Παρενόχληση στο πλοίο Ocean Link από τουρκική πυραυλάκατο κοντά στην Αστυπάλαια

Η τουρκική πλευρά προειδοποίησε το πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας, προκαλώντας άμεση αντίδραση από την ελληνική φρεγάτα Αδρίας

Δημήτρης Δρίζος

  • Το πλοίο Ocean Link δέχθηκε παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκατο περίπου 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας.
  • Η τουρκική πυραυλάκατος προειδοποίησε ότι το πλοίο δραστηριοποιείται εκτός των ορίων δικαιοδοσίας που διεκδικεί η Τουρκία.
  • Η ελληνική φρεγάτα Αδρίας ανταπάντησε ότι το Ocean Link λειτουργεί εντός ελληνικής δικαιοδοσίας και συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.
  • Παρά την παρενόχληση, το Ocean Link δεν διέκοψε τη δραστηριότητά του.
  • Το περιστατικό αποτελεί συνέχεια παρόμοιας έντασης που είχε συμβεί στην ίδια περιοχή τον Ιανουάριο.
Το πλοίο Ocean Link, που πραγματοποιεί εργασίες πόντισης οπτικών ινών, δέχθηκε παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκατο σε απόσταση περίπου 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλαιας.

Η τουρκική πλευρά προειδοποίησε το πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας, προκαλώντας άμεση αντίδραση από την ελληνική φρεγάτα Αδρίας που βρισκόταν στην περιοχή παρακολουθώντας διακριτικά τις κινήσεις του τουρκικού πολεμικού πλοίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρκική πυραυλάκατος προσέγγισε το «Ocean Link» και μέσω ασυρμάτου προειδοποίησε ότι το πλοίο δραστηριοποιείται εκτός των ορίων δικαιοδοσίας του και ότι δήθεν βρίσκεται εντός τουρκικής θαλάσσιας ζώνης. Το «Ocean Link» μπορεί να εκτελούσε εργασίες εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων (εκτείνονται σε ακτίνα 6 ναυτικών μιλίων από τις ακτές των νησιών του Αιγαίου), όμως βρισκόταν ξεκάθαρα σε ζώνη ελληνικής δικαιοδοσίας, άνωθεν ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η φρεγάτα Αδρίας απάντησε άμεσα στους τουρκικούς ισχυρισμούς, αναφέροντας και πάλι εντός ασυρμάτου ότι το «Ocean Link» έχει λάβει άδεια από τις ελληνικές αρχές, λειτουργεί εντός ελληνικής δικαιοδοσίας και συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.

Παρά την προσπάθεια φραστικής παρενόχλησης από την τουρκική πλευρά, το πλοίο δεν διέκοψε τη δραστηριότητά του, επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα στην εκτέλεση του έργου.

Το περιστατικό αυτό θυμίζει παρόμοια ενέργεια που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο στην ίδια περιοχή, υπογραμμίζοντας την ένταση στις θαλάσσιες ζώνες γύρω από την Αστυπάλαια.

Παρενόχληση στο πλοίο Ocean Link από τουρκική πυραυλάκατο κοντά στην Αστυπάλαια

Παρενόχληση στο πλοίο Ocean Link από τουρκική πυραυλάκατο κοντά στην Αστυπάλαια

