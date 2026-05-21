Σάλος στο αγγλικό ποδόσφαιρο - Οριστικά εκτός play off η Σαουθάμπτον για το σκάνδαλο κατασκοπίας

Snapshot Η Σαουθάμπτον αποκλείστηκε οριστικά από τα play off της Championship λόγω του σκανδάλου κατασκοπίας και της αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών στο επόμενο πρωτάθλημα.

Η έφεση της Σαουθάμπτον κατά της πρωτόδικης απόφασης απορρίφθηκε από την EFL.

Η Μίντλεσμπρο δικαιώθηκε και προκρίθηκε στον τελικό των play off, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χαλ.

Το σκάνδαλο ξεκίνησε όταν η Μίντλεσμπρο κατήγγειλε ότι μέλος της Σαουθάμπτον κατασκόπευε την προπόνησή της πριν από τον ημιτελικό.

Ο προπονητής της Μίντλεσμπρο έκανε δημόσιες δηλώσεις για «κλεψιά» και «ντροπιαστική κατασκοπία», ενώ ο προπονητής της Σαουθάμπτον αποχώρησε εκνευρισμένος από συνέντευξη Τύπου. Snapshot powered by AI

Οριστική είναι η αποβολή της Σαουθάμπτον από τα play off της Championship για την διάσημη πλέον υπόθεση κατασκοπίας.

Όπως ανακοίνωσε η λίγκα (EFL), η έφεση που είχαν καταθέσει οι «Άγιοι» κατά της πρωτόδικης απόφασης απορρίφθηκε, έτσι διατηρείται τόσο η αποβολή όσο και η αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα.

Το σκάνδαλο «spygate» όπως βαφτίστηκε άμεσα από τους πάντα ευρηματικούς Άγγλους, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη με την EFL να δικαιώνει τη Μίντλεσμπρο, η οποία πέρασε στον τελικό και θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (23/5) τη Χαλ στο «αγώνα των 250 εκατομμυρίων ευρώ». Τόσα υπολογίζεται ότι θα είναι -μίνιμουμ- τα έσοδα γιαι όποια ομάδα ανεβεί στην Premier League.

Η υπόθεση ξέσπασε στις 7 Μαΐου, δύο ημέρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό των play off, όταν η Μίντλεσμπρο υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην λίγκα (EFL) υποστηρίζοντας ότι άνθρωπος της Σαουθάμπτον κατασκόπευε την προπόνηση της ομάδας.

Στις 9 Μαΐου αμέσως μετά τον ημιτελικό που ολοκληρώθηκε 0-0 στο "Riverside" ο προπονητής της "Μπόρο" Κιμ Χέλμπεργκ μίλησε ξεκάθαρα για «κλεψιά» της Σαουθάμπτον.

Στη ρεβάνς οι "Άγιοι" επικράτησαν 2-1 στην παράταση και ακολούθησε επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου με τον Χέλμπεργκ να αναφέρεται σε «ντροπιαστική κατασκοπία» και τον προπονητή της Σαουθάμπτον Τόντα Έκερτ να αποχωρεί εκνευρισμένος όταν ρωτήθηκε... ωμά: «Είστε κλέφτες;»!