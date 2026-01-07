Μπλόκα αγροτών: Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφασίζουν οι αγρότες

Μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι κινητοποιημένοι παραγωγοί οργανώνουν την αντίδρασή τους, με αρκετά μπλόκα να κινούνται προς κλιμάκωση των δράσεών τους, ενώ άλλα ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό.

«Αγώνας πέντε ημερών» στη Νίκαια

Στις 11 το πρωί της Πέμπτης (08/01), οι αγρότες του μπλόκου στη Νίκαια Λάρισας θα κλείσουν τις σήρραγες των Τεμπών και στα δύο ρεύματα, κάνοντας λόγο για «αγώνα πέντε ημερών», ενώ ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το OPEN, στις τάξεις των αγροτών κυριαρχεί η οργή και για την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος ζήτησε συλλήψεις και εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας για αγρότες που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία μέσω των μπλόκων.

Κλιμάκωση στον Έβρο

Οι αγρότες στο τελωνείο των Κήπων στον Έβρο θα σκληρύνουν τη στάση τους και θα τηρήσουν την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων, με αποκλεισμούς να λαμβάνουν χώρα την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Έβρου τονίζουν ότι δεν άκουσαν τίποτα για τα ζώα που έχουν θανατωθεί στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, και ούτε για το monitoring, καθώς υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ.

48ωρος αποκλεισμός στο Κάστρο Βοιωτίας

Οι περισσότεροι αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας δηλώνουν απογοητευμένοι από τις δηλώσεις της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί τα προβλήματά τους, αναφέροντας ότι οι τιμές παραμένουν υψηλές ανά κιλοβατώρα.

Ωστόσο, υπάρχουν αγρότες που δεν απορρίπτουν τον διάλογο, με σύσκεψη να λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή για να οριστικοποιήσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Οι παραγωγοί από το μπλόκο του Κάστρου θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού και παραδρόμων, ενώ αναζητούν και άλλο ένα σημείο για να αποκλείσουν, πιο κοντά στην Αθήνα.

Λακωνία: Αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς

Οι αγρότες της Λακωνίας προχώρησαν σε ανακοινώσεις για τις επόμενες κινήσεις τους μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης την Τετάρτη (07/01).

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου της Λακωνίας τόνισε ότι συνεχίζει και κλιμακώνει τον αγώνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 4ης Ιανουαρίου 2026, στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων. Με βάση τα παραπάνω, η Συντονιστική της Λακωνίας, γνωστοποίησε τα εξής:

Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 5 το απόγευμα, θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής Σπάρτης – Λεύκτρο και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης, στο χώρο του μπλόκου. Θα ενισχύσει με την παρουσία της το 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού, στα διόδια της Νεστάνης, απ’ τα μπλόκα της Τρίπολης.

Η Συντονιστική της Λακωνίας δηλώνει επίσης ότι θα συνεχίσει μαχητικά και δυναμικά ώστε να οδηγηθούν οι παραγωγοί στη νίκη. Επίσης, δηλώνει, ότι δεν θα λυγίσει απ’ τα τελεσίγραφα, τα οποία χαρακτηρίζει «εκβιαστικά», και τις κυβερνητικές απειλές.

Επιστολή στον Τσιάρα από 18 μπλόκα

Αποφάσεις για το αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μετά της κυβερνητικές εξαγγελίες αναμένεται να λάβουν οι αγρότες, ενώ 18 μπλόκα και συνεταιρισμοί με επιστολή ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών οι αγρότες φαίνεται πως έχουν πάρει ήδη την απόφασή τους.

Όπως σημειώνει ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ Φαίδων Τομόσογλου οι αγρότες συνολικά 18 σύλλογοι και μπλόκα ζητούν με επιστολή προς τον υπουργό Κώστας Τσιάρα διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

