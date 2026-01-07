Αδιέξοδο για τις λαϊκές αγορές: Φόροι, κόστος και πρόστιμα «πνίγουν» τους παραγωγούς

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι παραγωγοί και πωλητές των λαϊκών αγορών σε όλη τη χώρα, προειδοποιώντας ότι θεσμικές ρυθμίσεις, η εκτόξευση του κόστους παραγωγής και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής οδηγούν τον κλάδο σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, βασικό σημείο τριβής αποτελεί νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από το 2021 και, όπως καταγγέλλεται, περιορίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα συμμετοχής των παραγωγών στις λαϊκές αγορές, αλλοιώνοντας τον χαρακτήρα του θεσμού και πλήττοντας το εισόδημά τους.

Έναρξη απεργίας λαϊκών αγορών στη Θεσσαλονίκη SOOC

Την ίδια ώρα, το κόστος παραγωγής αυξάνεται διαρκώς, επηρεάζοντας καύσιμα, ενέργεια, εφόδια και μεταφορές, ενώ οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση της αγροτικής παραγωγής. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων καθιστά τη δραστηριότητα οικονομικά ασύμφορη, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τη σταδιακή αποχώρηση των νεότερων από το επάγγελμα.

Λαϊκή Αγορά Eurokinissi

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, Θεοδωρής Γαβρίλος, επισημαίνει ότι οι κινητοποιήσεις είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένων προβλημάτων που χρονίζουν. Όπως αναφέρει, από το 2021 υπάρχει νομοσχέδιο που αποκλείει τους παραγωγούς από τις λαϊκές αγορές, ενώ το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, σε συνδυασμό με τις απώλειες λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχει καταστήσει τη δουλειά των παραγωγών εξοντωτική και χωρίς προοπτική. Παράλληλα, τονίζει ότι δεν είναι τυχαία η εγκατάλειψη καλλιεργειών και η απομάκρυνση των νέων από τον αγροτικό τομέα.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται και το ζήτημα της φορολόγησης, καθώς οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζονται φορολογικά ως στεγαζόμενο εμπόριο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της πρωτογενούς παραγωγής και της υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας.

Έναρξη απεργίας λαϊκών αγορών στη Θεσσαλονίκη SOOC

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής από την 1η Μαΐου, το οποίο οι εκπρόσωποι του κλάδου χαρακτηρίζουν πρακτικά ανεφάρμοστο στις συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Την ίδια στιγμή, τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τη μη χρήση του ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, Τρίτη 7 Ιανουαρίου, στις 16:30, έχει προγραμματιστεί συνάντηση εκπροσώπων των παραγωγών με το Υπουργείο Οικονομικών, με αντικείμενο το δελτίο αποστολής και το φορολογικό καθεστώς του κλάδου.

Οι παραγωγοί ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστικό διάλογο με τα συναρμόδια υπουργεία, προειδοποιώντας ότι χωρίς ρεαλιστικές λύσεις, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν και η αποδυνάμωση των λαϊκών αγορών θα συνεχιστεί, με επιπτώσεις τόσο στους παραγωγούς όσο και στους καταναλωτές.

Διαβάστε επίσης