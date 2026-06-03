Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μεγάλες οι καθυστερήσεις σε δρόμους της Αττικής

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Τρίτης στους δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται και σήμερα στη λεωφόρο Κηφισού, στον οποίο έχουν δημιουργηθεί και στα δύο ρεύματα ουρές χιλιομέτρων.

Ο χάρτης της κίνησης είναι «κόκκινος» από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας, αναγκάζοντας τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, κάτι που συμβαίνει και σε σημεία της Αττικής οδού, ιδιαίτερα στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Προβλήματα, όμως, εντοπίζονται και στο ύψος του Γέρακα στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Επιπλέον, μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας, σχεδόν σε όλο το μήκος της, αλλά και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες γύρω από το κέντρο. «Κόκκινη» είναι και η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε χάρτη

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