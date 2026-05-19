Ηλεία: Εκτροπή βυτιοφόρου με καύσιμα – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Μπορσίου, προς Βάρδα, μετά από εκτροπή βυτιοφόρου, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού.

Όπως αναφέρει το patrisnews, από το συμβάν προκλήθηκε διαρροή καυσίμων που μετέφερε το βυτιοφόρο, ενώ ο οδηγός του οχήματος παραμένει εγκλωβισμένος, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, οι οποίες επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού και την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης,

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία.

