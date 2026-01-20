Λήξη του μπλόκου στο Κάστρο Βοιωτίας - Τα τρακτέρ θα αποχωρήσουν την Παρασκευή

Η γενική συνέλευση στο μπλόκο του Κάστρου που διεξήχθη το μεσημέρι της Τρίτης αποφάσισε τη συντεταγμένη απομάκρυνση των τρακτέρ την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι

Newsbomb

Λήξη του μπλόκου στο Κάστρο Βοιωτίας - Τα τρακτέρ θα αποχωρήσουν την Παρασκευή

Φωτ. Αρχείου - Μπλόκο αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας.

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας αποφάσισαν την αποχώρησή τους από την εθνική οδό.

Η γενική συνέλευση στο μπλόκο του Κάστρου που διεξήχθη το μεσημέρι της Τρίτης αποφάσισε την απομάκρυνση των τρακτέρ την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι.

Έπειτα από μία ιδιαίτερα φορτισμένη συνέλευση, οι αγρότες, όντας φανερά απογοητευμένοι από όσα βγήκαν από τη χθεσινή πολύωρη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, δηλώνουν αποφασισμένοι να φύγουν από τα μπλόκα.

Ταυτόχρονα όμως δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν να αγωνίζονται για τα αιτήματά τους.

Ήδη από σήμερα αρκετά τρακτέρ έχουν αποχωρήσει από το σημείο, ενόψει της κακοκαιρίας, σύμφωνα με το OPEN.

Έβρος: Έως την Παρασκευή τα τρακτέρ στους Κήπους

Απογοήτευση και πικρία και στους αγρότες στο μπλόκο των Κήπων στον Έβρο μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο σημείο έως την Παρασκευή, και σε νέα συνέλευση θα αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους.

Οι αγρότες τονίζουν ότι υπάρχουν 10.000 ΑΦΜ που δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ, και, όπως οι ίδιοι τονίζουν, δεν έχουν πού να πάνε, καθώς μένουν απλήρωτοι από το 2024 και το 2025.

Αποχώρησαν τα τρακτέρ από τις Μικροθήβες

Οι αγρότες της Μαγνησίας αποχώρησαν την Τρίτη (20/01) από το μπλόκο των Μικροθηβών, αναφέροντας ότι εξετάζουν τις δυνατότητες διαφορετικών μορφών κινητοποιήσεων, μία ημέρα μετά την πολύωρη συνάντησή των εκπροσώπων τους με τον πρωθυπουργό.

Ανάγκη για αλλαγή τακτικής

Ο αγρότης Χρήστος Πάντζιος επίσημανε την ανάγκη για αλλαγή τακτικής, τονίζοντας ότι η μαζικότητα και οι στοχευμένες κινήσεις είναι αυτές που αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να δώσουν λύσεις.

Όπως ανέφερε, σε όλη την Ευρώπη οι αγρότες προχωρούν σε δυναμικές, σύντομες κινητοποιήσεις, ακόμη και σε αποκλεισμούς πρωτευουσών, πετυχαίνοντας άμεσα αποτελέσματα, χωρίς πολυήμερη ταλαιπωρία πολιτών, σύμφωνα με το gegonota.news.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η παρατεταμένη παρουσία τρακτέρ στους δρόμους επί 45 και πλέον ημέρες δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, σημειώνοντας πως υπήρχαν περιθώρια για πιο στοχευμένες πιέσεις, όπως αποκλεισμοί λιμανιών ή κομβικών σημείων. Παρά τις επιμέρους κατακτήσεις, όπως η διατήρηση χαμηλότερης τιμής στο αγροτικό ρεύμα και η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου, εξέφρασε προβληματισμό για το συνολικό πλαίσιο αγροτικής πολιτικής και τη διαχείριση των ενισχύσεων, τονίζοντας ότι απαιτείται σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Χ. Σεσκλιώτης: «Λίγες οι παραχωρήσεις – Οι αγρότες θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα»

Απογοήτευση για το περιορισμένο αποτέλεσμα των πολυήμερων κινητοποιήσεων εξέφρασε ο Χάρης Σεσκλιώτης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ριζομύλου, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό χθες. Όπως ανέφερε, μετά από περίπου 50 ημέρες αγώνα, τα οφέλη για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους είναι ελάχιστα, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, η κυβέρνηση αναγνώρισε το δίκαιο πολλών αιτημάτων, επικαλούμενη ωστόσο δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πετρέλαιο βρέθηκε μια «χρυσή τομή», ενώ στο αγροτικό ρεύμα διατηρείται η τιμή στα 8,5 λεπτά. Παράλληλα, υπήρξε δέσμευση για αποζημιώσεις σε προϊόντα που επλήγησαν φέτος, χωρίς ωστόσο να έχουν προσδιοριστεί ακόμη τα ποσά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος λόγω ζωονόσων και πυρκαγιών, καθώς και στην προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί σε πληγείσες περιοχές σε μελλοντικά σχέδια βελτίωσης.

Ο κ. Σεσκλιώτης τόνισε ότι οι αγρότες θα συνεδριάσουν εκ νέου στη Νίκαια για να αποφασίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο θέμα αντοχής, αλλά και στρατηγικής. «Κάναμε γνωστό το πρόβλημα σε όλη τη χώρα. Οι λύσεις που δόθηκαν είναι λίγες και θα αξιολογηθούν συλλογικά», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζήτησης διαφορετικών μορφών πίεσης στο επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:09ΕΛΛΑΔΑ

Δικογραφία για τον εμπρησμό στις φυλακές Κασσαβέτειας – Καλά στην υγεία τους οι ανήλικοι κρατούμενοι

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη του μπλόκου στο Κάστρο Βοιωτίας - Τα τρακτέρ θα αποχωρήσουν την Παρασκευή

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα - Κλειστή η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για βαρέα οχήματα (Βίντεο)

18:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας αποδομεί Ανδρουλάκη: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέτυχε

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εισβολή

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: «Make America Go Away» - Ξεπούλησαν τα κόκκινα καπελάκια που χλευάζουν τον Τραμπ

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Προβλήματα στις αεροδιακομιδές ασθενών γιατί έκλεισε το... αεροδρόμιο - Καθηλωμένα και τα ελικόπτερα, με πλωτά οι ασθενείς

18:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πρώτη εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς με τα «ερυθρόλευκα» στη Euroleague

18:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η TELEKOM για άλλη μία χρονιά Νο1 μάρκα τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως – Σε ύψος ρεκόρ η αξία της μάρκας

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τραπέζια διαλόγου με τα προοδευτικά κόμματα θα έχει στο Συνέδριό του

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα: Οι θυελλώδεις άνεμοι «ξήλωσαν» βιτρίνα καταστήματος - Βίντεο

18:22LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Η σύζυγός μου δεν με ελέγχει» - Απαντά για τη ρήξη με τους γονείς του

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σε Αθήνα και Πάτρα αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου - Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όχι» ΠΑΣΟΚ στη διακομματική της Νέας Δημοκρατίας για το αγροτικό

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο των Μικροθηβών οι παραγωγοί - «Ανάγκη για αλλαγή τακτικής»

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε «red code» από σήμερα πέντε Περιφέρειες της χώρας - Έρχονται ακραία φαινόμενα

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατεδάφισε κτήρια της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ - Έριξε δακρυγόνα σε σχολείο - Νέες εντολές εκκένωσης στη Γάζα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Πήγε η Λόρα στη Γερμανία; Κρίσιμη μαρτυρία γυναίκας από το Βερολίνο

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

17:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη - Η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Χάρτες)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε «red code» από σήμερα πέντε Περιφέρειες της χώρας - Έρχονται ακραία φαινόμενα

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Προβλήματα στις αεροδιακομιδές ασθενών γιατί έκλεισε το... αεροδρόμιο - Καθηλωμένα και τα ελικόπτερα, με πλωτά οι ασθενείς

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα - Εντυπωσιακό βίντεο από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα - Κλειστή η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για βαρέα οχήματα (Βίντεο)

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σε Αθήνα και Πάτρα αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου - Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

17:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη - Η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Χάρτες)

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Πήγε η Λόρα στη Γερμανία; Κρίσιμη μαρτυρία γυναίκας από το Βερολίνο

18:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας αποδομεί Ανδρουλάκη: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέτυχε

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Κλεισμένη στο σπίτι η σύζυγος του 50χρονου - Η συνάντηση με τον αδερφό του δράστη

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Ουρές από νταλίκες στην Πάτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ