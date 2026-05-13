Προκλητική διέλευση πέντε τουρκικών αλιευτικών στις Κυκλάδες - Βίντεο ντοκουμέντο

Snapshot Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδια οπτικής ίνας κοντά στην Αστυπάλαια, σε απόσταση επτά ναυτικών μιλίων μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω.

Η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας» επενέβη και προκάλεσε την αποχώρηση της τουρκικής πυραυλάκατου από το σημείο.

Πέντε τουρκικά αλιευτικά διέσχισαν προκλητικά τις Κυκλάδες, πλέοντας με ταχύτητα αλιείας κοντά στη Τήνο και τη Σύρο.

Τουρκικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων δύο οπλισμένων F

16, πραγματοποίησαν πέντε παραβάσεις και δύο παραβιάσεις στον εναέριο χώρο του Νοτιοανατολικού Αιγαίου χωρίς να σημειωθούν εμπλοκές.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν κατά τους διεθνείς κανόνες και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με την πάγια πρακτική. Snapshot powered by AI

Σε νέες προκλήσεις προχωρούν οι Τούρκοι το τελευταίο διάστημα, οι οποίοι σήμερα παρενόχλησαν πλοίο κοντά στην Αστυπάλαια.

Σύμφωνα με το Star το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όπου μία τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου πλοίο που πόντιζε καλώδια οπτικής ίνας κοντά στο νησί.

Το συμβάν σημειώθηκε επτά ναυτικά μίλια μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω.

Το συμβάν έληξε μετά από παρέμβαση της ελληνικής φρεγάτας «Αδρίας» που έσπευσε στην περιοχή. Η τουρκική πυραυλάκατος στη θέα της ελληνικής φρεγάτας αποχώρησε από το σημείο.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας τόνισε: «Η Αστυπάλαια στο κέντρο του Αιγαίου ενώνει τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώνει τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Είμαστε εδώ για τη διαφύλαξή του. Η Αστυπάλαια φυλάει Θερμοπύλες».

Προκλητική διέλευση πέντε τουρκικών αλιευτικών στις Κυκλάδες

Σε άλλο περιστατικό τουρκικά αλιευτικά έκαναν προκλητική διέλευση στις Κυκλάδες. Συγκεκριμένα 5 τουρκικά αλιευτικά εντοπίστηκαν να πλέουν με ταχύτητα αλιείας ανοιχτά της Τήνου. Νωρίτερα η αρμάδα είχε εντοπιστεί να κινείται σε απόσταση αναπνοής από τη Σύρο.

Την ίδια στιγμή επανήλθαν και πάλι οι παραβιάσεις στον εναέριο χώρο του Αιγαίου από τουρκικά αεροσκάφη.

Συγκεκριμένα, συνολικά τρία αεροσκάφη, ένα ATR-72 και ένας σχηματισμός αποτελούμενος από 2 F-16 προέβησαν σε 5 παραβάσεις και 2 παραβιάσεις στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα τα 2 F-16 ήταν οπλισμένα. Δεν σημειώθηκαν πάντως εμπλοκές.

Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.

Δείτε το βίντεο του Star

Διαβάστε επίσης