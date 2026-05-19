ΣΦΕΕ: Επιβράδυνση παρουσιάζουν οι κλινικές μελέτες στη χώρα μας - 160 εκατ. ευρώ το 2025

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της κλινικής έρευνας

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

ΣΦΕΕ: Επιβράδυνση παρουσιάζουν οι κλινικές μελέτες στη χώρα μας - 160 εκατ. ευρώ το 2025
Bigstock®
ΦΑΡΜΑΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάδα παρουσιάζει επιβράδυνση στην προσέλκυση νέων κλινικών μελετών, παρά το υψηλό επιστημονικό δυναμικό της.
  • Οι επενδύσεις σε κλινικές μελέτες το 2025 υπολογίζονται στα 160 εκατ. ευρώ.
  • Οι κλινικές μελέτες προσφέρουν πρώιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και ενισχύουν οικονομικά και επιστημονικά το σύστημα υγείας.
  • Η ενίσχυση της κλινικής έρευνας θεωρείται στρατηγική επιλογή δημόσιας υγείας που επηρεάζει την πρόσβαση των ασθενών, τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
Snapshot powered by AI

Στις κλινικές μελέτες είναι αφιερωμένη η 20ή Μαΐου και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), με αφορμή την παγκόσμια ημέρα, υπενθυμίζει τον στρατηγικό ρόλο της κλινικής έρευνας για τους ασθενείς, το σύστημα υγείας και την εθνική οικονομία, σε μια περίοδο αυξανόμενων διεθνών προκλήσεων και έντονου ανταγωνισμού για την προσέλκυση επενδύσεων.

Μέσα στη σημερινή διεθνή συγκυρία που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αστάθεια, αναδιάταξη των εφοδιαστικών αλυσίδων, αυξημένο ενεργειακό κόστος και αυστηρότερα κανονιστικά πλαίσια στην Ευρώπη, οι κλινικές μελέτες εξελίσσονται σε πεδίο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Ο ΣΦΕΕ επισημαίνει ότι η Ευρώπη χάνει σταδιακά έδαφος απέναντι στις ΗΠΑ και στην Κίνα, ενώ και η Ελλάδα εμφανίζει τα τελευταία χρόνια επιβράδυνση στην προσέλκυση νέων κλινικών μελετών, παρά το υψηλό επιστημονικό δυναμικό και τις δυνατότητες του συστήματος υγείας.

Οι επενδύσεις στον τομέα των κλινικών μελετών παραμένουν στάσιμες, σε επίπεδα χαμηλότερα αντίστοιχων χωρών. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο ΣΦΕΕ, οι επενδύσεις σε κλινικές μελέτες για το 2025 ήταν περίπου στα 160 εκατ. ευρώ, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από το πραγματικό δυναμικό της Ελλάδας, το οποίο θα μπορούσε να είναι πολλαπλάσιο στη βάση ενός πιο ανταγωνιστικού και σταθερού θεσμικού πλαισίου.

Ο ΣΦΕΕ επισημαίνει οι κλινικές μελέτες αποφέρουν σημαντικά οφέλη, καθώς προσφέρουν στους ασθενείς πρώιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες αρκετά χρόνια πριν από την κυκλοφορία τους, ενισχύουν οικονομικά και επιστημονικά τα δημόσια νοσοκομεία και τους ερευνητές, συμβάλλουν στη συγκράτηση υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα και δημιουργούν σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγείας, μέσω της δωρεάν παροχής ακριβών θεραπειών και διαγνωστικών/εργαστηριακών εξετάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των μελετών.

Ενώ έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις σε θεσμικά θέματα, όπως μείωση της γραφειοκρατίας, τυποποίηση διαδικασιών, μείωση χρόνου κ.λπ., προβληματική κατά τον ΣΦΕΕ παραμένει η εισαγωγή κινήτρων για την προσέλκυση κλινικών μελετών. Για παράδειγμα, δεν θεωρούνται δικαιούχοι του επενδυτικού clawback οι αλλοδαπές μητρικές εταιρείες που υλοποιούν μελέτες στην Ελλάδα απευθείας από το εξωτερικό και όχι μέσω των θυγατρικών τους, παρότι πρόκειται για βασικούς φορείς ανάπτυξης κλινικών προγραμμάτων διεθνώς. Επιπλέον, δεν προβλέπεται διακριτό κονδύλι προς συμψηφισμό για έργα Έρευνας & Ανάπτυξης και παραγωγικές επενδύσεις, γεγονός που περιορίζει τη στοχευμένη ενίσχυση της κλινικής έρευνας. Η δε απαίτηση ολοκλήρωσης τουλάχιστον του 70% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως το τέλος του 2028 δεν ανταποκρίνεται στη φύση των κλινικών μελετών, οι οποίες συχνά διαρκούν 3 – 5 χρόνια και κορυφώνονται επιχειρησιακά προς το τέλος της υλοποίησής τους.

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ, Μιχάλης Χειμώνας, σημείωσε σχετικά: «Μία πολυεθνική εταιρεία μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε χώρα για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών. Εάν οι μελέτες δεν πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθούν σε άλλη χώρα. Ο πραγματικά χαμένος, όμως, είναι ο Έλληνας ασθενής, ο οποίος στερείται έγκαιρης πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες που ενδέχεται να διατεθούν ευρέως στην αγορά μετά από έως και 10 χρόνια. Παράλληλα, το σύστημα υγείας χάνει την ευκαιρία παροχής σύγχρονων και υψηλού κόστους θεραπειών χωρίς επιβάρυνση για το Δημόσιο, ενώ η εθνική οικονομία στερείται πολύτιμων επενδύσεων, νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και σημαντικής επιστημονικής δραστηριότητας. Η ενίσχυση των κλινικών μελετών δεν αποτελεί μόνο αναπτυξιακή προτεραιότητα. Είναι στρατηγική επιλογή δημόσιας υγείας, που επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:22ΚΟΣΜΟΣ

Σκότωσε 17χρονη Πακιστανή influencer ομορφιάς επειδή τον απέρριψε - Καταδικάστηκε σε θάνατο

16:21LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Το πολυσυζητημένο τηλεοπτικό μέλλον και η αινιγματική δήλωση

16:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά»... έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Άλσους ΔΕΗ

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Νew Υork Times: Ποιες χώρες κερδίζουν δισ. δολάρια από τον πόλεμο στο Ιράν και ποιες είναι οι χαμένες - Το απίστευτο ποσό που κέρδισαν Αμερικάνοι επενδυτές

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση της ασυλίας του Νίκου Παππά αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για καταγγελία εξύβρισης

15:50ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους: Θετική αξιολόγηση από τους ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά: Δείτε βίντεο από τις δοκιμαστικές διαδρομές

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο και έβγαλε δίσκο

15:37LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Έκανε γιόγκα σε πολυτελές γιοτ φορώντας εντυπωσιακό μπικίνι

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη Νάουσα σε αγώνα δρόμου - Παιδιά χάθηκαν αφού ακολούθησαν λάθος διαδρομή

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Καρυστιανού και Αυγερινού σε Καραχάλιο, μετά τις αναφορές περί «εντολής ίδρυσης κόμματος από τη Μόσχα»

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Αναποδογύρισε φορτηγό έξω από τον Βόλο - Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων για οσμή αερίου: Συνεχίζονται οι έλεγχοι

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διακοπές με voucher: Ρεκόρ όλων των εποχών με 800.000 αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό το 2026

15:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα για τα ειδικά μαθήματα

15:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΣΦΑ στο Newsbomb για οσμή αερίου: «Δεν προέρχεται από το δίκτυο ή τις εγκαταστάσεις μας»

15:15ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: Επιβράδυνση παρουσιάζουν οι κλινικές μελέτες στη χώρα μας - 160 εκατ. ευρώ το 2025

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα - Δύο τραυματίες

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που έχει γίνει ο νέος ευρωπαϊκός προορισμός διακοπών: Φθηνότερη από Ισπανία και Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στα Νότια προάστια λόγω έντονης οσμής αερίου - Εκκενώθηκαν σχολεία

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο και έβγαλε δίσκο

14:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλε Σελήνη: Πότε και τι ώρα θα δούμε τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Τους καταδίωξα τραυματισμένη μέχρι τον καταυλισμό» - Η γυναίκα που έπεσε θύμα επίθεσης και ληστείας μιλά για τον εφιάλτη που βίωσε

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

15:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διακοπές με voucher: Ρεκόρ όλων των εποχών με 800.000 αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό το 2026

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο-«φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού – Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, «άγνωστη η τύχη του» - Δείτε αποκλειστικές εικόνες

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

14:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Κομισιόν σε Τουρκία: «Μηδενική ανοχή» στην παράνομη αλιεία

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που έχει γίνει ο νέος ευρωπαϊκός προορισμός διακοπών: Φθηνότερη από Ισπανία και Ελλάδα

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Καρυστιανού και Αυγερινού σε Καραχάλιο, μετά τις αναφορές περί «εντολής ίδρυσης κόμματος από τη Μόσχα»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ