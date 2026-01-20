Τσιάρας: Τα περισσότερα ζητήματα που τέθηκαν από τους αγρότες στον πρωθυπουργό είχαν απαντηθεί

Τι είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για το μέλλον των αγροτικών μπλόκων

Newsbomb

Τσιάρας: Τα περισσότερα ζητήματα που τέθηκαν από τους αγρότες στον πρωθυπουργό είχαν απαντηθεί
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Στο χέρι των αγροτών είναι να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν» σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σχετικά με το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων αποδίδοντας την ευθύνη για τη συνέχιση των μπλόκων μετά τον διάλογο με την κυβέρνηση στους ίδιους τους αγρότες. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «η κοινωνική ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχιστεί» και ότι υπάρχουν ήδη «σημαντικές οικονομικές συνέπειες».

Ο κ. Τσιάρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή επιδίωξε τον διάλογο, σημειώνοντας πως, όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός, «η συζήτηση θα μπορούσε να είχε γίνει από τις αρχές Δεκεμβρίου», ώστε να είχε εκτονωθεί νωρίτερα η ένταση.

Αναφερόμενος στη χθεσινή (20/1) συνάντηση Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών παρουσιάστηκαν τόσο τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα όσο και οι πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα περισσότερα αιτήματα είχαν ήδη απαντηθεί, ιδίως όσα αφορούν στους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, καθώς «οι σχετικές ανακοινώσεις είχαν γίνει σε προηγούμενο χρονικό διάστημα». Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, τέθηκαν τεχνικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η μείωση του απαιτούμενου χρόνου συνέπειας για την ένταξη στο χαμηλό τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα, η αραιότερη έκδοση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και ο επαναπροσδιορισμός των λίτρων αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια για την έκπτωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τα αιτήματα αυτά σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, ενώ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση για τη σύσταση επιτροπής επαναπροσδιορισμού των αναγκών σε πετρέλαιο ανά καλλιέργεια, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αγροτών.

Απαντώντας στις δηλώσεις αγροτών ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη συνάντηση, ο υπουργός εξέφρασε την απορία του, σημειώνοντας ότι το αγροτικό πετρέλαιο πλέον διατίθεται με έκπτωση ΕΦΚ απευθείας στην αντλία, χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί του φόρου, ενώ η Ελλάδα, όπως είπε, είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα με ειδικό αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος και μάλιστα με τη χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη.

Ειδική αναφορά έκανε στις καλλιέργειες σιταριού και βαμβακιού, υποστηρίζοντας ότι με βάση πραγματικά οικονομικά στοιχεία έχουν υποστεί καθίζηση και ότι η κυβέρνηση προχωρά σε στοχευμένη στήριξη με πόρους που προέκυψαν μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το βαμβάκι, τόνισε ότι αποτελεί δυναμική καλλιέργεια με υψηλή προστιθέμενη αξία, καθώς η Ελλάδα παράγει το 80% της ευρωπαϊκής παραγωγής, ενώ απέρριψε τον ισχυρισμό ότι είναι υπερβολικά υδροβόρα, αποδίδοντας το πρόβλημα σε ελλιπή διαχείριση της άρδευσης.

Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη νέας στρατηγικής για τη διάθεση του ελληνικού βαμβακιού, ώστε να αναβαθμιστεί ως ευρωπαϊκό προϊόν υψηλής ποιότητας, επισημαίνοντας ότι πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργούνται στη χώρα και ότι η καλλιέργεια αυτή στηρίζει τις τοπικές οικονομίες.

Σε ό,τι αφορά στη συνέχιση των κινητοποιήσεων, ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση επέδειξε ανοχή το προηγούμενο διάστημα, αναγνωρίζοντας ότι πολλά αιτήματα ήταν δίκαια, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «η ταλαιπωρία της κοινωνίας δεν μπορεί να συνεχιστεί» και ότι «ο νόμος ισχύει για όλους».

Τέλος, αναφερόμενος στο ζήτημα της ευλογιάς των ζώων και τη συζήτηση περί εμβολιασμού, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις καθοδηγούνται αποκλειστικά από την επιστημονική γνώση, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο και ότι καμία χώρα που εφάρμοσε εμβολιασμό δεν εξήλθε από το ενδημικό καθεστώς. Προειδοποίησε ότι τυχόν λανθασμένες επιλογές θα είχαν σοβαρές συνέπειες στις εξαγωγές και στις τιμές των κτηνοτροφικών προϊόντων, θέτοντας ζήτημα ευθύνης για όσους υποστηρίζουν διαφορετική προσέγγιση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Παρουσιάζεται το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής - Χατζηδάκης: Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης συνεχίζεται αδιάπτωτη

11:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει όταν σε μία θεατρική παράσταση πηγαίνουν «Όλα...λάθος»;

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Τους πρόδωσαν οι αναρτήσεις στα social media με βίντεο επικίνδυνης οδήγησης - Ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα

11:06ΑΠΟΨΕΙΣ

Είναι το κόμμα Καρυστιανού του 2026 οι «αγανακτισμένοι» του 2011 που πνίγηκαν στην πάνω και στην κάτω πλατεία;

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΔΑΟΕ - Στόχος τα παράνομα λογισμικά σε βενζινάδικα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κασσαβέτειας: Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων - Διερευνώνται κρούσματα φυματίωσης

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα συνάντηση Τσιάρα με εκπροσώπους αγροτών στις 11:00

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Volvo EX60 θέλει να θέσει νέα όρια στην επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής

10:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Επική παρουσίαση της 3ης εμφάνισης του Παναθηναϊκού AKTOR από το Πάμε Στοίχημα

10:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το Champions League και το Europa League επιστρέφουν με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασουλα για Γροιλανδία: Φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών, αμφισβητούνται βασικές σταθερές της μεταπολεμικής ειρήνης - Να πρυτανεύσει η λογική στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

10:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Πέντε χρόνια από την υπερψήφιση της επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Καρχαρίες επιτέθηκαν σε τέσσερις ανθρώπους μέσα σε 48 ώρες - «Να πάνε σε πισίνες», λένε οι αρχές

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Valentino: Το αντίο των σταρ στον «αυτοκράτορα» της μόδας - «Γενναιόδωρος, αληθινός και ευγενικός»

10:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καρυστιανού κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι διαστρέβλωσαν όσα είπε για τις αμβλώσεις και συνεχίζει: «Ούτε έχουν σκεφθεί γιατί οδηγείται μια γυναίκα στην άμβλωση»

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Τραμπ- Μακρόν: Απειλεί με δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια - Το οργισμένο SMS του Γάλλου προέδρου για τη Γροιλανδία

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος για Φιλιππίδη: Είναι η πρώτη φορά που χαμογέλασε - Μπορεί να επιστρέψει στο θέατρο

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Τα περισσότερα ζητήματα που τέθηκαν από τους αγρότες στον πρωθυπουργό είχαν απαντηθεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Κλεισμένη στο σπίτι η σύζυγος του 50χρονου - Η συνάντηση με τον αδερφό του δράστη

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: 35 χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον γιο της

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται χιόνια ακόμη και στις ημιορεινές περιοχές - Ραγδαία επιδείνωση από την Τετάρτη

10:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καρυστιανού κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι διαστρέβλωσαν όσα είπε για τις αμβλώσεις και συνεχίζει: «Ούτε έχουν σκεφθεί γιατί οδηγείται μια γυναίκα στην άμβλωση»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά μιας εξαφάνισης - Τι λέει η εγκληματολογική ψυχολογία για την υπόθεση της Λόρας

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία στη χώρα μας – Κορύφωση την Τετάρτη, στο επίκεντρο και η Αττική - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Τραμπ- Μακρόν: Απειλεί με δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια - Το οργισμένο SMS του Γάλλου προέδρου για τη Γροιλανδία

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Απειλή για βόμβα στον Real FM -Έσπευσαν επί τόπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Σμύρνη: Συγκέντρωση χιλιάδων φανατικών ισλαμιστών έπειτα από κάλεσμα σεΐχη

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασουλα για Γροιλανδία: Φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών, αμφισβητούνται βασικές σταθερές της μεταπολεμικής ειρήνης - Να πρυτανεύσει η λογική στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Απομακρύνθηκαν όλα τα τρακτέρ από το Νησέλι Ημαθίας

09:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έριξε «βόμβα» για το μέλλον του στους Μπακς

09:21ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Λακωνία

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ