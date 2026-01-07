«Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί αντιπροσωπεία αγροτών μόνο αν εκπροσωπεί το σύνολο»

Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί αντιπροσωπεία αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, με την προϋπόθεση ότι θα εκπροσωπεί το σύνολο του κινήματος και όχι μεμονωμένες ομάδες από τα μπλόκα.

Κυβερνητικοί παράγοντες διευκρίνισαν ότι μεμονωμένοι εκπρόσωποι μπορούν να συναντηθούν με τους υπουργούς Οικονομικών Κώστα Χατζηδάκη και Δικαιοσύνης Γιώργο Τσιάρα, οι οποίοι διαθέτουν πλήρη ενημέρωση τόσο για τα αιτήματα όσο και για τις δυνατότητες και τις διαθέσιμες λύσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός είχε ήδη ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα συνάντησης, πρόταση την οποία οι αγρότες απέρριψαν.

Τα μέτρα παραμένουν αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί, χωρίς πρόβλεψη για επιπλέον πρωτοβουλίες, ενώ παραπέμπουν και στην αποψινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου επί του θέματος.

Μαρινάκης σε αγρότες: «Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει η χώρα να κοπεί στα δύο»:

«Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει η χώρα να κοπεί στα δύο. Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στον δρόμο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση πρέπει να περάσει άμεσα στην εφαρμογή ενός σχεδίου πάντοτε επιχειρησιακά ορθού χωρίς ακρότητες ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατανόηση των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στις κινητοποιήσεις».

«Το να φύγουν από τα μπλόκα, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να διεκδικούν, ούτε σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα προσπαθεί να δίνει παραπάνω. Τα πιο πολλά από αυτά που έχουμε δώσει στους αγρότες και στους υπόλοιπους εργαζομένους δεν έχουν γίνει υπό το πρίσμα των μπλόκων. Οι περισσότεροι νόμοι που έχουν μειωθεί δεν μειώθηκαν μετά από μπλόκα», δήλωσε και συνέχισε:

«Δεν υπάρχει ώρα για χάσιμο, κάθε ώρα που κάνει ένας άνθρωπος για να πάει στο σπίτι του, στο χωριό του, κάθε παιδί μικρό και κάθε οικογένεια που ταλαιπωρείται είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση και για τις Αρχές».

Διαβάστε επίσης