Τσιάρας: «Η κυβέρνηση είναι εδώ για να συζητήσει ώστε να βρούμε κοινό τόπο»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επανέλαβε τη δέσμευση για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού και αξιόπιστου πρωτογενούς τομέα, σημειώνοντας ότι «έχουν γίνει περισσότερες πληρωμές από ποτέ», σε σημερινή (08/01) συνέντευξη στην ΕΡΤ.

Παράλληλα, άφησε ξανά ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου με την πλευρά τον αγροτών, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ώστε να βρούμε κοινό τόπο», μερικές ώρες μετά και την εξειδίκευση των έξι μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση.

«Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση. Η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον αγροτικό κόσμο. Κάποια στιγμή, πρέπει να καταλάβουν ότι με αυτές τις αντιδράσεις χάνουν το δίκιο τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι πως κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», επεσήμανε για τους ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη στα μπλόκα.

«Κανείς δεν αγνοεί πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα», τόνισε ο υπουργός αλλά, όπως είπε, «αν δει κανείς το τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και τον αγροτικό κόσμο και το αναλύσει, είμαι βέβαιος ότι θα διαμορφώσει μία εντελώς διαφορετική άποψη».

«Η κυβέρνηση ικανοποιεί τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν δίνει φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη είναι η Ελλάδα», προσέθεσε. Ακόμη, υποστήριξε πως έχει απευθύνει προσωπικά δεκάδες προσκλήσεις «για να έρθουν να συζητήσουμε, από την άλλη πλευρά να υπάρχει η απόλυτη άρνηση σε οποιαδήποτε μορφή διαλόγου».

Διαβάστε επίσης