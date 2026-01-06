Απεργία στις λαϊκές αγορές – Κλειστοί οι πάγκοι από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

INTIME NEWS
2'
Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον, από τις 7 Ιανουαρίου 2026, αποφάσισαν από κοινού η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και όλες οι Ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας.

«Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο. Παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτουν το προϊόν τους σε χαμηλή τιμή, οι πολιτικές που ακολουθούνται επιβαρύνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, που τάσσεται «στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Τα βασικά αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας είναι τα εξής: ακρίβεια στις λαϊκές αγορές, στήριξη των αγροτών - μείωση του κόστους παραγωγής, κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021, ο οποίος «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών».

«Η πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον αποτελεί μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οι λαϊκές αγορές στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τους καταναλωτές. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν σε θύμα πολιτικών που οδηγούν στην ακρίβεια, στη συγκέντρωση της αγοράς και στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα των απεργιακών κινητοποιήσεων

Τριήμερο πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), στο πλαίσιο της επ' αόριστον απεργίας στις λαϊκές αγορές που ξεκινάει στις 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων ξεκινά την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου με συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 09:30 και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών στην οδό Νίκης. Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς στον Ρέντη, στις 08:00, ενώ την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία με σημείο συγκέντρωσης Κηφισού και Λένορμαν (στον παράδρομο στην Παναγίτσα) και προορισμό τα διόδια Αφιδνών.

Όπως επισημαίνει η ΠΟΣΠΛΑ στην ανάρτησή της, ο θεσμός των λαϊκών αγορών συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, με το μέλλον του να παραμένει αβέβαιο.

Απεργία στις λαϊκές αγορές – Κλειστοί οι πάγκοι από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

