Μπλόκα αγροτών: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Αγγελόκαστρο στην Ιόνια οδό

Στις 11 το πρωί της Τετάρτης οι αγρότες που συμμετείχαν στο μπλόκο Αγγελοκάστρου, στα διόδια της Ιόνιας Οδού, αποχώρησαν από το σημείο.

Τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα αποχώρησαν συντεταγμένα από το σημείο όπου βρίσκονταν από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 με τη συνδρομή της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, όπως αναφέρει το sinidisi.gr

Η λήξη του αποκλεισμού και το πέρασμα σε νέες μορφές διαμαρτυρίας είχε διαφανεί μετά την πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό, κι αυτό όχι επειδή ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους.

Άλλωστε, αποτιμώντας τα αποτελέσματα της συζήτησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων (ΟΑΣ) Αιτωλοακαρνανίας Γιάννης Καρναβιάς εξέφρασε την απογοήτευσή του γιατί, τελικώς, «δεν γέμισε ούτε το μικρό καλάθι».

Ενδεικτικά ο εκπρόσωπος των αγροτών ανέφερε ότι σχετικά με την τιμή του ρεύματος η τιμή εξακολουθεί να είναι υψηλή. «Μας είπαν κιόλας “για 1,5 λεπτό κάνετε έτσι;”. Αφού είναι 1,5 λεπτό γιατί δεν το λύνουν αφού είναι τόσο λίγο, λέμε εμείς», τόνισε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο για δικαιολογίες που διατυπώνονται με προσχηματικό τρόπο και σχετίζονται τα δημοσιονομικά περιθώρια και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε επίσης