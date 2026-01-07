Μαρινάκης: «Ό,τι δώσαμε, δώσαμε στους αγρότες, δείξαμε κάτι παραπάνω από ανοχή - Τραβάνε το σκοινί»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Mega αναφέρθηκε στα αγροτικά μπλόκα αλλά και στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σήμερα, Τετάρτη (07/01).

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες. Αν δώσουμε παραπάνω στους αγρότες, θα αυξηθούν οι φόροι στους υπόλοιπους», ανέφερε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Mega.

«H συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών υλοποιείται», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι διαχρονικά αιτήματα γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για την ικανοποίηση πρόσθετων μέτρων, υπογραμμίζοντας πως «κάθε ευρώ παραπάνω σημαίνει φόρους στους υπόλοιπους πολίτες».

«Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή, δε θα επιτρέψουμε να κοπεί η χώρα στα δύο», είπε και τόνισε ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί όλους τους πολίτες και δεν μπορεί να συνεχιστεί η ταλαιπωρία που βιώνουν με τα μπλόκα των αγροτών.

Ο κ. Μαρινάκης μίλησε επίσης για την ανάγκη εφαρμογής ενός σχεδίου χωρίς ακρότητες, ώστε να εκτονωθεί η κρίση, τονίζοντας ότι ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς μπλόκα, καθώς «η αποχώρηση από τους δρόμους δεν σημαίνει ότι σταματά η διεκδίκηση».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι μπαίνει «ένα γενναίο τέλος σε παθογένειες που άργησε να έρθει».

Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να σταματήσουν τα μπλόκα

Νωρίτερα σήμερα τα τέσσερα κυβερνητικά στελέχη, στέλνοντας μήνυμα στα μπλόκα τόνισαν ότι εάν δεν λήξουν τις κινητοποιήσεις θα προχωρήσουν στην εφαρμογή του «plan B».

«Η κυβέρνηση παρουσιάζει συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιώντας τα 20 από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί. Ξεκαθαρίζουμε παράλληλα ότι από οικονομικής πλευράς τα περιθώρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Όχι μόνο λόγω δημοσιονομικών περιορισμών αλλά κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου που ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πόρτες της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτές για τους αγρότες μας, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα διαρθρωτικά, αγροτικής ανάπτυξης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα ΚΑΠ. Ελπίζω και από την άλλη πλευρά να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρούν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και σε μπλόκα που κόβουν τη χώρα στη μέση και την ίδια στιγμή να αρνούνται το διάλογο με την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας. Είμαι βέβαιος, ακόμα περισσότερο μετά την σημερινή παρουσίαση, ότι θα επικρατήσει ένα πνεύμα κοινής λογικής».

Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των πρωτοβουλιών στήριξης του αγροτικού τομέα. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Χατζηδάκης:

Υπογράμμισε ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες το 2025 έφθασαν σε 3,82 δισ. ευρώ, ποσό υψηλότερο από κάθε άλλη χρονιά και 13% υψηλότερο σε σχέση με το 2024.

Επανέλαβε ότι 160 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα περισσέψουν από την ανακατανομή των πόρων της βασικής εισοδηματικής στήριξης θα διατεθούν για τη στήριξη των κτηνοτρόφων (80 εκατ.) και των βαμβακοπαραγωγών - σιτοπαραγωγών (άλλα 80 εκατ.)

Σημείωσε ότι η Ελλάδα, με το διαφανές σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων που εφαρμόζεται για το 2025 σε συμφωνία με την ΕΕ, θα λάβει τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλλες, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών θα βγει κερδισμένη. Διότι τα ποσά θα κατανέμονται πιο δίκαια, υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Περαιτέρω, τόνισε ότι η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί μεγάλη μεταρρύθμιση για την αποφυγή νέων προστίμων στο μέλλον και ότι είναι σε εξέλιξη οι έλεγχοι από την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΑΔΕ και τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μερικές χιλιάδες ΑΦΜ που έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω διασταυρώσεις.

Παρουσίασε αναλυτικά τα αιτήματα που έχουν καταθέσει οι αγρότες και την τοποθέτηση της κυβέρνησης για ένα προς ένα από αυτά. Πρόκειται για 27 αιτήματα από τα οποία τα 16 έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 απαντήθηκαν σήμερα επίσης θετικά και 7 είναι εκτός δημοσιονομικών ορίων ή ευρωπαϊκού πλαισίου.

Σχολίασε τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης για τα αιτήματα των αγροτών σημειώνοντας ότι για μία ακόμη φορά επιχειρούν να πείσουν ότι είναι πιο καλόκαρδοι. «Ακόμη μια φορά βρισκόμαστε μπροστά στο γνωστό σκηνικό, το παλιό μαύρο ανθρωπάκι του Εθνικού Λαχείου που δάκρυα και φαρμάκι μοιράζει, και το κόκκινο ανθρωπάκι που χρήματα μοιράζει στον κοσμάκη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν διαλέξει το ρόλο με το κόκκινο ανθρωπάκι προσπαθώντας να πείσουν ότι έχουν καλή καρδιά, πάντως καλύτερη από τη δική μας, και θέλουν να μοιράσουν λεφτά στον κόσμο. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές σε αυτόν τον τόπο και το έχουμε πληρώσει πανάκριβα. Κι εμείς από το λαό προερχόμαστε, ο λαός μας ψηφίζει και είμαστε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Εμείς σταθμίζουμε τα πράγματα και εξαντλούμε τα περιθώρια. Δίνουμε ό,τι περισσότερο μπορεί να δοθεί όχι μόνο δημοσιονομικά αλλά, κυρίως, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Κι αυτό είναι που κάνουμε ακόμη μια φορά».

Όμως, ο αντιπρόεδρος είπε και κάτι ακόμη: «Αν γινόταν διάλογος, ενδεχομένως τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι πληρέστερα και καλύτερα. Αυτά είναι στα οποία, ατυχώς μονομερώς, καταλήξαμε διότι δεν υπήρξε διάθεση διαλόγου από την άλλη πλευρά. Και γινόταν διάλογος, μέχρι που έγινε και το παναγροτικό συλλαλητήριο, όπου τόσο ο κ. Τσιάρας όσο κι εγώ είδαμε τους εκπροσώπους του παναγροτικού συλλαλητηρίου, πολλοί εκ των οποίων φαντάζομαι πως είναι και στα μπλόκα. Έκτοτε κάτι συνέβη και σταμάτησε η διάθεση διαλόγου. Ελπίζω ότι θα επανέλθει και πάλι», παρατήρησε.

«Η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Είναι κυρίως ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης. Είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι έχουν φθίνει, οι ομάδες παραγωγών, οι οποίες δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες όσο σε άλλες χώρες, τα προβλήματα µε την κατάτμηση και τη μικρή έκταση του αγροτικού κλήρου, η εκπαίδευση των νέων αγροτών, που μπορεί να αναβαθμιστεί. Βήματα έχουν γίνει αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2028-2034 είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Η Διακομματική Επιτροπή που πρότεινε ο πρωθυπουργός στη Βουλή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να συζητήσουμε και στη Βουλή και με τους αγρότες μας, συντεταγμένα, μην ξεχνώντας πως όλοι, παρά τις διαφορές μας, είμαστε πάνω απ' όλα Έλληνες. Να συζητήσουμε τόσο τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, όσο και τις μεγάλες προκλήσεις για μια πιο ανταγωνιστική γεωργία».

Barcode από το χωράφι στο ράφι



Την εφαρμογή ενός νέου εθνικού συστήματος ιχνηλασιμότητας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εθνική πρωτοβουλία με στόχο την προστασία των Ελλήνων παραγωγών και την ενίσχυση της αξίας των ελληνικών προϊόντων.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα νέα μέτρα για τους αγρότες, βασικό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι εισαγόμενα προϊόντα «βαφτίζονται» ελληνικά σε διάφορα στάδια της εμπορικής αλυσίδας. «Σήμερα τα δελτία αποστολής γράφουν απλά "πορτοκάλια", χωρίς προέλευση, χωρίς περιοχή, χωρίς ποικιλία, και έτσι συνοδεύονται τα προϊόντα μέχρι το ράφι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η λύση βρίσκεται στην καθιέρωση ενός ενιαίου ελληνικού barcode, το οποίο θα ακολουθεί το προϊόν σε όλη τη διαδρομή του. «Πάμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα εθνικής ιχνηλάτισης, όπου κάθε ελληνικό προϊόν θα έχει barcode που θα το συνοδεύει από το χωράφι έως το ράφι και μέχρι την απόδειξη», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι έτσι θα είναι σαφές πόσα προϊόντα είναι ελληνικά και πόσα εισαγόμενα σε κάθε στάδιο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και στη διασύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων. «Με τη δουλειά που γίνεται στην ΑΑΔΕ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε τι παράγεται σε κάθε χωράφι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις δυνατότητες παραγωγής ανά περιοχή.

Παράλληλα, όπως είπε, η προσπάθεια ενισχύεται και από το σύστημα των ελληνικών μικροδορυφόρων, που επιτρέπει την παρακολούθηση της παραγωγής και των ζημιών στις καλλιέργειες. «Στην ουσία έχουμε πλέον όλη την αλυσίδα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα αυτά θα συμβάλλουν και στην καλύτερη διαχείριση κρίσεων.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα αποτελεί όφελος κυρίως για τους ίδιους τους παραγωγούς. «Οι νέοι παραγωγοί είναι αυτοί που πρέπει να ζητούν από την αρχή την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος τους, γιατί έτσι το ελληνικό προϊόν αποκτά υπεραξία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα, μέσω QR code, να γνωρίζει την προέλευση και τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος.

Όπως ξεκαθάρισε, πρόκειται για ένα απαιτητικό και σύνθετο εγχείρημα που προϋποθέτει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την ΑΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν είναι εύκολο, αλλά πάμε να ενώσουμε δυνάμεις ώστε τα ελληνικά προϊόντα να μην είναι μόνο κατ' όνομα ελληνικά, αλλά να μπορούν να αποδεικνύουν την ελληνικότητά τους», κατέληξε ο υπουργός.

