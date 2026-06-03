Αυτοκίνητα: Έρχονται αλλαγές στη φορολογία - Τι αλλάζει στα τέλη για τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά

Snapshot Το νέο νομοσχέδιο μειώνει την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για τα υβριδικά αυτοκίνητα σε 50%, ανεξάρτητα από τις εκπομπές CO₂.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα οχήματα με κυψέλες υδρογόνου συνεχίζουν να απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος ταξινόμησης.

Υπάρχει μεταβατική περίοδος για υβριδικά οχήματα με εκπομπές έως 75 γρ. CO₂/χλμ. που εισάγονται από 1 Νοεμβρίου 2025 έως 31 Μαΐου 2026, με απαλλαγή 75%.

Οι αλλαγές περιορίζουν τα κίνητρα για υβριδικά οχήματα με υψηλότερες εκπομπές και διατηρούν τα κίνητρα για οχήματα μηδενικών εκπομπών. Snapshot powered by AI

Αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, στο καθεστώς απαλλαγής από τα τέλη ταξινόμησης για τα υβριδικά αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική διάταξη του νέου πολυνομοσχεδίου, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα απολάσσονται πλέον από το 50% του τέλους ταξινόμησης, ανεξάρτητα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση και ελάφρυνση των ιδιοκτητών υβριδικών οχημάτων, καθώς έως σήμερα, προβλεπόταν απαλλαγή 50% για τα οχήματα αυτά, με εκπομπές CO₂ από 51 γρ./χλμ. και πάνω, ενώ για υβριδικά με εκπομπές έως 50 γρ./χλμ. προβλέπεται απαλλαγή 75%.

Αυτό σημαίνει ότι η απαλλαγή του 50% θα εφαρμόζεται οριζόντια στα υβριδικά και όχι ανάλογα με το αν το όχημα έχει πολύ χαμηλές ή υψηλότερες εκπομπές CO₂. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και τα οχήματα με κυψέλες υδρογόνου μηδενικών εκπομπών, συνεχίζουν να απαλλάσσονται πλήρως από την επιβολή τέλους ταξινόμησης.

Μεταβατική περίοδος

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταβατική ρύθμιση για τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και τις 31 Μαΐου 2026, εφόσον εκπέμπουν έως 75 γραμμάρια διοξιδείου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο.

Για την κατηγορία αυτή εξακολουθεί να ισχύει αυξημένη απαλλαγή 75% από το τέλος ταξινόμησης. Με τις αλλαγές αυτές περιορίζονται τα κίνητρα για τα θεωρούμενα πλέον ως ρυπογόνα και ακριβά ΙΧ, ενώ διατηρούνται για τα μηδενικών εκπομπών, βάσει των εκπομπών άνθρακα του κινητήρα, κατά την αγορά νέου αυτοκινήτου.

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