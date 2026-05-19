Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα για τα ειδικά μαθήματα

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζει ότι οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 των Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Οι εξετάσεις αφορούν τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα εισαγωγής σε Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα ειδικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξεταστικά κέντρα που έχουν οριστεί και περιλαμβάνονται στο σχετικό επισυναπτόμενο έγγραφο, ενώ η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί βάσει του αναλυτικού προγράμματος εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Το υπουργείο καλεί τους υποψηφίους να ενημερωθούν εγκαίρως τόσο για τα εξεταστικά κέντρα όσο και για το πρόγραμμα των εξετάσεων, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης