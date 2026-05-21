Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη: «Δεν θα επιβάλουν πρωθυπουργό οι παράγοντες πίσω από κλειστές πόρτες»

Το Μαξίμου ανεβάζει τους τόνους απέναντι σε αντιπολίτευση και νέα πολιτικά εγχειρήματα – Αιχμές για σχέδια αποσταθεροποίησης, επίθεση σε Τσίπρα, Καρυστιανού και Ανδρουλάκη

Κώστας Τσιτούνας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης / INTIME NEWS

Με αιχμηρή ρητορική και σαφές πολιτικό αποτύπωμα, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει από τώρα το πλαίσιο της πολιτικής σύγκρουσης έως τις εκλογές του 2027, εκπέμποντας μήνυμα πολιτικής σταθερότητας αλλά και έντονης σύγκρουσης με την αντιπολίτευση. Το στίγμα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, όταν τόνισε ότι «η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά», επιμένοντας πως μοναδικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

Ωστόσο, πίσω από τη θεσμική διατύπωση, το Μέγαρο Μαξίμου άφησε να διαφανεί ένας πολύ πιο βαθύς πολιτικός προβληματισμός: η συζήτηση περί κυβερνήσεων συνεργασίας, νέων κομμάτων και «εναλλακτικών λύσεων εξουσίας» αντιμετωπίζεται πλέον ως οργανωμένη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός σκηνικού χωρίς καθαρή λαϊκή εντολή.

Κυβερνητικά στελέχη, μάλιστα, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη φράση ότι «πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες πίσω από κλειστές πόρτες», μία αναφορά που ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα προς πολιτικά και επιχειρηματικά κέντρα που συζητούν σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών και «λύσεων ανάγκης» σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.

«Η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή»

Το κυβερνητικό επιτελείο εμφανίζεται αποφασισμένο να μετατρέψει το δίλημμα «σταθερότητα ή ακυβερνησία» σε κεντρικό άξονα της επόμενης προεκλογικής περιόδου. Στελέχη του Μαξίμου τονίζουν ότι «δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές», επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να μπει ξανά σε παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας.

Η αναφορά αυτή μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι ήδη διαμορφώνεται ένα πολυκερματισμένο πολιτικό τοπίο, με νέα κόμματα, προσωποπαγή σχήματα και αντισυστημικές φωνές να διεκδικούν χώρο. Γι’ αυτό και η ΝΔ επαναφέρει δυναμικά το αίτημα της αυτοδυναμίας, παρουσιάζοντάς το όχι ως κομματικό στόχο αλλά ως «εθνική αναγκαιότητα».

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κυβερνητικά στελέχη κατηγορούν ότι απορρίπτει εκ προοιμίου κάθε συζήτηση συνεργασίας με τη ΝΔ χωρίς να παρουσιάζει εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. «Το μόνο που λένε είναι με ποιον δεν θα κυβερνήσουν», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Σκληρή γραμμή απέναντι στον Τσίπρα

Ιδιαίτερα επιθετική ήταν η κυβερνητική γραμμή και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με το Μαξίμου να επιχειρεί να αποδομήσει εκ των προτέρων κάθε σενάριο πολιτικής επανεμφάνισής του αν και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει ότι η είσοδος των νέων κομμάτων ούτε επηρεάζει, ούτε απασχολεί τη ΝΔ.

«Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλο ΑΦΜ», ανέφεραν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές, υποστηρίζοντας ότι τίποτα ουσιαστικά δεν αλλάζει πολιτικά, παρά μόνο η «συσκευασία». Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός παραμένει ταυτισμένος με την περίοδο της οικονομικής κρίσης, του λαϊκισμού και των «εύκολων υποσχέσεων», επιχειρώντας να του χρεώσουν συνολικά τη διαδρομή και τη συρρίκνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι ενδεικτικό ότι το Μαξίμου συνέδεσε προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα με όλα τα στελέχη και τις επιλογές της προηγούμενης δεκαετίας, από τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Παύλο Πολάκη έως τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιάνη Βαρουφάκη, θέλοντας να αναδείξει ότι οποιοδήποτε νέο εγχείρημα δεν θα αποτελεί «επανεκκίνηση», αλλά συνέχεια του ίδιου πολιτικού μοντέλου.

Κυβερνητικοί παράγοντες μιλούν για «επιστροφή του παλιού αντισυστημικού λαϊκισμού», υποστηρίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώξει να συγκρουστεί ξανά με το δίλημμα «σταθερότητα ή περιπέτεια».

Καρυστιανού: Από τον σεβασμό στην πολιτική αντιπαράθεση

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε και η Μαρία Καρυστιανού, με το Μαξίμου να διαχωρίζει προσεκτικά –όπως λέει– τον σεβασμό προς μία μητέρα που έχασε το παιδί της στα Τέμπη από την πιθανότητα πολιτικής δραστηριοποίησης.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι όσα μέχρι στιγμής ακούγονται γύρω από πιθανό πολιτικό φορέα της κ. Καρυστιανού «δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούριο», ενώ παράλληλα επιχειρεί να συνδέσει μέρος του αντισυστημικού κλίματος που αναπτύχθηκε μετά την τραγωδία των Τεμπών με οργανωμένη παραπληροφόρηση.

Κυβερνητικά στελέχη μιλούν για «fake news», «ξυλόλια» και «χαμένα βαγόνια», υποστηρίζοντας ότι οικοδομήθηκε συνειδητά κλίμα οργής και αποσταθεροποίησης εις βάρος της κυβέρνησης. Μάλιστα, προχωρούν ακόμη περισσότερο, κάνοντας λόγο για πρόσωπα «κοντά στην κ. Καρυστιανού» που διατηρούν –όπως υποστηρίζουν– «προνομιακές σχέσεις με τη Ρωσία».

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα βαριά πολιτική αναφορά, που δείχνει ότι το Μαξίμου θεωρεί πλέον πως το μέτωπο των Τεμπών μπορεί να αποκτήσει και ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά στο επόμενο διάστημα.

Μετωπική επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τις διαρροές στην ΕΥΠ

Την ίδια ώρα, νέα σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε με το ΠΑΣΟΚ μετά τις διαρροές από την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την ΕΥΠ. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε χθες στη δημοσιότητα τον διάλογο – επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στον διοικητή της ΕΥΠ κ. Δεμίρη παρά το γεγονός ότι η συνεδρίαση της συγκεκριμένης επιτροπής ήταν κλειστή και απόρρητη.

Η κυβέρνηση αξιοποίησε πλήρως την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος έκανε λόγο για «κοινοβουλευτική εκτροπή» και άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών για τη διαρροή στοιχείων από την κλειστή συνεδρίαση.

Το Μέγαρο Μαξίμου εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον ότι ενώ εμφανίζεται ως υπερασπιστής του κράτους δικαίου, ανέχεται –ή και υποθάλπει– πρακτικές που πλήττουν το απόρρητο μιας εξαιρετικά ευαίσθητης κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Κυβερνητικές πηγές τόνιζαν με νόημα ότι ο σημερινός διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση των παρακολουθήσεων του 2022, επισημαίνοντας ότι σήμερα διαχειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας σε ένα «ταραγμένο διεθνές περιβάλλον».

Ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσε στο Μαξίμου και η δήλωση Ανδρουλάκη περί νομικών ενεργειών κατά του διοικητή της ΕΥΠ, με κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για «πρωτοφανή στοχοποίηση» και απειλές που βάλουν κατά των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας. Η κυβέρνηση επανέφερε μάλιστα το αφήγημα περί «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί πλέον πλήρως τη λογική της ακραίας πόλωσης. Μάλιστα λένε ότι πλέον το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε «πράσινη Ζωή» συνδέοντάς τον με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει αισθητά και στο κυβερνητικό στρατόπεδο εκτιμούν ότι η επόμενη περίοδος θα χαρακτηρίζεται από σκληρές συγκρούσεις, υψηλούς τόνους και προσπάθεια διαμόρφωσης νέων πολιτικών συσχετισμών. Με τη ΝΔ να επιμένει στο αφήγημα της αυτοδυναμίας και της σταθερότητας, η μάχη για το ποιος θα κυριαρχήσει στο νέο πολιτικό σκηνικό φαίνεται πως έχει ήδη ξεκινήσει.

