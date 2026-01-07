Αγρότες: Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να σταματήσουν τα μπλόκα

Στην εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες προχώρησαν τα τέσσερα κυβερνητικά στελέχη, στέλνοντας μήνυμα στα μπλόκα ότι εάν δεν λήξουν τις κινητοποιήσεις θα προχωρήσουν στην εφαρμογή του «plan B».

«Η κυβέρνηση παρουσιάζει συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιώντας τα 20 από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί. Ξεκαθαρίζουμε παράλληλα ότι από οικονομικής πλευράς τα περιθώρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Όχι μόνο λόγω δημοσιονομικών περιορισμών αλλά κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου που ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόρτες της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτές για τους αγρότες μας, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, αγροτικής ανάπτυξης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα ΚΑΠ. Ελπίζω και από την άλλη πλευρά να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρούν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και σε μπλόκα που κόβουν τη χώρα στη μέση και την ίδια στιγμή να αρνούνται το διάλογο με την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Είμαι βέβαιος, ακόμα περισσότερο μετά την σημερινή παρουσίαση, ότι θα επικρατήσει ένα πνεύμα κοινής λογικής».

Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των πρωτοβουλιών στήριξης του αγροτικού τομέα. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Χατζηδάκης:

Υπογράμμισε ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες το 2025 έφθασαν σε 3,82 δισ. ευρώ, ποσό υψηλότερο από κάθε άλλη χρονιά και 13% υψηλότερο σε σχέση με το 2024.

Επανέλαβε ότι 160 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα περισσέψουν από την ανακατανομή των πόρων της βασικής εισοδηματικής στήριξης θα διατεθούν για τη στήριξη των κτηνοτρόφων (80 εκατ.) και των βαμβακοπαραγωγών - σιτοπαραγωγών (άλλα 80 εκατ.)

Σημείωσε ότι η Ελλάδα, με το διαφανές σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων που εφαρμόζεται για το 2025 σε συμφωνία με την ΕΕ, θα λάβει τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλλες, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών θα βγει κερδισμένη. Διότι τα ποσά θα κατανέμονται πιο δίκαια, υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Περαιτέρω, τόνισε ότι η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί μεγάλη μεταρρύθμιση για την αποφυγή νέων προστίμων στο μέλλον και ότι είναι σε εξέλιξη οι έλεγχοι από την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΑΔΕ και τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μερικές χιλιάδες ΑΦΜ που έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω διασταυρώσεις.

Παρουσίασε αναλυτικά τα αιτήματα που έχουν καταθέσει οι αγρότες και την τοποθέτηση της κυβέρνησης για ένα προς ένα από αυτά. Πρόκειται για 27 αιτήματα από τα οποία τα 16 έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 απαντήθηκαν σήμερα επίσης θετικά και 7 είναι εκτός δημοσιονομικών ορίων ή ευρωπαϊκού πλαισίου.

Σχολίασε τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης για τα αιτήματα των αγροτών σημειώνοντας ότι για μία ακόμη φορά επιχειρούν να πείσουν ότι είναι πιο καλόκαρδοι. «Ακόμη μια φορά βρισκόμαστε μπροστά στο γνωστό σκηνικό, το παλιό μαύρο ανθρωπάκι του Εθνικού Λαχείου που δάκρυα και φαρμάκι μοιράζει, και το κόκκινο ανθρωπάκι που χρήματα μοιράζει στον κοσμάκη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν διαλέξει το ρόλο με το κόκκινο ανθρωπάκι προσπαθώντας να πείσουν ότι έχουν καλή καρδιά, πάντως καλύτερη από τη δική μας, και θέλουν να μοιράσουν λεφτά στον κόσμο. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές σε αυτόν τον τόπο και το έχουμε πληρώσει πανάκριβα. Κι εμείς από το λαό προερχόμαστε, ο λαός μας ψηφίζει και είμαστε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Εμείς σταθμίζουμε τα πράγματα και εξαντλούμε τα περιθώρια. Δίνουμε ό,τι περισσότερο μπορεί να δοθεί όχι μόνο δημοσιονομικά αλλά, κυρίως, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Κι αυτό είναι που κάνουμε ακόμη μια φορά».

Όμως, ο αντιπρόεδρος είπε και κάτι ακόμη: «Αν γινόταν διάλογος, ενδεχομένως τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι πληρέστερα και καλύτερα. Αυτά είναι στα οποία, ατυχώς μονομερώς, καταλήξαμε διότι δεν υπήρξε διάθεση διαλόγου από την άλλη πλευρά. Και γινόταν διάλογος, μέχρι που έγινε και το παναγροτικό συλλαλητήριο, όπου τόσο ο κ. Τσιάρας όσο κι εγώ είδαμε τους εκπροσώπους του παναγροτικού συλλαλητηρίου, πολλοί εκ των οποίων φαντάζομαι πως είναι και στα μπλόκα. Έκτοτε κάτι συνέβη και σταμάτησε η διάθεση διαλόγου. Ελπίζω ότι θα επανέλθει και πάλι», παρατήρησε.

«Η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Είναι κυρίως ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης. Είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν φθίνει, οι ομάδες παραγωγών, οι οποίες δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες όσο σε άλλες χώρες, τα προβλήματα µε την κατάτμηση και τη μικρή έκταση του αγροτικού κλήρου, η εκπαίδευση των νέων αγροτών, που μπορεί να αναβαθμιστεί. Βήματα έχουν γίνει αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2028-2034 είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Η Διακομματική Επιτροπή που πρότεινε ο πρωθυπουργός στη Βουλή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να συζητήσουμε και στη Βουλή και με τους αγρότες μας, συντεταγμένα, μην ξεχνώντας πως όλοι, παρά τις διαφορές μας, είμαστε πάνω απ' όλα Έλληνες. Να συζητήσουμε τόσο τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, όσο και τις μεγάλες προκλήσεις για μια πιο ανταγωνιστική γεωργία».

Barcode από το χωράφι στο ράφι



Την εφαρμογή ενός νέου εθνικού συστήματος ιχνηλασιμότητας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εθνική πρωτοβουλία με στόχο την προστασία των Ελλήνων παραγωγών και την ενίσχυση της αξίας των ελληνικών προϊόντων.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα νέα μέτρα για τους αγρότες, βασικό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι εισαγόμενα προϊόντα «βαφτίζονται» ελληνικά σε διάφορα στάδια της εμπορικής αλυσίδας. «Σήμερα τα δελτία αποστολής γράφουν απλά "πορτοκάλια", χωρίς προέλευση, χωρίς περιοχή, χωρίς ποικιλία, και έτσι συνοδεύονται τα προϊόντα μέχρι το ράφι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η λύση βρίσκεται στην καθιέρωση ενός ενιαίου ελληνικού barcode, το οποίο θα ακολουθεί το προϊόν σε όλη τη διαδρομή του. «Πάμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα εθνικής ιχνηλάτισης, όπου κάθε ελληνικό προϊόν θα έχει barcode που θα το συνοδεύει από το χωράφι έως το ράφι και μέχρι την απόδειξη», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι έτσι θα είναι σαφές πόσα προϊόντα είναι ελληνικά και πόσα εισαγόμενα σε κάθε στάδιο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και στη διασύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων. «Με τη δουλειά που γίνεται στην ΑΑΔΕ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε τι παράγεται σε κάθε χωράφι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις δυνατότητες παραγωγής ανά περιοχή.

Παράλληλα, όπως είπε, η προσπάθεια ενισχύεται και από το σύστημα των ελληνικών μικροδορυφόρων, που επιτρέπει την παρακολούθηση της παραγωγής και των ζημιών στις καλλιέργειες. «Στην ουσία έχουμε πλέον όλη την αλυσίδα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα αυτά θα συμβάλλουν και στην καλύτερη διαχείριση κρίσεων.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα αποτελεί όφελος κυρίως για τους ίδιους τους παραγωγούς. «Οι νέοι παραγωγοί είναι αυτοί που πρέπει να ζητούν από την αρχή την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος τους, γιατί έτσι το ελληνικό προϊόν αποκτά υπεραξία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα, μέσω QR code, να γνωρίζει την προέλευση και τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος.

Όπως ξεκαθάρισε, πρόκειται για ένα απαιτητικό και σύνθετο εγχείρημα που προϋποθέτει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την ΑΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν είναι εύκολο, αλλά πάμε να ενώσουμε δυνάμεις ώστε τα ελληνικά προϊόντα να μην είναι μόνο κατ' όνομα ελληνικά, αλλά να μπορούν να αποδεικνύουν την ελληνικότητά τους», κατέληξε ο υπουργός.

Τσιάρας: «Πενταπλό σχέδιο στήριξης του πρωτογενούς τομέα με στοχευμένα και κοστολογημένα μέτρα»

Από πέντε άξονες αποτελείται το σχέδιο στήριξης του πρωτογενούς τομέα που παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που έγινε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, το υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή και σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Όπως σημείωσε ο κ. Τσιάρας κατά την τοποθέτησή του "τα μέτρα που παρουσιάζουμε σήμερα είναι συγκεκριμένα, κοστολογημένα και εφαρμόσιμα. Είναι απόλυτα σύμφωνα και με τους Κανονισμούς της ΕΕ και με τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας".

Συγκεκριμένα, για την αναδιανομή των αδιάθετων πόρων της Βασικής Ενίσχυσης ύψους 160 εκατ. ευρώ, τόνισε ότι τα 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν προς τους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιταροπαραγωγούς μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτησης. Τα υπόλοιπα 80 θα κατευθυνθούν στους κτηνοτρόφους, εκ των οποία τα 40 εκατ. ευρώ μέσω επιπρόσθετης βασικής ενίσχυσης και 40 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, για την πλήρη κάλυψη της σχετικής ζήτηση.

Για το τιμολόγιο ΓΑΙΑ ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. "Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα" λέγοντας ότι η "Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών-αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην εγερθούν θέματα ανταγωνισμού".

Σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ επισήμανε ότι θεσπίζεται αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, από το 80% που είναι σήμερα, χωρίς αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς προσθέτοντας ότι για το σύνολο γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων θα ισχύει πλέον από την καταβολή στα τέλη του 2026 η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση σε δύο στάδια, έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι, προσθέτοντας παράλληλα ότι αυξάνεται το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ, από τις 70.000 ευρώ που είναι σήμερα.

Επιπλέον, μίλησε μεταξύ άλλων για άλλες παρεμβάσεις ενίσχυσης των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, όπως η πρόσκληση για την Κατασκευή και Εκσυγχρονισμό των Θερμοκηπίων, στη δράση για τη Μείωση αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες, στη νέα πρόσκληση για της δράσης ενθάρρυνσης σύστασης Συλλογικών Σχημάτων, με τη συνολική επενδυτική κινητοποίηση να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, με την ιδιωτική συμμετοχή και τη μόχλευση κεφαλαίων.

Υπογράμμισε ότι υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενεργοποίηση των τριών νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ ΚΑΠ. Η αρχική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 160 εκατ. ευρώ ενώ με τη μόχλευση, η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις

"Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όλων των πολιτών και όλων των παραγωγών. Νοιάζεται για το σύνολο των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων. Όχι μόνο για όσους βρίσκονται στα μπλόκα. Όποιος θέλει να συζητήσει, η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή" δήλωσε ο κ. Τσιάρας και υπογράμμισε "δεν θα κουραστώ να λέω ότι ο διάλογος δεν συνιστά υποχώρηση, αλλά πράξη ευθύνης απέναντι σε αυτούς που ο καθένας εκπροσωπεί".

Σε αναφορά του στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι υπήρξε ένα πολιτικό πλαίσιο το 2019 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, με τις ελληνικές εξαγωγές σε αυτές τις χώρες να φτάνουν τα 34 εκατ. ευρώ.

Πρόσθεσε ότι 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ, όπως φέτα, ελαιόλαδο, κρόκος Κοζάνης, μαστίχα Χίου κ.α., θα προστατεύονται από απομιμήσεις, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για πώλησή τους σε υψηλότερες τιμές και τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί μεταξύ άλλων αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και συνεχούς παρακολούθησης των επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή παραγωγή αλλά και ανακατεύθυνση πρόσθετων πόρων για την ΚΑΠ εντός του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και του Unity Safety Net για τις διαταραχές στην αγορά αγροτικών προϊόντων.

Παράλληλα έκανε αναφορά σε 11 πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών και των εισοδημάτων τους που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6% από το 2021, στη μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας από το 2022, στην μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022 αλλά και στη μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 2023.

Σημείωσε ότι από το 2019 υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Σε αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ενίσχυση των υποδομών και της επιχειρηματικότητας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του πρωτογενούς τομέα, η ενίσχυση του συνεταιριστικού κινήματος, η επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και το άνοιγμα των νέων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα.

"Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους. Όχι απλά για να διαχειριστούμε το παρόν, αλλά για να διασφαλίσουμε ένα μέλλον με προοπτική για την ελληνική αγροτική παραγωγή", κατέληξε ο κ. Τσιάρας.



Νέο Σύστημα Επιστροφής ΕΦΚ στους αγρότες - Άμεση έκπτωση στα πρατήρια από 1η Νοεμβρίου



Ριζική αλλαγή στον τρόπο επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με τους αγρότες να λαμβάνουν πλέον την έκπτωση κατευθείαν κατά την αγορά καυσίμων. Το νέο σύστημα, που θα τεθεί σε ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2026, ικανοποιεί ένα πολυετές αίτημα του αγροτικού κόσμου και βασίζεται σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποφυγή του λαθρεμπορίου.

Στην παρέμβασή του κατά την παρουσίαση των νέων μέτρων υπέρ των αγροτών, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς παρουσίασε αναλυτικά τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την αυξημένη επιστροφή και, από Νοέμβριο, την άμεση μείωση του ΕΦΚ πετρελαίου diesel στους αγρότες.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Θάνος Πετραλιάς, μετά τις νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ που υποβάλλονται έως τον Σεπτέμβριο, οι αγρότες θα έχουν πρόσβαση σε ειδική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η εφαρμογή θα ενσωματώνεται στο MyData App της ΑΑΔΕ και θα παράγει έναν κωδικό συναλλαγής (QR Code) με δυνατότητα ταυτοποίησης του προσώπου.

Κατά την αγορά καυσίμων, ο αγρότης θα εμφανίζει τον κωδικό QR στο πρατήριο, το οποίο θα πραγματοποιεί online έλεγχο για την ταυτοποίηση του δικαιούχου, την επαλήθευση του προϊόντος και τον υπολογισμό του υπολοίπου διαθέσιμων λίτρων. Η έκπτωση των 41 λεπτών ανά λίτρο θα εφαρμόζεται αυτόματα στο τιμολόγιο εκείνη τη στιγμή.

Προστασία των Πρατηριούχων

Δεδομένου ότι οι πρατηριούχοι προκαταβάλλουν τον ΕΦΚ κατά την αγορά του πετρελαίου, αναπτύσσεται παράλληλη διαδικασία για να τους επιστρέφεται και σε αυτούς άμεσα ο ΕΦΚ που χορηγούν ως έκπτωση σε αγρότες. Η επιστροφή θα γίνεται σε διαστήματα δέκα ημερών το μέγιστο, ώστε να μην επιβαρύνονται οι πρατηριούχοι με κόστος ρευστότητας.

Διεύρυνση ορίων και αύξηση κονδυλίου

Ο κ.Πετραλιάς υπενθύμισε ότι τα τρέχοντα όρια επιστροφής ΕΦΚ ορίζονται σε λίτρα ανά στρέμμα ανάλογα με το είδος καλλιέργειας: για το βαμβάκι δικαιούνται 30 λίτρα/στρέμμα, για το σιτάρι 16 λίτρα/στρέμμα, ενώ για άλλες καλλιέργειες ισχύουν διαφορετικά όρια. Η επιστροφή ανέρχεται σε 41 λεπτά ανά λίτρο, όσο δηλαδή είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.

Ωστόσο προανήγγειλε ότι συστήνεται ειδική Επιτροπή για την επανεξέταση των ορίων επιστροφής ΕΦΚ ανά καλλιέργεια, με συμμετοχή και εκπροσώπων των ιδίων αγροτών. Στόχος είναι το 95-99% των αγροτών να βρίσκεται εντός των ορίων, καθώς ο μοναδικός λόγος ύπαρξης των ορίων είναι η αποφυγή του λαθρεμπορίου -όπως τόνισε.

Όπου απαιτείται, τα όρια θα αυξηθούν και το σχετικό κονδύλι θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με την έκταση των αναπροσαρμογών. Ενώ ο κ.Πετραλιάς υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει δηλώσει διατεθειμένη να υιοθετήσει τις ουσιαστικές προτάσεις των αγροτικών οργανώσεων για την αναπροσαρμογή των ορίων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Μεταβατική Περίοδος έως Οκτώβριο 2026

Σύμφωνα με τον κύριο Πετραλιά, μέχρι τον Οκτώβριο 2026 θα συνεχίσει να ισχύει το τρέχον σύστημα τριμηνιαίων επιστροφών μέσω MyData, με διευρυμένα όρια όπως θα αποφασιστούν από την Επιτροπή. Έως τότε, οι αγρότες θα λαμβάνουν την επιστροφή του ΕΦΚ κάθε τρίμηνο, όπως γίνεται σήμερα, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος.

Από 1η Νοεμβρίου 2026, η ετήσια περίοδος επιστροφών θα ευθυγραμμιστεί με την περίοδο του ΟΣΔΕ (Νοέμβριος-Οκτώβριος), διευκολύνοντας τον συντονισμό των διαδικασιών.

Ειδικά για νέους αγρότες που για πρώτη φορά ξεκινούν καλλιέργειες πριν την υποβολή του ΟΣΔΕ, ο κ.Πετραλιάς ανέφερε πως θα εξακολουθούν να λαμβάνουν επιστροφές με το παλιό σύστημα, μέχρι την ολοκλήρωση της δήλωσής τους.

Ψηφιακή Πλατφόρμα Ενημέρωσης

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς υπογράμμισε επίσης και τέσσερα μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί για τους αγρότες.

Συγκεκριμένα υπενθύμισε ότι:

το 2022, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η κυβέρνηση επανέφερε την επιστροφή του ΕΦΚ στο 50% των ορίων ανά καλλιέργεια.

από 1η Ιανουαρίου 2025, μέσω του συστήματος MyData, η επιστροφή ανήλθε στο 100% των ορίων με αύξηση του σχετικού κονδυλίου στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

τον Νοέμβριο 2025 αποφασίστηκε η αύξηση των ορίων για περίπου 20.000 αγρότες που τα είχαν ξεπεράσει, με το μέγιστο όριο να ανέρχεται πλέον στα 150.000 ευρώ ανά παραγωγό.

τον Δεκέμβριο καταβλήθηκαν οι επιστροφές για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου με τα αναθεωρημένα όρια, ενώ απομένει η καταβολή για τον Δεκέμβριο στα τέλη Ιανουαρίου.

Πληρωμές "ρεκόρ"

Όπως ανέφερε ο κ.Πετραλιάς, το τελευταίο τρίμηνο του 2025 καταβλήθηκαν 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ σε αγροτικές ενισχύσεις σε χρόνο ρεκόρ, με τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να εργάζονται όλα τα Σαββατοκύριακα και μέχρι την παραμονή Πρωτοχρονιάς για την ολοκλήρωση των πληρωμών. Οι καταβολές πραγματοποιήθηκαν εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου σύμφωνα με τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τον μεγάλο όγκο ελέγχων που απαιτούνται.

Τα επόμενα τρίμηνα αναμένεται εντατική δουλειά για την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων ελέγχων και τις επόμενες καταβολές ενισχύσεων της ΚΑΠ.

Επιπλέον, από 17 Δεκεμβρίου 2025 λειτουργεί ειδική πλατφόρμα στο My Business Support της ΑΑΔΕ, όπου οι αγρότες μπορούν να ελέγχουν τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και τα ποσά που έχουν λάβει. Σε περίπτωση που κάποιο τιμολόγιο δεν αναγράφει την ένδειξη "diesel", τα πρατήρια υποχρεούνται να προβούν σε επανέκδοση για την επιστροφή του αντίστοιχου ποσού στους δικαιούχους αγρότες.

Γιατί δεν μειώνονται περαιτέρω ΦΠΑ και ΕΦΚ

Ο κ. Πετραλιάς διευκρίνισε τα όρια που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων προς τους αγρότες.

Όπως ανέφερε. επιτρέπονται τέσσερα είδη στήριξης:

ενισχύσεις μέσω Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και επενδυτικών προγραμμάτων,

ad hoc προγράμματα για φυσικές καταστροφές,

de minimis ενισχύσεις (περίπου 85 εκατομμύρια ετησίως) και

φορολογική πολιτική όπως ο μηδενισμός ΕΦΚ.

Ωστόσο ξεκαθάρισε πως η επιχορήγηση αγροτών εκτός συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από τον τακτικό προϋπολογισμό, αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση με κίνδυνο προστίμων και ανάκτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη βάση αυτή, η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΦΠΑ υποχρεώνει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

να εφαρμόζουν στα καύσιμα τον ανώτατο συντελεστή, καθιστώντας αδύνατη τη μείωση ΦΠΑ κάτω από το 24%. για τα αγροτικά μηχανήματα, ο συντελεστής ΦΠΑ βρίσκεται ήδη στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο του 13% και δεν μπορεί να μειωθεί στο 6% ή να μηδενιστεί. στα λιπάσματα, αντίστοιχα, εφαρμόζεται ο κατώτατος συντελεστής του 6%, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω μείωσης ή απαλλαγής.

Συμπερασματικά, όπως τόνισε ο κ.Πετραλιάς, η χώρα έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια μείωσης τόσο του ΦΠΑ όσο και του ΕΦΚ εντός των ευρωπαϊκών κανονισμών, αποφεύγοντας νομικές και οικονομικές κυρώσεις που η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

