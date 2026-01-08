Τσιάρας: «Η κυβέρνηση είναι εδώ για να συζητήσει ώστε να βρούμε κοινό τόπο»

«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, μένουμε ανοιχτοί στον διάλογο», επανέλαβε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Newsbomb

Τσιάρας: «Η κυβέρνηση είναι εδώ για να συζητήσει ώστε να βρούμε κοινό τόπο»
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επανέλαβε τη δέσμευση για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και αξιόπιστου πρωτογενούς τομέα, σημειώνοντας ότι «έχουν γίνει περισσότερες πληρωμές από ποτέ», σε σημερινή (08/01) συνέντευξη στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, άφησε ξανά ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου με την πλευρά τον αγροτών, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ώστε να βρούμε κοινό τόπο», μερικές ώρες μετά και την εξειδίκευση των έξι μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση.

«Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση. Η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον αγροτικό κόσμο. Κάποια στιγμή, πρέπει να καταλάβουν ότι με αυτές τις αντιδράσεις χάνουν το δίκιο τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι πως κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», επεσήμανε για τους ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη στα μπλόκα.

«Κανείς δεν αγνοεί πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα», τόνισε ο υπουργός αλλά, όπως είπε, «αν δει κανείς το τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και τον αγροτικό κόσμο και το αναλύσει, είμαι βέβαιος ότι θα διαμορφώσει μία εντελώς διαφορετική άποψη».

«Η κυβέρνηση ικανοποιεί τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν δίνει φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη είναι η Ελλάδα», προσέθεσε. Ακόμη, υποστήριξε πως έχει απευθύνει προσωπικά δεκάδες προσκλήσεις «για να έρθουν να συζητήσουμε, από την άλλη πλευρά να υπάρχει η απόλυτη άρνηση σε οποιαδήποτε μορφή διαλόγου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ανετράπη νταλίκα στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων λόγω των ισχυρών ανέμων

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 16χρονος ανάγκασε 15χρονο να γονατίσει, τον χτύπησε και τράβηξε με βίντεο την επίθεση - Τι καταγγέλλει ο πατέρας του θύματος

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στους NYT: «Η αμερικανική εποπτεία στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια»

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι – Τρόμος για την οδηγό

09:31ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Χωρίς νερό πέντε περιοχές της Αττικής

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες - «Χαμόγελο του Παιδιού»: Κατεπείγουσα αναφορά από το 2022 για τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας δυτική Ελλάδα και Ήπειρος: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, προβλήματα στις μετακινήσεις και κατολισθήσεις - Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Καλπάκι

09:12LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στον «αέρα» της εκπομπής: «Το μόνο που αξίζει στη ζωή, είναι η υγεία»

08:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Η κυβέρνηση είναι εδώ για να συζητήσει ώστε να βρούμε κοινό τόπο»

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης - Η επιθυμία της οικογένειας

08:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σάρωσε» την Αλβανία η κακοκαιρία: Πλημμύρες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις - Πότε θα «χτυπήσει» την Ήπειρο

08:43ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Μινεάπολη: Μνήμες από τη δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ ξύπνησε ο πυροβολισμός 37χρονης από πράκτορες της ICE - «H στιγμή της κρίσης για τις ΗΠΑ»

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία – Πτήση για Σάμο επέστρεψε στην Αθήνα, πού έχει απαγορευτικό απόπλου

08:33ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Κοζάνης για Κραν Μοντανά: «Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στην Ελβετία δεν ακολούθησαν τον δρόμο της αρετής»

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η αγάπη συναντά το σινεμά: Έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του μέσα από την ταινία Shrek

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Βράζει» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βενεζουέλα: Η πολιτική κρίση και η γεωπολιτική ένταση «εκτοξεύει» την αξία των μετάλλων

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης για διαγραφή του: «Κάποιοι έχουν ψυχολογικά αδιέξοδα» - Τι απάντησε για πιθανή ένταξη στο κόμμα Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού

09:31ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Χωρίς νερό πέντε περιοχές της Αττικής

07:28LIFESTYLE

Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια η ζωή του σπουδαίου ηθοποιού – Βραβεία του και προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

08:43ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Μινεάπολη: Μνήμες από τη δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ ξύπνησε ο πυροβολισμός 37χρονης από πράκτορες της ICE - «H στιγμή της κρίσης για τις ΗΠΑ»

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται «πολική φωτοβολίδα» - Διπλή χειμωνιάτικη εισβολή τα επόμενα 24ωρα, πότε θα δούμε χιόνια και στα βόρεια προάστια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία στην Υψηλή Γέφυρα

08:33ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Κοζάνης για Κραν Μοντανά: «Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στην Ελβετία δεν ακολούθησαν τον δρόμο της αρετής»

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας δυτική Ελλάδα και Ήπειρος: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, προβλήματα στις μετακινήσεις και κατολισθήσεις - Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» το Καλπάκι

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες - «Χαμόγελο του Παιδιού»: Κατεπείγουσα αναφορά από το 2022 για τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον «πατριάρχη» της πρωινής ζώνης - Η επιθυμία της οικογένειας

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι – Τρόμος για την οδηγό

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για το κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»

09:12LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στον «αέρα» της εκπομπής: «Το μόνο που αξίζει στη ζωή, είναι η υγεία»

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία – Πτήση για Σάμο επέστρεψε στην Αθήνα, πού έχει απαγορευτικό απόπλου

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σκηνές ακραίας βίας με βαριοπούλες στα Βαρβάσαινα - Ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του στο νοσοκομείο έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η διπλή τραγωδία στην οικογένεια της συμβολαιογράφου - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ