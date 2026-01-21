Αγρότες: Αποχώρησαν μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων από το μπλόκο της Θουρίας

Μετά από περισσότερες από 30 ημέρες δυναμικών κινητοποιήσεων, οι αγρότες του μπλόκου της Μεσσηνίας αποφάσισαν τη συντεταγμένη αποχώρησή τους, τονίζοντας ότι ολοκληρώνουν τον κύκλο των δράσεών τους «με το κεφάλι ψηλά». Όπως επισημαίνουν, ο αγώνας αυτός ανέδειξε τόσο τα δίκαια αιτήματά τους όσο και τη σημασία της συλλογικής διεκδίκησης.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στις 19 Ιανουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με τον Πρωθυπουργό, κατά την οποία τέθηκαν στο τραπέζι τα βασικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αγροτών, η κυβέρνηση επικαλέστηκε εκ νέου τις δημοσιονομικές συνθήκες και τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, οι χαμηλές τιμές παραγωγού και οι ζημιές στις καλλιέργειες.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ή αποσπάστηκαν αποτελούν αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε μέσα από τα μπλόκα, καθώς και της στήριξης που έλαβε ο αγώνας τους από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Παρά ταύτα, επισημαίνουν ότι η ανασφάλεια για το μέλλον και τη δυνατότητα παραμονής τους στην αγροτική παραγωγή εξακολουθεί να υφίσταται.

Ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, ότι η αποχώρηση από το μπλόκο δεν σηματοδοτεί το τέλος των διεκδικήσεων. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνελεύσεις της Ομοσπονδίας και των Αγροτικών Συλλόγων, με στόχο την αποτίμηση των κινητοποιήσεων και τον σχεδιασμό νέων μορφών αγώνα, στο πλαίσιο κλιμάκωσης της πίεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο του πανελλαδικού συντονισμού και της ενότητας, που –όπως σημειώνουν– αποτέλεσαν καθοριστικό στοιχείο της κινητοποίησης. «Μόνο οργανωμένοι και ενωμένοι οι αγρότες μπορούν να απαντήσουν σε πολιτικές που οδηγούν στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, οι αγρότες εκφράζουν τις ευχαριστίες τους σε αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους, αγροκτηνοτροφικούς συλλόγους και επιτροπές αγώνα που στήριξαν τις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις και να δικαιωθούν τα αιτήματά τους.

