Φλώρινα: Αποχωρεί το τελευταίο μπλόκο αγροτών έπειτα από σχεδόν 2 μήνες στον δρόμο

Ολοκληρώνεται αύριο (23/01) ο σκληρός αγώνας των αγροτών της Φλώρινας, με την αποχώρηση των αγροτών και κτηνοτρόφων του Αμυνταίου από το τελευταίο μπλόκο που υπάρχει στη χώρα, του Φιλώτα.

Ένα «οχυρό», όπου για 52 ημέρες οι αγρότες διεκδικούσαν, όπως τονίζουν, την επιβίωση του αγροτικού κόσμου.

Η συμμετοχή στην κινητοποίηση ήταν μεγάλη και η αγωνία όλων εμφανής, δηλώνει η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυνταίου, Διαμάντω Κρητικού, μιλώντας στο Newsbomb.

«Οι εκπρόσωποί μας ενημέρωσαν για τις συναντήσεις με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έγινε πλήρης αποτίμηση της κατάστασης στα μπλόκα. Το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να αναδείξουμε τα προβλήματα επιβίωσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων και να ευαισθητοποιήσουμε κάθε Έλληνα πολίτη».

Η αποχώρηση των τρακτέρ από τους δρόμους της Φλώρινας, όπως σημείωσε, θα γίνει με τάξη και σωστό τρόπο, καθώς πρόκειται για ένα από τα τελευταία μπλόκα που παραμένουν στους δρόμους. Παρά τις δυσκολίες, η προσπάθεια των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν ακυρώνεται, ενώ η πρόεδρος υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας και δημιουργίας συνεταιρισμών για τη βιωσιμότητα, ειδικά των νέων αγροτών.

«Από εδώ και πέρα πρέπει να οργανωθούμε σε ομάδες παραγωγών για να αντιμετωπίζουμε συλλογικά τις δυσκολίες που βιώνει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος», σημείωσε η κυρία Κρητικού, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και προοπτικής για το μέλλον.

Στο συγκεκριμένο μπλόκο της Φλώρινας, τις περισσότερες μέρες τα τρακτέρ βρίσκονταν στην άκρη του οδοστρώματος, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά. Ωστόσο, στις 29 Δεκεμβρίου οι αγρότες από τον κόμβο του Φιλώτα προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου, έχοντας στο πλευρό τους δεκάδες πολίτες.

