Πιο πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης και πιο πολλά υβριδικά
Αυξημένες κατά 1,8% ήταν οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025 σε σύγκριση με το 2024, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά έχει περάσει σε φάση ήπιας ανάκαμψης.
Παρά τη θετική μεταβολή, οι συνολικοί όγκοι παραμένουν αισθητά χαμηλότεροι από τα επίπεδα προ πανδημίας, υπογραμμίζοντας ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
