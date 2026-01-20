Μπλόκα αγροτών: Στα Μάλγαρα παραμένουν τα τρακτέρ, χωρίς να κλείνουν δρόμους

Να παραμείνουν στο μπλόκο στα διόδια των Νέων Μαλγάρων, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, χωρίς να κλείνουν τους δρόμους, αποφάσισαν στη σημερινή τους γενική συνέλευση οι αγρότες.

Ο Κωνσταντίνος Σέφης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ρυζιού της περιοχής με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες και τη συμφωνία Mercosur, την ώρα που τα δικά τους προϊόντα παραμένουν απούλητα.

Πρόσθεσε πως στη χθεσινή σύσκεψη με τον πρωθυπουργό, στην οποία ήταν παρών, πρότεινε να δοθεί η δυνατότητα στους παραγωγούς να αγοράζουν εγκεκριμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες και είναι φθηνότερα.

Νωρίτερα, αποχώρησαν τα τρακτέρ από το μπλόκο του Δερβενίου.

