεί σύμφωνα με τις σημερινές τάσεις, ο παγκόσμιος δείκτης θερμότητας θα ξεπεράσει σημαντικά τα όρια συναγερμού μέχρι το τέλος του έτους.

Η μετάβαση από μια ουδέτερη ή ήπια θερμή φάση σε ένα ακραίο επεισόδιο θα μπορούσε να μεταβάλει δραστικά την κυκλοφορία των αεροχειμάρρων, μετακινώντας συστήματα υψηλών και χαμηλών πιέσεων από τις συνηθισμένες θέσεις τους και προκαλώντας ένα παγκόσμιο μετεωρολογικό ντόμινο με απρόβλεπτες συνέπειες για την οικονομία και τη γεωργία ολόκληρων ηπείρων.

Παγκόσμιες επιπτώσεις: Ακραία καιρικά φαινόμενα και επιτάχυνση της υπερθέρμανσης

Οι συνέπειες μιας τέτοιας θερμικής ανατροπής θα εκδηλωθούν μέσα από μια αλυσίδα ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι παράκτιες περιοχές της Λατινικής Αμερικής, ιδιαίτερα το Περού και ο Ισημερινός, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καταρρακτώδεις βροχές και καταστροφικές πλημμύρες, ενώ η Αυστραλία, η Ινδονησία και τμήματα της νότιας Αφρικής κινδυνεύουν από παρατεταμένες ξηρασίες και τεράστιες δασικές πυρκαγιές.

Παράλληλα, η απελευθέρωση τόσο μεγάλης ποσότητας ωκεάνιας θερμότητας στην ατμόσφαιρα θα μπορούσε να επιταχύνει περαιτέρω την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, ωθώντας τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία σε νέα ιστορικά υψηλά.

Μετεωρολόγοι και κλιματολόγοι προειδοποιούν ότι κυβερνήσεις και υποδομές πρέπει να προετοιμαστούν άμεσα για υδάτινες κρίσεις, αποτυχίες καλλιεργειών και αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων που μπορεί να προκαλέσει αυτός ο υποθαλάσσιος γίγαντας.

