Αγρότες: 14 μπλόκα ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα

Επιστολή με την οποία ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέστειλαν στον υπουργό Κ.Τσιάρα, εκπρόσωποι 14 αγροτικών μπλόκων, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αξιολογήσουν τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τον πρωτογενή τομέα και να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στη σύσκεψη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή τους, συμμετείχαν εκπρόσωποι μπλόκων από τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πάτρα.

Σχετικά με τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων για τον πρωτογενή τομέα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και άλλα κυβερνητικά στελέχη, οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη σημειώνουν ότι προκύπτουν δύο βασικές διαπιστώσεις. Αφενός, η ανακοίνωση συγκεκριμένων θέσεων και οικονομικών μεγεθών δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Αφετέρου, υπογραμμίζεται ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, τα οποία δεν καλύφθηκαν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

«Κατά κοινή ομολογία, έχοντας πλέον ανακοινωθεί συγκεκριμένες θέσεις και οικονομικά μεγέθη, δημιουργούνται προϋποθέσεις έναρξης διαλόγου κυβέρνησης και αγροτών. Υπάρχουν, όμως, πολλά ζητήματα και θέματα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα, τα οποία χρήζουν επίλυσης και διευθέτησης και για τα οποία δεν έγιναν ανακοινώσεις ούτε αναφορές από πλευράς της κυβέρνησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Η αποψινή συνάντηση της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, ενώ οι εκπρόσωποι των μπλόκων έχουν ήδη ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αναμένουν τον ορισμό του ραντεβού για την έναρξη των συζητήσεων.

Εκπρόσωπος των αγροτών στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης που μίλησε στην ΕΡΤ ανέφερε ότι ζητούν να συναντηθούν με τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη εβδομάδα, μετά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

48ωρος αποκλεισμός των Τεμπών

H γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας το απόγευμα της Τετάρτης (07/01) αποφάσισε να κλιμακώσει τη στάση της και να προχωρήσει σε αποκλεισμό των σηραγγών των Τεμπών για 48 ώρες.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας θα κλείσουν αύριο το πρωί, στις 11 π.μ., με τα τρακτέρ και τα αυτοκίνητά τους τις σήραγγες στην κοιλάδα των Τεμπών, αφού πρώτα συγκεντρωθούν στις 10 το πρωί στο μπλόκο Νίκαιας.

Ειδικότερα ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγρότες σημείωσε: «δίνουμε μάχη στα Τέμπη από αύριο», συμπληρώνοντας πως ζητάνε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο του συντονισμού με τα υπόλοιπα μπλόκα σε πανελλαδικό επίπεδο, τέθηκε επίσης πρόταση για αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων, καθώς και παρεμβάσεις σε παρακαμπτήριους δρόμους.

Παράλληλα, συζητήθηκε η πραγματοποίηση νέας πανελλαδικής διάσκεψης το Σαββατοκύριακο, με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων.

Σύμφωνα με το MEGA έχει αρχίσει ανάπτυξη δυνάμεων των ΜΑΤ εν αναμονή των νέων κινητοποιήσεων, με τρεις διμοιρίες να βρίσκονται στις Αφίδνες, τρεις στη Λάρισα και τρεις στην Θήβα.

Πιθανό μπλόκο στη Θήβα

Στο Κάστρο Βοιωτίας μάλιστα εξετάζεται το ενδεχόμενο για νέο ενιαίο μπλόκο στη Θήβα, με όλα τα τρακτέρ της Βοιωτίας να συγκεντρώνονται εκεί.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν οι αγρότες στον Ε-65

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητάνε αγροτες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Ε-65 ενώ, υλοποιώντας την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, αύριο με τρακτέρ και αυτοκίνητα θα κινηθούν προς τον κόμβο του Μπράλου Φθιώτιδας για να προχωρήσουν σε αποκλεισμό.

Εν αναμονή αποφάσεων για Πάτρα - «Στα δύο» η Ιόνια Οδός στην Αιτωλοακαρνανία

Στο μπλόκο της Περιμετρικής στην Πάτρα αναμένονται ακόμα οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, με τις ενέργειες των αγροτών να είναι πιθανό να ξεκινήσουν από σήμερα το βράδυ.

Βορειότερα, η Αιτωλοακαρνανία θα κοπεί στα δύο, με τους αγρότες στο μπλόκο του Αγγελόκαστρου να προχωρούν σε αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου και των παρακαμπτήριων οδών.

Αποκλεισμοί εθνικών οδών σε Λακωνία

Οι αγρότες της Λακωνίας προχώρησαν σε ανακοινώσεις για τις επόμενες κινήσεις τους μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης την Τετάρτη (07/01).

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου της Λακωνίας τόνισε ότι συνεχίζει και κλιμακώνει τον αγώνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 4ης Ιανουαρίου 2026, στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων. Με βάση τα παραπάνω, η Συντονιστική της Λακωνίας, γνωστοποίησε τα εξής:

Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 5 το απόγευμα, θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής Σπάρτης – Λεύκτρο και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης, στο χώρο του μπλόκου. Θα ενισχύσει με την παρουσία της το 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού, στα διόδια της Νεστάνης, απ’ τα μπλόκα της Τρίπολης.

Η Συντονιστική της Λακωνίας δηλώνει επίσης ότι θα συνεχίσει μαχητικά και δυναμικά ώστε να οδηγηθούν οι παραγωγοί στη νίκη. Επίσης, δηλώνει, ότι δεν θα λυγίσει απ’ τα τελεσίγραφα, τα οποία χαρακτηρίζει «εκβιαστικά», και τις κυβερνητικές απειλές.

18 μπλόκα ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Την ίδια ώρα, 18 μπλόκα και αγροτικοί σύλλογοι τάσσονται υπέρ μιας συνάντησης με τον πρωθυπουργό, όπως έγινε γνωστό, μέσα από επιστολή που έστειλαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Παράλληλα, νέα δεδομένα δημιουργεί η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για όσους διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Τα έξι νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες προχώρησαν σήμερα τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι οι εξής:

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων

Διαβάστε επίσης