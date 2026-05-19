Αναποδογύρισε φορτηγό έξω από τον Βόλο - Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης 19 Μαϊου, στην εθνική οδό Βόλου – Λάρισας, στο ύψος του Σέσκλου, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, καταλήγοντας αναποδογυρισμένο εκτός οδοστρώματος.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και διασώστες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού, όπως αναφέρει το Thenewspaper.gr.

Η ίδια πηγή τονίζει πως ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να απεγκλωβιστεί ζωντανός, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή η κατάσταση της υγείας του. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξαγόταν με δυσκολία για αρκετή ώρα, έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης του οχήματος και καθαρισμού του οδοστρώματος.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η τροχαία Βόλου

