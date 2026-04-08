ΣΦΕΕ: «Αγνοήθηκαν οι προτάσεις μας για την προσέλκυση κλινικών μελετών»

Το ΦΕΚ για τον συμψηφισμό clawback με δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης και επενδυτικών σχεδίων για την περίοδο 2026-2027, απογοήτευσε τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) - «Ελπίζουμε η προβληματική πρόσβαση σε μελλοντικές καινοτόμες θεραπείες να μην αποβεί μοιραία»

Διονυσία Προκόπη

ΣΦΕΕ: «Αγνοήθηκαν οι προτάσεις μας για την προσέλκυση κλινικών μελετών»
Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις «συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής περιόδου 2026-2027». Ωστόσο, η ΚΥΑ την οποία υπογράφουν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, απογοήτευσε τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ως προς τα κίνητρα που δίνονται στις κλινικές μελέτες.

Ο ΣΦΕΕ κάνει λόγο για διαχρονική αγνόηση των θέσεων και των αιτημάτων του, για τη βελτίωση των κινήτρων που στοχεύουν στην προσέλκυση περισσότερων κλινικών μελετών στη χώρα μας. «Με επανειλημμένες επιστολές στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και στα συναρμόδια υπουργεία (Ανάπτυξης και Οικονομικών), καθώς και σε δια ζώσης συναντήσεις έχουμε διατυπώσει θέσεις και προτάσεις που αφενός, αν εισακούονταν, θα προσέλκυαν περισσότερες κλινικές μελέτες, αφετέρου θα οδηγούσαν σε μια πιο ισορροπημένη διάθεση των κονδυλίων που διατίθενται, μεταξύ επενδύσεων στην παραγωγή και στην Έρευνα και Ανάπτυξη» επισημαίνει ο Σύνδεσμος.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε ανακοινώσει τον περασμένο Ιανουάριο ότι στην ΚΥΑ που αναμενόταν για το επενδυτικό clawback των ετών 2026-2027, θα περιλαμβάνονται και τα επενδυτικά σχέδια θυγατρικών εταιρειών των φαρμακοβιομηχανιών, ενώ είχε επισημάνει ότι από το 2019, το επενδυτικό clawback έχει κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ και στο νέο κύκλο εφαρμογής του, οι επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ.

Η παρούσα ΚΥΑ προβλέπει 150 εκατομμύρια ευρώ ως συνολικό ποσό συμψηφισμού όλων των προτάσεων που θα εγκριθούν. Οι εταιρείες, όμως, που διενεργούν κλινικές μελέτες διαμαρτύρονται ότι τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν οι παραγωγικές δαπάνες. Στα έργα Έρευνας και Ανάπτυξης περιλαμβάνονται οι κλινικές δοκιμές φάσεων 1,2 και 3, που είναι απαραίτητες για την συμπλήρωση του εγκριτικού φακέλου του προϊόντος (αποτελεσματικότητας, ασφάλειας, φαρμακοκινητικής/φαρμακοδυναμικής, βιοϊσοδυναμίας, βιοσυμβατότητας, σταθερότητας κ.λπ.) και αφορούν χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου ή επέκτασης/τροποποίησης χορηγηθείσας άδειας. Οι δοκιμές των φάσεων 1,2 και 3 αναγνωρίζονται υπό την προϋπόθεση ότι διενεργούνται με την διαδικασία που προβλέπεται από την νομοθεσία, από φορέα που έχει την αντίστοιχη πιστοποίηση και υποδομές και διενεργούνται στην Ελλάδα, εκτός εάν η τεχνογνωσία και η παραγωγή του σκευάσματος που θα αξιολογηθεί μέσω της κλινικής μελέτης έχει αναπτυχθεί και παραχθεί στην Ελλάδα και δεν υπάρχει αντίστοιχος πιστοποιημένος φορέας να υλοποιήσει την κλινική μελέτη. Έαν το έργο αφορά κυρίως πειραματική ανάπτυξη, προβλέπονται 25 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έργο και αυτό ισχύει όταν περισσότερο από το ήμισυ των επιλέξιμων δαπανών του έργου συνδέεται με δραστηριότητες που εμπίπτουν στην κατηγορία της πειραματικής ανάπτυξης.

«Η Πολιτεία αρνείται να αποδεχθεί τα απόλυτα χειροπιαστά οφέλη των κλινικών μελετών, πρωτίστως για τους ασθενείς, αλλά και για το σύστημα υγείας, την εθνική οικονομία και τελικά την κοινωνία. Αυτό που μπορούμε να ελπίζουμε ως Έλληνες πολίτες, αλλά και δυνητικοί ασθενείς, είναι η προβληματική πρόσβαση σε μελλοντικές καινοτόμες θεραπείες να μην αποβεί μοιραία, για κανέναν» καταλήγει ο ΣΦΕΕ.

15:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίστευτο ξέσπασμα Μεντβέντεφ: Δεν πήρε ούτε γκέιμ και την «πλήρωσε» η ρακέτα του - Βίντεο

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ μιλά μετά την εκεχειρία: «Ευκαιρία για πραγματική ειρήνη»

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ομόνοια εξαιτίας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Το μικρό χωριό της Ιταλίας που προσφέρει δωρεάν στέγαση και εργασία

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη μέρα με ανοιχτή τη Βασιλίσσης Όλγας - Το μήνυμα του Χάρη Δούκα στο Newsbomb (Φωτορεπορτάζ)

15:28ΚΟΣΜΟΣ

1.000 χρόνια οι άνθρωποι έτρωγαν στο ίδιο σημείο: Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο νησί

15:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ δεν εκδίδουν τις γνωμοδοτήσεις τους έγκαιρα

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ευχαριστεί Κίνα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Αίγυπτο και Κατάρ για την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

15:20ANNOUNCEMENTS

Nova: Η εμβληματική Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της μέσα από το Πάσχα

15:08ΦΑΡΜΑΚΟ

Κρίσιμα φάρμακα και πρώτες ύλες: Ο ρόλος της DEMO στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον

15:05ΦΑΡΜΑΚΟ

ΣΦΕΕ: «Αγνοήθηκαν οι προτάσεις μας για την προσέλκυση κλινικών μελετών»

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ μεταξύ Λακωνίας και Κρήτης

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Βίντεο από την παράσυρση της 82χρονης - Δίωξη για ανθρωποκτονία στον οδηγό νταλίκας

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ με τον γ.γ του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν

14:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δύο ελληνικά έργα ταξιδεύουν για να παρουσιαστούν στη Νέα Υόρκη

14:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα συλλυπητήρια για την απώλεια του Βουγιόσεβιτς

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα συνεργαστούμε με το Ιράν για να απομακρύνουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο - Δασμούς 50% σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει όπλα στην Τεχεράνη»

14:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Μετά το Πάσχα ανοίγει η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαιούχοι

14:27ANNOUNCEMENTS

Η δράση Easter Bunny του Μαζί για το Παιδί προσφέρει χαρά σε 1.740 παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αντιμέτωπος μέχρι και με τη θανατική ποινή ο διανομέας που στραγγάλισε την 7χρονη – Δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Βίντεο από την παράσυρση της 82χρονης - Δίωξη για ανθρωποκτονία στον οδηγό νταλίκας

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ομόνοια εξαιτίας ελέγχου για ύποπτο αντικείμενο

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα συνεργαστούμε με το Ιράν για να απομακρύνουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο - Δασμούς 50% σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει όπλα στην Τεχεράνη»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι σημαίνει η φράση «6-7» που ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση χρήσης social media για τους κάτω των 15: Πώς θα εφαρμοστεί, ποιες εφαρμογές αφορά και ποιες εξαιρούνται

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι δραματικές ώρες πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας - Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα

14:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο μπάσκετ - Πέθανε ο Βουγιόσεβιτς

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ μεταξύ Λακωνίας και Κρήτης

15:28ΚΟΣΜΟΣ

1.000 χρόνια οι άνθρωποι έτρωγαν στο ίδιο σημείο: Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο νησί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ