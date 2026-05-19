Μήνυση Καρυστιανού και Αυγερινού σε Καραχάλιο, μετά τις αναφορές περί «εντολής ίδρυσης κόμματος»

Μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου κατέθεσαν σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου 2026, η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός, για «ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς».

Αιτία οι δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Καραχάλιου όπου ισχυριζόταν πως η κ. Καρυστιανού «δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά, ο Νίκος Καραχάλιος «καλείται να προσκομίσει την υποτιθέμενη εντολή» περί ίδρυσης κόμματος, που κατά τον ισχυρισμό του σε χθεσινές δηλώσεις του δήθεν μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτόφωρο για τη σύλληψη του Νίκου Καραχάλιου έληξε στις 12:00 το μεσημέρι.

Τι είχε πει ο Νίκος Καραχάλιος

Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Καραχάλιος, στο λογαριασμό του στο Χ, είχε γράψει το εξής: «Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του τρελατηρίου! Για να συγκεντρώσουν 200 υπογραφές (τις οποίες δεν είχαν αφού μέχρι χθες έδιωχναν τους πάντες..) είπαν “όποιος έρθει είναι ευπρόσδεκτος”. Και έτσι πήραν ώθηση τα μικρά μπουμπούκια +βγήκαν από το υπόγειο.. Ένας από αυτούς ο Γιάννης Βογιατζής… Απολαύστε τον τύπο που θα ήταν κωμικός αν δεν ήταν επικίνδυνος – Φιλοχούντας – Θρησκευόμενος φανατικός – Αντισημίτης. Χωράει σαν γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης».

Παράλληλα, ο κ. Καραχάλιος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για «πλήρη ρωσική επιρροή στο εγχείρημα», τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αν επιλέξουν ως εκπρόσωπο τον κύριο Αυγερινό, καλώς ή κακώς θα θεωρηθεί το κόμμα Πούτιν στην Ελλάδα».

Μάλιστα, ο επικοινωνιολόγος υποστήριξε «Ο κ. Αυγερινός είναι ουσιαστικά η μακρά χείρα της κυρίας Ζαχάροβα».

«Από εκεί που θα ήταν το κίνημα όλων των Ελλήνων για τη δικαιοσύνη, φαίνεται πλέον ότι έχουμε ένα κίνημα ανθρώπων» με σαφές ιδεολογικό και γεωπολιτικό στίγμα, είπε χαρακτηριστικά.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι», είπε ο κ. Καραχάλιος ο οποίος δήλωσε δικαιωμένος αφού έλεγε πως «η κα Καρυστιανού και η κα Γρατσία δεν εκπροσωπούν τον σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών αλλά τις προσωπικές τους φιλοδοξίες».

Ο κ. Καραχάλιος αφενός σημείωσε πως «η Ρωσία επισπεύδει την ίδρυση κόμματος» όμως από την άλλη εξέφρασε την εκτίμηση ότι γρήγορα θα αποστασιοποιηθεί. «Κάποιοι δάκτυλοι μέσα σε αυτήν κινούνται μάλλον αυτόνομα. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα τους μαζέψουν». «Δεν μπορούν να εκφράσουν μια μεγάλη και σοβαρή χώρα η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, η οποία βρίσκεται σε έναν κόσμο που αναδιατάσσεται και δεν μπορεί να είναι πρέσβειρα στην Ελλάδα η κυρία Καρυστιανού που δεν ξέρει ούτε καν που πέφτει Μόσχα και αν της πείτε τι είναι το σύμφωνο της Βαρσοβίας θα νομίζει ότι είναι κάποιο τραγούδι που κατατέθηκε στον διαγωνισμό της Eurovision».