Λαϊκές αγορές: Ξεκίνησε η επ'αόριστον απεργία - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Ξεκίνησε η απεργία διαρκείας των παραγωγών και των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, οι οποίοι πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Με τις απεργιακές κινητοποιήσεις, οι φορείς των λαϊκών αγορών, διαμαρτύρονται κυρίως για τα αυξημένα κόστη και το φορολογικό πλαίσιο που, όπως υποστηρίζουν, πλήττει παραγωγούς και πωλητές.

Τα κύρια αιτήματά τους αφορούν:

Την κατάργηση τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

Την κατάργηση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Τη στήριξη με μείωση κόστους παραγωγής και απόσυρση πρόσθετης φορολόγησης.

Την τροποποίηση Νόμου 4849/2021 (σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών).

Η ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας

Η απόφαση για την απεργία ελήφθη από κοινού από τη Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, την Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και όλες τις Ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, «η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο», καθώς, παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές αυξάνουν σημαντικά το κόστος σε κάθε στάδιο διακίνησης. Η Συνομοσπονδία δηλώνει πως βρίσκεται «στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων

Στο πλαίσιο της επ’ αόριστον απεργίας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών ανακοίνωσε τριήμερο πρόγραμμα δράσεων, σύμφωνα με το οποίο οι κινητοποιήσεις ξεκινούν την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου με συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 09:30 και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών στην οδό Νίκης.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς στον Ρέντη στις 08:00, ενώ την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία, με σημείο εκκίνησης τον Κηφισό και τη Λένορμαν (στον παράδρομο στην Παναγίτσα) και προορισμό τα διόδια Αφιδνών.

