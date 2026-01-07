Μπλόκα αγροτών: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου - Βίντεο

Με κλούβες, γερανοφόρα οχήματα και περιπολικά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (07/01) στα διόδια της γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου, εν αναμονή των αποφάσεων του μπλόκου των αγροτών στην περιμετρική οδό της Πάτρας.

Οι δεκάδες αστυνομικοί βρίσκονται προς την πλευρά του Αντιρρίου, έχοντας σύμφωνα με το agriniopress.gr σαφείς εντολές να μην επιτρέψουν να πλησιάσουν αγρότες με οχήματα στα διόδια.

Χθες, Τρίτη (06/01), αγρότες από την Αχαΐα, άνοιξαν τα διόδια της γέφυρας με μια αιφνιδιαστική κίνηση και αυτό επιχειρείται να αποτραπεί σήμερα από την Αστυνομία.

Επίσης, για αύριο Πέμπτη έχει ανακοινωθεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από μια σειρά από μπλόκα, παρά τις σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Διαβάστε επίσης