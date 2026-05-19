Μήνυμα Κομισιόν σε Τουρκία: «Μηδενική ανοχή» στην παράνομη αλιεία

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί πολιτική μηδενικής ανοχής στην παράνομη αλιεία, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών

μελών της ΕΕ.

Η σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο θεωρούνται στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ, με έμφαση στην τήρηση του διεθνούς δικαίου και των θαλάσσιων συνόρων.

Η ΕΕ στηρίζει τις εθνικές αρχές στον έλεγχο των εθνικών υδάτων μέσω χρηματοδότησης, επιτήρησης και συνεργασίας με περιφερειακούς οργανισμούς.

Ο Έλληνας υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας κατήγγειλε την Τουρκία για προκλητική συμπεριφορά στην παράνομη αλιεία και κάλεσε την ΕΕ να παρέμβει.

Ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη αλιεία έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας παράλληλα την πάγια θέση της ΕΕ υπέρ του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της Ένωσης.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ματσιέι Μπερεστέτσκι, κλήθηκε, κατά τη διάρκεια ημερήσιου briefing της Επιτροπής, να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια κατά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή, στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για τη δραστηριότητα τουρκικών αλιευτικών στο Αιγαίο.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι «η συζήτηση για τον θαλάσσιο χώρο συνδέεται άμεσα με το διεθνές δίκαιο και με το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ για μια σταθερή και ασφαλή Μεσόγειο, όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών γίνονται πλήρως σεβαστά», διευκρινίζοντας ότι «αυτό αφορά επίσης περιστατικά παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας».

«Η θέση της Επιτροπής, όπως αποτυπώνεται και στο πρόσφατο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, είναι ξεκάθαρη: μηδενική ανοχή απέναντι στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και σταθερός σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών», υπογράμμισε επιπλέον ο Ματσιέι Μπερεστέτσκι, συμπληρώνοντας ότι αν και ο έλεγχος στα εθνικά ύδατα αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες αυτές μέσω εργαλείων επιτήρησης, χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και περιφερειακών οργανισμών, όπως η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε την Παρασκευή με τον Κώστα Καδή, με τον Έλληνα υπουργό να κάνει λόγο για «προκλητκή συμπεριφορά των Τούρκων γειτόνων μας όσον αφορά την παράνομη αλιεία, τη μη τήρηση του Δικαίου της Θάλασσας και την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων». Στη διάρκεια της συζήτησης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση «να παρέμβει» και υπογράμμισε ότι «τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το Δίκαιο της Θάλασσας ισχύει για όλους».

