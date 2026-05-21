Καιρός: Αυξάνονται οι ενδείξεις για ένα Super El Niño - Ο «σβώλος» που επιβεβαιώνει όσα έρχονται

Ένα σπάνιο φαινόμενο φαίνεται πως επιβεβαιώνει τα καιρικά μοντέλα για το super El Niño 

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Αυξάνονται οι ενδείξεις για ένα Super El Niño - Ο «σβώλος» που επιβεβαιώνει όσα έρχονται
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια τεράστια μάζα θερμού νερού συσσωρεύεται κάτω από την επιφάνεια του ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού, ανιχνεύσιμη μέσω ωκεανογραφικών αισθητήρων.
  • Η μετακίνηση αυτής της θερμικής ανωμαλίας ακολουθεί τον μηχανισμό των ωκεάνιων κυμάτων Kelvin, επηρεάζοντας τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
  • Η ανάδυση αυτής της θερμότητας στην επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει ένα φαινόμενο Super El Niño με πρωτοφανή ένταση.
  • Ένα Super El Niño θα μπορούσε να προκαλέσει ακραία καιρικά φαινόμενα παγκοσμίως, όπως πλημμύρες στη Λατινική Αμερική και ξηρασίες σε Αυστραλία και Αφρική.
  • Η απελευθέρωση αυτής της θερμότητας στην ατμόσφαιρα μπορεί να επιταχύνει την κλιματική αλλαγή και να αυξήσει τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία.
Snapshot powered by AI

Η παρακολούθηση των πλανητικών κλιματικών συστημάτων έχει εντοπίσει ένα προειδοποιητικό σήμα τεράστιας σημασίας στα βάθη των ωκεανών.

Όπως αποκαλύπτει αποκλειστική επιστημονική έρευνα που δημοσίευσε η Washington Post, μια κολοσσιαία μάζα θερμού νερού συσσωρεύεται κάτω από την επιφάνεια του ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού.

Η τεράστια αυτή υποθαλάσσια θερμική ανωμαλία, που οι επιστήμονες περιγράφουν ως ένα πραγματικό «blob» ή απλά «σβώλο», εκτείνεται σε βάθος εκατοντάδων μέτρων, παραμένοντας αόρατη για τους δορυφόρους αλλά ανιχνεύσιμη με εξαιρετική ακρίβεια μέσω ωκεανογραφικών σημαδούρων και υποθαλάσσιων αισθητήρων.

Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου όγκου αποθηκευμένης θερμότητας θεωρείται ιδανικό «καύσιμο» για την ενεργοποίηση ατμοσφαιρικών μηχανισμών πλανητικής κλίμακας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ειδικούς του κλίματος σε όλο τον κόσμο.

Η δυναμική των ωκεανών και ο μηχανισμός των κυμάτων Kelvin

Η συμπίεση και μετατόπιση αυτής της θερμικής ενέργειας δεν είναι τυχαία, αλλά ακολουθεί πολύπλοκους φυσικούς μηχανισμούς γνωστούς ως ωκεάνια κύματα Kelvin. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι αληγείς άνεμοι πνέουν από ανατολικά προς δυτικά, σπρώχνοντας τα θερμά επιφανειακά νερά προς την Ινδονησία και διατηρώντας ψυχρότερες συνθήκες στις ακτές της Νότιας Αμερικής.

Όταν όμως οι άνεμοι αυτοί εξασθενούν ή αλλάζουν κατεύθυνση, η τεράστια θερμική ανωμαλία αρχίζει να μετακινείται ανατολικά, ταξιδεύοντας κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας σαν ένα γιγάντιο, αόρατο κύμα θερμότητας.

Οι επιστήμονες της NOAA παρακολουθούν στενά την εξέλιξη αυτού του θερμού μετώπου, επισημαίνοντας ότι η έντασή του θυμίζει μόνο τις περιόδους που προηγήθηκαν από τα πιο καταστροφικά κλιματικά επεισόδια του παρελθόντος, όπως εκείνα στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και το 2015.

Τα κλιματικά σενάρια και ο φόβος για ένα Super El Niño

Η ανάδυση αυτής της τεράστιας δεξαμενής θερμότητας στην επιφάνεια τους επόμενους μήνες θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο πρωτοφανούς έντασης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα Super El Niño.

Τα μαθηματικά και προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι, εφόσον η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον θερμαινόμενο ωκεανό και την ατμόσφαιρα εξελιχθεί σύμφωνα με τις σημερινές τάσεις, ο παγκόσμιος δείκτης θερμότητας θα ξεπεράσει σημαντικά τα όρια συναγερμού μέχρι το τέλος του έτους.

Η μετάβαση από μια ουδέτερη ή ήπια θερμή φάση σε ένα ακραίο επεισόδιο θα μπορούσε να μεταβάλει δραστικά την κυκλοφορία των αεροχειμάρρων, μετακινώντας συστήματα υψηλών και χαμηλών πιέσεων από τις συνηθισμένες θέσεις τους και προκαλώντας ένα παγκόσμιο μετεωρολογικό ντόμινο με απρόβλεπτες συνέπειες για την οικονομία και τη γεωργία ολόκληρων ηπείρων.

Παγκόσμιες επιπτώσεις: Ακραία καιρικά φαινόμενα και επιτάχυνση της υπερθέρμανσης

Οι συνέπειες μιας τέτοιας θερμικής ανατροπής θα εκδηλωθούν μέσα από μια αλυσίδα ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι παράκτιες περιοχές της Λατινικής Αμερικής, ιδιαίτερα το Περού και ο Ισημερινός, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καταρρακτώδεις βροχές και καταστροφικές πλημμύρες, ενώ η Αυστραλία, η Ινδονησία και τμήματα της νότιας Αφρικής κινδυνεύουν από παρατεταμένες ξηρασίες και τεράστιες δασικές πυρκαγιές.

Παράλληλα, η απελευθέρωση τόσο μεγάλης ποσότητας ωκεάνιας θερμότητας στην ατμόσφαιρα θα μπορούσε να επιταχύνει περαιτέρω την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, ωθώντας τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία σε νέα ιστορικά υψηλά.

Μετεωρολόγοι και κλιματολόγοι προειδοποιούν ότι κυβερνήσεις και υποδομές πρέπει να προετοιμαστούν άμεσα για υδάτινες κρίσεις, αποτυχίες καλλιεργειών και αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων που μπορεί να προκαλέσει αυτός ο υποθαλάσσιος γίγαντας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Τι ισχύει με την έκπτωση συνέπειας, την ρήτρα αποχώρησης και τις κρυφές χρεώσεις

08:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά ο κύκλος εξηγήσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σουηδία, ένα πείραμα διαχείρισης ενός καφέ με τεχνητή νοημοσύνη κατέληξε σε χάος

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού, καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά στην Αττική Οδό

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια και ανατιμήσεις «γονατίζουν» τα νοικοκυριά

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας για την Τρίτη; Οι εκπλήξεις της μεγάλης βραδιάς στο Θησείο

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Abt Cupra Formentor VZ5 635 με σούπερ ιπποδύναμη και επιδόσεις

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (21/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καυτό» 48ωρο στη Βουλή: Σήμερα η συζήτηση για προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ - Αύριο η μεγάλη σύγκρουση της Εξεταστικής

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάνεται το «στεγαστικό dna» του Έλληνα: Ένα νέο ζευγάρι πρέπει να δουλεύει 20 χρόνια για την… προκαταβολή κατοικίας

07:35ΜΑΝΤΕΙΟ

Αριστερά ή δεξιά το κόμμα Καρυστιανού; Εισήγηση για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕ, πρόβλεψη Μαμουλάκη για σεισμό

07:34ΥΓΕΙΑ

Ένα βιντεοπαιχνίδι 3 λεπτών μπορεί να αποκαλύψει ένα βασικό σημάδι κατάθλιψης

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιός Έμπολα τρομοκρατεί ξανά τον κόσμο - Στο «κόκκινο» η Αφρική, ταξιδιωτικοί περιορισμοί από ΗΠΑ - Πόσες φορές έχει «χτυπήσει» ο ιός που κατατρέχει την Αφρική εδώ και 50 χρόνια

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (21/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Γιατί κερδίζει έδαφος το σενάριο να παγιδευτήκαν στο σπήλαιο του θανάτου - Οι κάμερες θα δώσουν απαντήσεις

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Ανατροπή με την 13χρονη κατηγορούμενη για απόπειρα δολοφονίας της μητέρας της - Ζητά να αφαιρεθεί από τη δικογραφία κατάθεσή της ως παράνομη

07:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 4.746 μόνιμες προσλήψεις – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

07:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κωνσταντίνου και Ελένης: Ποιοι είναι οι Άγιοι Ισαπόστολοι που γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο σενάρια για την περίεργη οσμή στην Αττική – Τι λένε ειδικοί επιστήμονες

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Ανατροπή με την 13χρονη κατηγορούμενη για απόπειρα δολοφονίας της μητέρας της - Ζητά να αφαιρεθεί από τη δικογραφία κατάθεσή της ως παράνομη

06:52LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Το μεγάλο φινάλε του Survivor, η επόμενη μέρα, οι κρίσιμες αποφάσεις

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυξάνονται οι ενδείξεις για ένα Super El Niño - Ο «σβώλος» που επιβεβαιώνει όσα έρχονται

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

12:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Γιατί κερδίζει έδαφος το σενάριο να παγιδευτήκαν στο σπήλαιο του θανάτου - Οι κάμερες θα δώσουν απαντήσεις

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Με συννεφιά και τοπικές βροχές η Πέμπτη – «Αγριεύει» από Παρασκευή ο καιρός

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιός Έμπολα τρομοκρατεί ξανά τον κόσμο - Στο «κόκκινο» η Αφρική, ταξιδιωτικοί περιορισμοί από ΗΠΑ - Πόσες φορές έχει «χτυπήσει» ο ιός που κατατρέχει την Αφρική εδώ και 50 χρόνια

03:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βασιλικοί πανηγυρισμοί για τους «χωριάτες»: Εκστασιασμένος ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Πορτογαλία: Ποιοι είναι οι «θηριανοί» που θέλουν να τους εξετάζουν κτηνίατροι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ