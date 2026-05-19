Κόρινθος: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

Snapshot Καρχαρίας μήκους περίπου 2,5 μέτρων εμφανίστηκε στα ρηχά των Λουτρών Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο.

Η παρουσία του καρχαρία προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Πρόσφατα, καρχαρίες έχουν εμφανιστεί σε διάφορες παραλίες της Ελλάδας, όπως στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας. Snapshot powered by AI

Ένα απίστευτο θέαμα που θα διηγούνται για καιρό αντίκρισαν κάτοικοι σε παραλία των Λουτρών της Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο, που είδαν καρχαρία να κόβει βόλτες στα ρηχά της παραλίας.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, η εμφάνιση του καρχαρία στην ακτή, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους στα Λουτρά Ωραίας Ελένης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο καρχαρίας είχε μήκος περίπου 2,5 μέτρα.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα, καρχαρίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε παραλίες τη χώρας με πιο πρόσφατη την εμφάνιση ενός γαλάζιου καρχαρία στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.

Διαβάστε επίσης