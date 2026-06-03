Διευκολύνσεις για ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες και Δημόσιο - Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις

Tα τέλη Ιουνίου, ενδεχομένως και στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των οφειλών σε 72 δόσεις που έχουν προς την εφορία και τα ταμεία εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις.Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν όσοι έχουν χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Τυχόν μεταγενέστερα χρέη θα πρέπει να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων

Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση αποκτούν φορολογική ενημερότητα και «παγώνουν» αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και ποινική δίωξη για χρέη προς το Δημόσιο, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Η Καθημερινή».

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και να έχει τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εντάσσονται στη ρύθμιση. Παράλληλα, προβλέπεται ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ και σταθερό επιτόκιο 5,84%, το οποίο αντικαθιστά προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, προσδίδοντας προβλεψιμότητα και βιωσιμότητα στη ρύθμιση.

Σημαντικά είναι και τα ευεργετήματα που προβλέπονται για όσους ενταχθούν και τηρούν κανονικά τη ρύθμιση. Μεταξύ άλλων, χορηγείται φορολογική ενημερότητα, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και η ποινική δίωξη για χρέη προς το Δημόσιο, ενώ «παγώνει» και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων και τραπεζικών απαιτήσεων. Παράλληλα, οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν θα επεκτείνονται σε μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ωστόσο, η ρύθμιση συνοδεύεται και από αυστηρούς όρους συνέπειας. Η απώλειά της επέρχεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις ή αφήσει αρρύθμιστες νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023. Σε αυτή την περίπτωση το σύνολο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό, μαζί με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις και μέτρα είσπραξης. Η διάταξη για τη ρύθμιση οφειλών προβλέπει:

1. Βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023, δύναται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο μηνιαίες δόσεις.

2. Η υπαγωγή στη ρύθμιση παρέχεται εφόσον:

α) Οι οφειλές δεν τελούν κατά την 21η/4/2026 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης.

β) Ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση:

βα) Δεν έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του στο σύνολό τους τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο.

ββ) Εχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι τις 31/12/2025.

βγ) Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

3. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής δεν τελούν σε αναστολή πληρωμής. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, έπειτα από επιλογή του οφειλέτη, οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και τελούν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωμής.

Ουσιαστικά, οι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές μπαίνουν όλες υποχρεωτικά στη ρύθμιση, ενώ για τις οφειλές που έχουν προσωρινά «παγώσει» η ένταξη επαφίεται στην επιλογή του οφειλέτη.

4. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση μέχρι τις 31/12/2026. Αν υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, αυτή υποβάλλεται στην υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.

5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

6. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής, αντί των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, με τόκο που υπολογίζεται με 5,84%. Το επιτόκιο είναι ετησίως υπολογισμένο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση.

7. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

8. Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α) Δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

β) Μετά την παρέλευση ενός μηνός από την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν έχει εξοφλήσει ή δεν έχει υπαγάγει σε πάγια ρύθμιση ή δεν έχει τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το σύνολο των λοιπών ληξιπρόθεσμων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δηλαδή τις νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά τις 31/12/2023.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα «Καθημερινή»