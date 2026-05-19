Πώς ταξιδεύει ο ιός Εμπόλα

Ο ιός Εμπόλα είναι τρομακτικός ιός, επειδή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια, αλλά δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα όσο πολλές αναπνευστικές λοιμώξεις.

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα σωματικά υγρά, υλικά ή ζώα και όχι μέσω περιστασιακής έκθεσης στον αέρα.

Τι είναι ο ιός Εμπόλα;

Η νόσος του ιού Εμπόλα είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή λοίμωξη, που προκαλείται από μια ομάδα ιών γνωστών ως ορθοεμπολοϊοί (orthoebolaviruses). Έχει προκαλέσει επιδημίες κυρίως σε μέρη της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής και μπορεί να επηρεάσει τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα. Τα συμπτώματα συνήθως ξεκινούν ξαφνικά 2 έως 21 ημέρες μετά την μόλυνση και μπορεί να περιλαμβάνουν:

πυρετό

υπερβολική κόπωση

πονοκέφαλο

μυϊκό πόνο

έμετο

διάρροια

κοιλιακό άλγος

εξάνθημα

αιμορραγία (σε σοβαρές περιπτώσεις)

Πώς φτάνει εξαρχής στους ανθρώπους ο ιός Εμπόλα

Ο Εμπόλα μπορεί να εισέλθει στον ανθρώπινο πληθυσμό μέσω ενός συμβάντος «διαρροής», όταν ένα άτομο εκτίθεται σε ένα μολυσμένο ζώο. Οι φρουτοφάγες νυχτερίδες θεωρούνται σημαντική φυσική δεξαμενή και άλλα μολυσμένα ζώα μπορεί να περιλαμβάνουν πρωτεύοντα θηλαστικά, αντιλόπες του δάσους και άλλα άγρια ζώα.

Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος όταν οι άνθρωποι χειρίζονται, κυνηγούν, σφάζουν ή τρώνε μολυσμένα άγρια ζώα, ειδικά σε περιοχές όπου κυκλοφορούν οι ιοί Εμπόλα. Μόλις ένα άτομο μολυνθεί, ο ιός μπορεί στη συνέχεια να εξαπλωθεί από άτομο σε άτομο.

Πώς εξαπλώνεται ο Εμπόλα από άνθρωπο σε άνθρωπο

Ο Εμπόλα εξαπλώνεται όταν μολυσμένα σωματικά υγρά από έναν ασθενή εισέρχονται στο σώμα ενός άλλου ατόμου μέσω τραυματισμένου δέρματος ή βλεννογόνων, όπως τα μάτια, η μύτη και το στόμα.

Οι κύριοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν την άμεση επαφή με:

Αίμα

Εμετό

Διάρροια ή κόπρανα

Ούρα

Σάλιο

Ιδρώτα

Μητρικό γάλα

Σπέρμα

Υγρά που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη

Το σώμα κάποιου που πέθανε από Εμπόλα

Τα μολυσμένα αντικείμενα μπορούν επίσης να μεταδώσουν τον ιό. Αυτό περιλαμβάνει κλινοσκεπάσματα, ρούχα, βελόνες, ιατρικό εξοπλισμό ή επιφάνειες που έχουν μολυνθεί με μολυσματικά υγρά. Οι χώροι υγειονομικής περίθαλψης και οι πρακτικές κηδειών μπορούν να γίνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου μετάδοσης εάν τα μέτρα ελέγχου της μόλυνσης δεν είναι αυστηρά.

Πότε ένας ασθενής γίνεται μεταδοτικός;

Ένα άτομο με Εμπόλα θεωρείται μεταδοτικό μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, όχι κατά την περίοδο επώασης, δηλαδή πριν αισθανθεί άρρωστο. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική, επειδή ο Εμπόλα συνήθως δεν μεταδίδεται από άτομα που είναι καλά και δεν εμφανίζουν συμπτώματα.

Ο κίνδυνος αυξάνεται καθώς η ασθένεια γίνεται πιο σοβαρή, επειδή τα σωματικά υγρά μπορεί να περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες ιού και συμπτώματα όπως έμετος, διάρροια ή αιμορραγία αυξάνουν την έκθεση.

Μπορεί ο ιός Εμπόλα να εξαπλωθεί μέσω του αέρα;

Όχι. Ο ιός Εμπόλα δεν μεταδίδεται όπως η γρίπη, η ιλαρά ή η COVID-19. Δεν μεταδίδεται μέσω μικροσκοπικών αερομεταφερόμενων σταγονιδίων που παραμένουν αιωρούμενα αφότου κάποιος βήξει ή φτερνιστεί. Η περιστασιακή επαφή, το περπάτημα δίπλα από κάποιον ή η παραμονή στο ίδιο δωμάτιο χωρίς επαφή με μολυσματικά υγρά δεν είναι η συνήθης οδός μόλυνσης.

Δεν υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι τα κουνούπια ή άλλα έντομα μεταδίδουν τον ιό Εμπόλα.

Μπορεί ο ιός Εμπόλα να εξαπλωθεί μετά την ανάρρωση;

Ναι, σε περιορισμένες περιπτώσεις. Μετά την ανάρρωση, ο ιός Εμπόλα μπορεί μερικές φορές να παραμείνει σε σημεία του σώματος που προστατεύονται εν μέρει από το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως το σπέρμα. Η σεξουαλική μετάδοση από επιζώντες έχει καταγραφεί, γι' αυτό και οι οδηγίες δημόσιας υγείας συνιστούν προφυλάξεις και παρακολούθηση μετά την ανάρρωση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε επιζών παραμένει μολυσματικός. Σημαίνει ότι η φροντίδα των επιζώντων θα πρέπει να περιλαμβάνει συμβουλευτική, εξετάσεις και προφυλάξεις για ασφαλέστερη σεξουαλική επαφή.

ΑΡΧΕΙΟ - Αυτή η έγχρωμη μικροφωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου χωρίς ημερομηνία, που διατέθηκε από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), απεικονίζει ένα ιικό σωματίδιο του ιού Έμπολα Frederick Murphy/CDC μέσω AP

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο του Εμπόλα

Για τα άτομα που ταξιδεύουν ή εργάζονται σε πληγείσες περιοχές, η πρόληψη επικεντρώνεται στην αποφυγή επαφής με μολυσμένα υγρά και ζώα υψηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγγίζουν άρρωστα άτομα, σώματα, μολυσμένα κλινοσκεπάσματα ή ιατρικά υλικά χωρίς την κατάλληλη προστασία. Σημαίνει επίσης ότι αποφεύγεται το ωμό ή ανεπαρκώς μαγειρεμένο κρέας αγρίων ζώων και η επαφή με νυχτερίδες ή μη ανθρώπινα πρωτεύοντα στις πληγείσες περιοχές.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης χρειάζονται αυστηρή πρόληψη των λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένου του προστατευτικού εξοπλισμού, των ασφαλών πρακτικών ένεσης, των διαδικασιών απομόνωσης και του προσεκτικού χειρισμού των αποβλήτων και των μολυσμένων υλικών.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο Εμπόλα να εξαπλωθεί μέσω των τροφίμων;

Τα συνηθισμένα τρόφιμα δεν είναι η συνήθης οδός. Ο κίνδυνος συνδέεται με το χειρισμό ή την κατανάλωση μολυσμένων άγριων ζώων σε περιοχές όπου κυκλοφορεί ο Εμπόλα.

Είναι ο Εμπόλα πάντα θανατηφόρος;

Όχι. Ο ιός Εμπόλα είναι σοβαρός και μπορεί να αποβεί μοιραίος, αλλά η επιβίωση είναι εφικτή, ειδικά με την έγκαιρη υποστηρικτική φροντίδα και με θεραπείες ειδικές για την έξαρση, όταν είναι διαθέσιμες.

Συμπερασματικά

Ο Εμπόλα μεταδίδεται μέσω στενής επαφής με μολυσμένα σωματικά υγρά, υλικά ή ζώα. Δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα, όπως οι συνηθισμένοι ιοί του αναπνευστικού συστήματος και οι ασθενείς δεν θεωρούνται μεταδοτικοί πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Η πιο σημαντική προστασία είναι σαφής: αποφύγετε την άμεση έκθεση σε σωματικά υγρά, χρησιμοποιήστε αυστηρά μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης και κηδειών και ζητήστε ιατρική συμβουλή γρήγορα μετά από πιθανή έκθεση ή συμπτώματα μετά από ταξίδι σε πληγείσα περιοχή.

Πηγές:

nhs.uk

cdc.gov

gov.uk

mayoclinic.org

nih.gov