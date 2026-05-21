“Ελάχιστη απαίτηση μου η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και της λειτουργίας του Telekom Center”

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Final-4 της Αθήνας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μήνυμα του μέσω βίντεο στο Instagram έστειλε προς όλους ξεκάθαρα μηνύματα φροντίζοντας να βάλει άπαντες στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας όλα τα θέματα.

Αναφορικά με την παραχώρηση του Telekom Center Athens για τη διεξαγωγή του Final-4 με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου να υπογραμμίζει την τεράστια επένδυση που έχει γίνει και να τονίζει πως το ελάχιστο που περιμένει είναι να τηρηθεί αυστηρά ο αθλητικός νόμος που υπάρχει σε περίπτωση που συμβεί το παραμικρό.

Αναλυτικά η δήλωση του:

"Δύο ημέρες έχουμε απομείνει για την έναρξη του από άποψη διοργάνωσης του καλύτερου Final-4 της Ευρωλίγκα.

Με πολύ υπερηφάνεια παραδώσαμε μία εγκατάσταση πρότυπο παγκοσμίως. Συντηρημένο, ανακαινισμένο πλήρως με δικά μας έξοδα τα οποία έχουν ήδη υπερβεί τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Ναλάβμε και φέραμε εις πέρασες ένα γιγαντιαίο έργο σε χρόνο ρεκόρ. Βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις, τοποθετώντας έτσι τον πήχη της επιτυχίας σε δυσθεώρητα ύψη.

Η πρόκληση ήταν τεράστια και τα αποτελέσματα αυτής της ομαδικής δουλειάς προφανή σε όλους. Θα τα δείτε και το Σαββατοκύριακο.

Ξηλώθηκαν όλα τα απαρχαιωμένα ηλεκτρικά, υδραυλικά, έγινε ενεργειακή θωράκιση και στεγανοποίηση, δημιουργήθηκαν αποδυτήρια επιπέδου ΝΒΑ, που συνδυάζουν πολυτέλεια και άνεση, έγιναν από την αρχή όλοι οι VIP χώροι φιλοξενίας και έγιναν νέα συστήματα φωτισμού και οθόνες τελευταίας τεχνολογίας.

Οι παρεμβάσεις ήταν συνολικές και σε πολύ μεγάλο βάθος. Μόνωση οροφής, ολική ανακατασκευή φυσιοθεραπευτηρίου, σύγχρονο δίκτυο ασφαλείας με πάνω από 600 κάμερες ασφαλείας. Καθώς και νέες υποδομές εστίασης.

Το glass floor που αποτελεί σημείο αναφοράς από μόνο του, στην καρδιά της αρένας.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας φιλοξενούν την ομάδα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όσο και της ομάδας με αμαξίδιο, ακαδημίες και πλήθος ερασιτεχνικών τουρνουά από ομάδες που αγαπούν τον αθλητισμό εκτός πρωταθλητισμού.

Έχουν ήδη φιλοξενηθεί ομαδικές για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως το πρώτο τουρνουά τέννις μετά από δεκαετίες, συναυλίες, επιδείξεις μόδας, φεστιβάλ, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία θεάματος. Επιπλέον, τα ανακαινισμένα προπονητικά κέντρα είναι ότι πρέπει για την υποδοχή αθλητών παρέχοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις για προπονήσεις και διοργανώσεις ενιχύοντας τον αθλητισμό τουρισμό της χώρας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα φιλοξενίας που ανταποκρίνεται στις πιο υψηλές απαιτήσεις. Σε κάθε πίεπδο εμπειρίας.

Από την πρώτη στιγμή στόχος ήταν να παραδοθεί ένας χώρος με απόλυτη ασφάλεια, απαράμιλλη αισθητική, υψηλά επίπεδα άνεσης και λειτουργικότητας εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες τόσο για τους αθλητές όσο και για το κοινό.

Η επένδυση αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίσει να συνεχίζεται δυναμικά. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχοντας πράξει πολύ τα ανώτερο παραχωρήσαμε δωρεάν στην ελληνική κυβέρνηση ένα γήπεδο έτοιμο για να φιλοξενήσει χιλιάδες φιλάθλους από όλο το κόσμο στο πλαίισο μιας γιορτής για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, το οποίο συκερκιμένες προσωπικότητες στο επίπεδο αυτό έχουν οδηγήσει στην κορυφή της Ευρώπης το ελληνικό μπάσκετ.

Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές πως η ελάχιστη απαίτηση μου προς άπαντες του εμπλεκόμενους από κάθε θέση και υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην διοργάνωση αυτή, είναι κυρίως η προστασία της ανθρώπινης ζωής αλλά επίσης και η άψογη διαφύλαξη της λειτουργικότητας και αισθητικής των χώρων μας. Έχει ψηφιστεί και εφαρμόζεται ένας πολύ αυστηρός αθλητικός νόμος, που προβλέπει αυτόφωρο και πολυετείς ποινές χωρίς αναστολές στους παραβάτες. Ο οποίος είμαι βέβαιος ότι θα εφαρμοστεί στο ακέραιο.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, που συμμετέχει, που δεν ήθελε να γίνει το Final-4 στην Αθήνα και το έδειξε με κάθε τρόπο αν θυμάμαι καλά αυτή και ο Ερυθρός Αστέρας ψήφισαν ενάντια έχουν εντρυφήσει σε αυτό τον νόμο καθώς τον έχουν χρησιμοποιήσει κατ΄επανάληψη και με εμμονή εναντίον μου. Για stories κοινωνικής δικτύωσης, επιτυγχάνοντας μέσω της επιμονής της ελέγχει τα πάντα. Να μου απαγορευτεί η είδους στο Καλλιμάρμαρου για τη μοναδική εκδήλωση στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, παρά τη μεταγενέστερη δικαίωση μου στα δικαστήρια.

Με τον ίδιο ζήλο λοιπόν αναμένω να ενδιαφερθούν και για τα ουσιαστικά. Δηλαδή για τα μέτρα πρόβλεψης φαινομένων πραγματικής βίας. Που μπορούν και πρέπει να ληφθούν, ώστε εκ των υστέρων να μη βρεθούν εκτεθειμένοι αυτοί οι ένθερμοι προστάτες της νομιμότητας. Το αυτονόητο. Δεν έχω δει κάποια σχετική ανακοίνωση, σαν αυτές που βγάζουν για άλλα θέματα πολύ συχνά. Ας ελπίσουμε πως την ετοιμάζουν. Προφανώς ο ρόλος της ίδιας της διοργανώτριας Αρχής και φυσικά της ελληνικής Πολιτείας δια του Υπιουργού Προστασίας του Πολίτη είναι καθοριστικός τόσο για τον σχεδιαμσό όσο και την υλοπιπόιηση πλάνου το οποίο θα δώσει λύσεις για να αποφύγει τα προβλήματα και θα διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Έχω την σιγουρια΄ότι όλοι θα λειτουργήσουν με επαγγελματισμό και αυστηρότητα. Έτσι ώστε όποιος επιιερήσει να παρανομήσει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς θα λείπει από αυτή την όμορφη στιγμή. Άρα η οποιαδήποτε αναφορά μου αυτή τη στιγμή δε μπορεί παρά να είναι προς τους φιλάθλους μας. Οι οποίοι παρά την απίστευτη σδτήριξή τους και τη συγκινητικής τους υποστήριξη δεν είδαν εντός γηπέδου αποτελέσματα να στέκονται αντάξια στη δική τους απόδοση. Γνωρίζω όπως και εσείς ότι είναι κοινή μας πεποίθηση, πως τα καλύτερα είναι μπροστά. Και πως η καλύτερη ομάδα των 30 τελευταίων ετών, με ψηλά τα μανίκια, ψηλά το κεφάλι, θα επιστρέψει όπου δικαιωματικά ανήκει. Στα αστέρια και την κορυφή. Τελειώνοντας πάμε και στο αγωνιστικό σκέλος. Ευχή όλων μας όσων αγαπάμε το μπάσκετ και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα, είναι να κερδίσει ο καλύτερος εντός των τεσσάρων γραμμών. Τώρα, μετά από τόσες συμμετοχές αν η ΚΑΕ του Πειραιά φτάσει στην κατάκτηση, ε δε θα τα βάψω και μαύρα.

Ίσως με αυτό τον τρόπο επέλθει και μια ηρεμία. Να σταματήσει να έχει προτεραιότητα το iNSTAGRAM μου και όλα τα εξωαγωνιστικά θέματα.

Πάμε όλοι ναι θίξουμε πόσο αγαπάμε τον αθλητισμό, το μπάσκετ, σε ένα μέρος και ένα χώρο όπου αυτό έχει καταξιωθεί. Σας ευχαριστώ".