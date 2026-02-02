Αγρότες: Πανελλαδική σύσκεψη την Τετάρτη - Στο «τραπέζι» το ενδεχόμενο συλλαλητηρίου στην Αθήνα

Πανελλαδική σύσκεψη θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου, έπειτα από κάλεσμα της πανελλαδικής επιτροπής, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις, αυτή τη φορά με τη μορφή συλλαλητηρίου στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 13.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας, όπου θα καταφθάσουν εκπρόσωποι αγροτών από το σύνολο των μπλόκων της ελληνικής επικράτειας.

Στην ατζέντα της συζήτησης θα τεθεί το ερώτημα αν οι αγρότες το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν σε συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας με τρακτέρ και λεωφορεία, ή στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Agrotica (12-15 Μαρτίου). Μάλιστα, η κινητοποίηση στην Agrotica έχει και ημερομηνιακά συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με τις ημέρες της εξέγερσης του Κιλελέρ.

Σύμφωνα και πάλι με το ThessPost.gr, ήδη αρκετά από τα ισχυρά μπλόκα, όπως αυτό της Νίκαιας και των Μαλγάρων, ανταποκρίνονται θετικά στο ενδεχόμενο συλλαλητηρίων.

