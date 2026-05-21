Ο ιός Έμπολα τρομοκρατεί ξανά τον κόσμο - Στο «κόκκινο» η Αφρική, ταξιδιωτικοί περιορισμοί από ΗΠΑ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε διεθνή έκτακτη ανάγκη μετά την αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων του ιού Έμπολα Bundibugyo στην Αφρική, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη μετακίνηση ασθενών σε αστικά κέντρα και το εξωτερικό.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σε κατάσταση υγειονομικού συναγερμού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά την απόφαση που έλαβε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στις 17 Μαΐου 2026 να κηρύξει το νέο ξέσπασμα του ιού Έμπολα ως Διεθνή Έκτακτη Ανάγκη για τη Δημόσια Υγεία (PHEIC). Αν και η κατάσταση δεν έχει χαρακτηριστεί πανδημία, οι επιστήμονες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της νόσου. Η ανησυχία εντείνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι πρόκειται για τον σπάνιο τύπο Bundibugyo (BDBV). Σε αντίθεση με τον συνηθισμένο τύπο Zaire (EBOV), για το συγκεκριμένο στέλεχος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εγκεκριμένο εμβόλιο ούτε κάποια ειδική θεραπευτική προσέγγιση.

Τα τελευταία στοιχεία και η γεωγραφία της έξαρσης

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν έως τις 19 Μαΐου, η κατάσταση περιγράφεται ως κρίσιμη, με τους αριθμούς να αποτυπώνουν τη δυναμική της διασποράς. Καταγράφονται περισσότερα από 500 με 600 ύποπτα κρούσματα, την ίδια ώρα που τα πιθανά ανέρχονται σε 105 και τα επιβεβαιωμένα εργαστηριακά σε 34. Η θνησιμότητα για τον συγκεκριμένο τύπο κυμαίνεται στο εφιαλτικό 50% με 70%, έχοντας ήδη κοστίσει τη ζωή σε 134 έως 144 ανθρώπους.

Η βασική εστία της μόλυνσης εντοπίζεται στην επαρχία Ituri στο βορειοανατολικό Κονγκό (DRC), όπου ο ιός Έμπολα έχει ήδη εξαπλωθεί σε 9 ζώνες υγείας, ανάμεσα στις οποίες η Bunia, η Rwampara και το Mongbwalu. Η κατάσταση ξέφυγε από τα τοπικά σύνορα καθώς δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα, εκ των οποίων το ένα κατέληξε, έφτασαν στην Καμπάλα της Ουγκάντα μέσω ταξιδιωτών. Ύποπτα περιστατικά εξετάζονται και στην Kinshasa. Παράλληλα, ένας Αμερικανός γιατρός που πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε ΜΚΟ μολύνθηκε από τον ιό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Γερμανία για εξειδικευμένη νοσηλεία. Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τις ΗΠΑ να επιβάλουν άμεσα ταξιδιωτικούς περιορισμούς για όσους φτάνουν από το Κονγκό, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν.

Το χρονικό της καθυστέρησης και τα εμπόδια

Όλα δείχνουν ότι η επιδημική έκρηξη ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου με πρώτο ασθενή έναν υγειονομικό υπάλληλο στην πόλη Bunia. Κι όμως, χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες για να γίνει η ακριβής ταυτοποίηση του ιού. Αυτό το κενό επέτρεψε μια αθόρυβη και γρήγορη εξάπλωση στην κοινότητα. Ο ΠΟΥ και το Africa CDC εκφράζουν βαθιά ανησυχία για την ταχύτητα και την κλίμακα της μετάδοσης, ειδικά από τη στιγμή που ο ιός Έμπολα εμφάνισε παρουσία σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Οι συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή κάνουν το έργο του περιορισμού και της ιχνηλάτησης των επαφών εξαιρετικά δύσκολο. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν κινητοποιηθεί πλήρως, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η μάχη με την επιδημία μπορεί να κρατήσει μήνες.

Η μάχη με τον ιό από το 1976

Η εμφάνιση του ιού δεν είναι καινούργια ιστορία, καθώς ανακαλύφθηκε το 1976 μέσα από δύο ταυτόχρονα ξεσπάσματα. Το πρώτο σημώθηκε στο Yambuku του τότε Ζαΐρ, του σημερινού Κονγκό, από όπου πήρε και το όνομά του λόγω του γειτονικού ποταμού Ebola, προκαλώντας 318 κρούσματα και 280 θανάτους με τη θνησιμότητα στο 88% για τον τύπο Zaire. Το δεύτερο ξέσπασμα εκδηλώθηκε στο Νότιο Σουδάν με τον τύπο Sudan.

Έκτοτε η αφρικανική ήπειρος έζησε πολλές μαύρες σελίδες:

  • 1995, Kikwit (DRC): Καταγράφηκαν 315 κρούσματα και 254 θάνατοι, με την αρχή να γίνεται από έναν εργάτη σε δασική περιοχή.
  • 2000-2001, Ουγκάντα (Gulu): Σημειώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ξεσπάσματα της περιόδου εκείνης με 425 κρούσματα και 224 θανάτους.
  • 2014-2016, Δυτική Αφρική (Γουινέα, Λιβερία, Σιέρα Λεόνε): Η μεγαλύτερη επιδημία στην ιστορία με πάνω από 28.600 κρούσματα και 11.325 θανάτους, η οποία σκόρπισε τον παγκόσμιο πανικό φτάνοντας για πρώτη φορά μαζικά εκτός Κεντρικής Αφρικής.
  • 2018-2020, Ανατολικό Κονγκό: Σημειώθηκαν 3.481 κρούσματα και 2.299 θάνατοι, όπου εφαρμόστηκε με επιτυχία για πρώτη φορά το εμβόλιο rVSV-ZEBOV.
  • 2021-2025: Πολλαπλές μικρότερες εκρήξεις σε Κονγκό και Γουινέα, οι οποίες ελέγχθηκαν αποτελεσματικότερα χάρη στη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων όπως τα REGN-EB3 και mAb114.

Σύμφωνα με τα ιατρικά χρονικά, ο ιός Έμπολα διατηρεί μια μέση θνησιμότητα κοντά στο 50%. Οι γνωστοί τύποι του μεταδίδονται αποκλειστικά μέσω της άμεσης επαφής με σωματικά υγρά ασθενών ή θανόντων και όχι μέσω του αέρα, με τις νυχτερίδες να αποτελούν τον κύριο φυσικό ξενιστή στη φύση.

Οι φόβοι για το σήμερα

Η τρέχουσα υγειονομική κρίση του 2026 ξυπνά μνήμες από τις πρώτες εφιαλτικές φάσεις του 2014. Η καθυστερημένη διάγνωση, η έλλειψη εμβολίου για το στέλεχος Bundibugyo και η διασυνοριακή μετακίνηση θυμίζουν εκείνες τις ημέρες.

Ο κίνδυνος για μια παγκόσμια εξάπλωση αξιολογείται ως χαμηλός για την ώρα, όμως η ταχύτητα της διεθνούς αντίδρασης θεωρείται κομβική. Η επιστημονική κοινότητα ευελπιστεί ότι τα μαθήματα του παρελθόντος, οι εμπειρίες στην ιχνηλάτηση και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες θα βοηθήσουν ώστε ο ιός Έμπολα να περιοριστεί άμεσα προτού λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

