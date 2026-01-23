Αγρότες: Με συγκέντρωση στη Λάρισα αποχωρούν τα τρακτέρ από τα μπλόκα

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας αποχωρούν με τα τρακτέρ τους από το πρωί της Παρασκευής, δίνοντας τέλος στις κινητοποιήσεις, έπειτα από 1,5 περίπου μήνα.

Οι αγρότες θέλουν να ευχαριστήσουν τον κόσμο που τους συμπαραστάθηκε στον αγώνα τους με ένα τελευταίο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιήσουν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, αναφέρει το onlarissa.

