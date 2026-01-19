Τσιάρας για αγρότες: «Σήμερα είναι το τελευταίο κεφάλαιο των κινητοποιήσεων»

Στην σημερινή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13:00 αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

«Το ότι υπάρχουν προβλήματα στο πρωτογενή τομέα και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα είναι μία πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Αυτό μάλιστα συνοδεύεται, θα έλεγα, από μία σειρά ‘σύγχρονων προκλήσεων’ που καλείται να αντιμετωπίσει και ο ελληνικός αλλά και ευρωπαϊκός πρωτογενής τομέας», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Από την πρώτη στιγμή και ενώ ήδη η κυβέρνηση είχε λάβει αρκετά μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου, η διάθεση για διάλογο παρέμεινε εμφανής και νομίζω ότι δηλώθηκε με κάθε δυνατό τρόπο, όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των εκπροσώπων των αγροτών προκειμένου να συζητηθούν τα επιμέρους ζητήματα και βεβαίως να δοθούν απαντήσεις και να δοθούν λύσεις. Για διαφορετικούς λόγους δεν κάναμε στον σωστό χρόνο αυτή τη συζήτηση. Σήμερα νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, το τελευταίο κεφάλαιο όλης αυτής της προσπάθειας, της κλιμάκωσης, των αντιδράσεων και των κινητοποιήσεων, που έκαναν οι αγρότες κυρίως μέσω του κλεισίματος των δρόμων προκειμένου να τεθούν σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο όλα τα ζητήματα», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας.

Και συνέχισε: «Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση είχε κάνει τις δικές της τελικές ανακοινώσεις μιας και ήταν προϋπόθεση από την πλευρά των εκπροσώπων των αγροτών να τοποθετηθεί η κυβέρνηση προκειμένου να προσέλθουν στον διάλογο. Και νομίζω ότι λίγο ή πολύ έχουμε περιγράψει ένα σαφές πλαίσιο πραγματικής στήριξης προκειμένου να βοηθήσουμε τον αγροτικό κόσμο αυτή τη κρίσιμη περίοδο».

Για τα αιτήματα των αγροτών είπε ότι ήταν εστιασμένα κυρίως στη μείωση του κόστους παραγωγής, «που απαντήθηκε από την κυβέρνηση και με την χαμηλότερη τιμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος».

Ξεκαθάρισε ότι η τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος δεν μπορεί να πάει πιο κάτω από 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα. «Είναι μακράν η χαμηλότερη τιμή μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει ειδικό τιμολόγιο για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και νομίζω ότι έχουμε κάνει πραγματικά βήματα που δεν έχει κάνει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κυρίως στο θέμα της στήριξης των αγροτών μέσω της χαμηλής τιμής αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων»

«Υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Όχι. Υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που έχει εφαρμόσει το εμβόλιο; Επίσης όχι. Υπάρχουν χώρες που έχουν εφαρμόσει το εμβόλιο; Βεβαίως. Η Ινδία, το Πακιστάν, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Ισραήλ. Ποιες από αυτές τις χώρες κατάφερε, μετά την εφαρμογή του εμβολίου, να βγει από το ενδημικό καθεστώς της ευλογιάς; Καμία», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας.

Εξήγησε τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα εάν μπει σε ενδημικό καθεστώς. «Όλοι αυτοί που μιλάνε για το εμβόλιο πρέπει να αναλάβουν και την ευθύνη εφόσον γίνει ο εμβολισμός ότι η χώρα δεν θα γίνει ενδημική. Αυτό σημαίνει αυτομάτως υποβάθμιση των ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων, τεράστιο ζήτημα στις εξαγωγές της φέτας, προφανώς πολύ χαμηλότερη τιμή του γάλακτος και προφανώς μία κτηνοτροφία που θα έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη να πει ότι κάνουμε το εμβόλιο αλλά η χώρα δεν θα μπει σε ενδημικό καθεστώς;», αναρωτήθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κλείσουμε τον κύκλο της ευλογιάς. Διαφορετικά η χώρα και η κτηνοτροφία της χώρας θα μπει σε μία πολύ μεγάλη περιπέτεια», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

Ερωτηθείς πότε θα καταφέρει η Ελλάδα να βγει από την επιδημία ευλογιάς των αιγοπροβάτων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε ότι «η ευλογιά ακολουθεί πραγματικά ένα πραγματικά δύσκολο επιδημιολογικό μοντέλο κυρίως λόγω του χρόνου που ο ιός ζει εκτός, στο περιβάλλον. Αν όλα πάνε καλά και πιέσουμε όλοι την κατάσταση και μπούμε μέσα σε μία λογική πραγματικά πλήρους ασφυκτικής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας, όχι με απολυμαντικούς σταθμούς κλειστούς όπως είδαμε κάποια στιγμή, αλλά μέσα από μία διαδικασία η οποία ο καθένας με την ευθύνη που του αναλογεί θα κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει. Στη πραγματικότητα χρειαζόμαστε έξι μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός. (…) Βεβαίως και μπορεί να γίνει μέσα στο ’26 από εμάς εξαρτάται».

